Δείτε πώς διαμορφώθηκε βαθμολογία μετά τις νίκες του Άρη, του Περιστερίου, του Παναθηναϊκού, του Πανιωνίου και του ΠΑΟΚ.

Ο Άρης επικράτησε της ΑΕΚ στο «Αλεξάνδρειο» με 82-78, φτάνοντας τις οκτώ σερί νίκες. Ο Πανιώνιος πήρε... ανάσα στο «κυνήγι» της παραμονής κερδίζοντας τον Ηρακλή με 103-77, την ώρα που το Περιστέρι νίκησε στο «Ανδρέας Παπανδρέου» τον Κολοσσό Ρόδου με 87-83.

Εύκολο απόγευμα είχε ο Παναθηναϊκός στην Πάτρα... διαλύοντας τον Προμηθέα με 63-96. Στο ματς που έκλεισε την αυλαία της πρώτης μέρας για την 24η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη με 93-90.

Αναλυτικά η 24η αγωνιστική:

Σάββατο (04/04)

Κυριακή (05/04)

13:00: Ολυμπιακός - Μύκονος

Η Βαθμολογία:

Ολυμπιακός 21-0 Παναθηναϊκός 18-5 ΑΕΚ 15-7 ΠΑΟΚ 14-7 Περιστέρι 13-9 Άρης 13-7 Ηρακλής 8-14 Προμηθέας 7-15 Κολοσσός 7-15 Μύκονος 8-13 Καρδίτσα 6-16 Πανιώνιος 6-16 Μαρούσι 5-17

Η επόμενη αγωνιστική (25η):

Σάββατο (18/04)

16:00: Μαρούσι - Κολοσσός

16:00: Μύκονος - Περιστέρι

18:15: Καρδίτσα - Προμηθέας

18:15: Ηρακλής - ΠΑΟΚ

Κυριακή (19/04)