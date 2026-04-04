Stoiximan GBL: Η βαθμολογία της GBL μετά τις νίκες του Περιστερίου, του Άρη, του Παναθηναϊκού, του Πανιωνίου και του ΠΑΟΚ
Ο Άρης επικράτησε της ΑΕΚ στο «Αλεξάνδρειο» με 82-78, φτάνοντας τις οκτώ σερί νίκες. Ο Πανιώνιος πήρε... ανάσα στο «κυνήγι» της παραμονής κερδίζοντας τον Ηρακλή με 103-77, την ώρα που το Περιστέρι νίκησε στο «Ανδρέας Παπανδρέου» τον Κολοσσό Ρόδου με 87-83.
Εύκολο απόγευμα είχε ο Παναθηναϊκός στην Πάτρα... διαλύοντας τον Προμηθέα με 63-96. Στο ματς που έκλεισε την αυλαία της πρώτης μέρας για την 24η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Καρδίτσας στη Θεσσαλονίκη με 93-90.
Αναλυτικά η 24η αγωνιστική:
Σάββατο (04/04)
- Άρης - ΑΕΚ: 82-78
- Πανιώνιος - Ηρακλής: 103-77
- Περιστέρι - Κολοσσός Ρόδου: 87-83
- ΠΑΟΚ - Καρδίτσα: 93-90
- Προμηθέας - Παναθηναϊκός: 63-96
Κυριακή (05/04)
- 13:00: Ολυμπιακός - Μύκονος
Η Βαθμολογία:
- Ολυμπιακός 21-0
- Παναθηναϊκός 18-5
- ΑΕΚ 15-7
- ΠΑΟΚ 14-7
- Περιστέρι 13-9
- Άρης 13-7
- Ηρακλής 8-14
- Προμηθέας 7-15
- Κολοσσός 7-15
- Μύκονος 8-13
- Καρδίτσα 6-16
- Πανιώνιος 6-16
- Μαρούσι 5-17
Η επόμενη αγωνιστική (25η):
Σάββατο (18/04)
- 16:00: Μαρούσι - Κολοσσός
- 16:00: Μύκονος - Περιστέρι
- 18:15: Καρδίτσα - Προμηθέας
- 18:15: Ηρακλής - ΠΑΟΚ
Κυριακή (19/04)
- 13:00: Ολυμπιακός - Άρης
- 16:00: Πανιώνιος - Άρης
