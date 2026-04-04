Αν και ο Παναθηναϊκός είχε επτά απουσίες και μόλις εννέα διαθέσιμους παίκτες, έκανε... φύλλο και φτερό τον Προμηθέα κερδίζοντας με 96-63 στην επιστροφή του Γκριγκόνις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μήτογλου και Σορτς οι πρώτοι σκόρερ πριν από τα κρίσιμα ματς σε Βαρκελώνη και Βαλένθια.

Μπορεί να ήταν αποδεκατισμένος ο Παναθηναϊκός στην Πάτρα αλλά το γεγονός αυτό δεν τον εμπόδισε από το να κυριαρχήσει στο παρκέ και να φτάσει σε μια άνετη νίκη πριν από την διπλή αγωνιστική και τον δικό του «Γολγοθά» που έχει να «ανέβει» στην Ισπανία και στα δύο παιχνίδια απέναντι σε Μπαρτσελόνα και Βαλένθια.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην αχαϊκή πρωτεύουσα με μόλις εννέα διαθέσιμους παίκτες και επτά απουσίες ωστόσο δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα να φτάσουν στη νίκη. Μάλιστα ο Άταμαν είχε την ευκαιρία να ξεκουράσει και τους Σλούκα, Ερνανγκόμεθ οι οποίοι αγωνίστηκαν από οκτώ και εννέα λεπτά μόνο στο πρώτο ημίχρονο.

Προμηθέας Πάτρας – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Το ενδιαφέρον του αγώνα στην Πάτρα είχε διάρκεια μόλις εξήμισι λεπτά. Όσο άντεξε ο Προμηθέας να μείνει στο παιχνίδι με αποτέλεσμα να υπάρχει ισοπαλία στους 14 πόντους. Έκτοτε οι «πράσινοι» όχι μόνο μονοπώλησαν το παιχνίδι αλλά κυριάρχησαν ολοκληρωτικά στο παρκέ. Ο Μάριους Γκριγκόνις επέστρεψε... δυναμικά το ελληνικό ρόστερ και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκε όντας εκείνος που οδηγούσε την ομάδα του στο σκοράρισμα. Ο Παναθηναϊκός με σερί 12-0 έκλεισε το δεκάλεπτο στο +12 (14-26) και έκτοτε τα πάντα έγιναν ακόμα πιο εύκολα για την ομάδα του Άταμαν.

Η δεύτερη περίοδος ήταν καταιγιστική για το τριφύλλι και άκρως εφιαλτική για τους γηπεδούχους. Το επιμέρους 6-31 υπέρ του Παναθηναϊκού υποχρεώνοντας τον Προμηθέα σε μόλις 1/12 εντός παιδιάς, αποτυπώνουν ολοκληρωτικά την εικόνα του αγώνα. Όπως ήταν λογικό και επόμενο δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον στο παιχνίδι όσον αφορά τον τελικό νικητή. Η διαφορά έφτασε στο +37 για τους «πράσινους» οι οποίοι έκλεισαν το πρώτο μισό του αγώνα με 15/23 δίποντα, 7/16 τρίποντα, 6/8 βολές, με +14 ριμπάουντ (27 έναντι 13) και 13 τελικές πάσες για μόλις 3 λάθη.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν απλά και μόνο τυπική διαδικασία. Με ένα αρχικό 7-0 ο δείκτης του σκορ εκτοξεύθηκε στο +44 για τον Παναθηναϊκό (20-64) και η συνέχεια προσφέρθηκε για δοκιμές και ανάσες σε Σλούκα και Ερνανγκόμεθ, παρά το μικρό ρόστερ των εννέα παικτών. Έκτοτε οι παίκτες του Άταμαν άφησαν το πόδι από το γκάζι, έπαιξαν στο ρελαντί και απλά διατήρησαν την διαφορά κοντά στους 40 πόντους χωρίς να προβληματιστούν καθόλου από τους γηπεδούχους.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ … πραγματοποίησε τρομερό επιμέρους σκορ 6-31 στην 2η περίοδο μετατρέποντας τη συνέχεια σε τυπική διαδικασία.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο … Ντίνος Μήτογλου ο οποίος ήταν σταθερός έχοντας 21 πόντους και 9 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ … Μάριους Γκριγκόνις ο οποίος επέστρεψε δυναμικά στα ματς της GBL με 16 πόντους, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Σορτς (19π., 5ασ., 3ριμπ.)

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… όλος ο Προμηθέας. Απογοητευτικοί οι Πατρινοί σε όλο το ματς.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Ντάε Ντάε Γκραντ απλά ήταν ο πρώτος σκόρερ όταν είχαν κριθεί τα πάντα.

Τα δεκάλεπτα: 14-26, 20-57, 36-77, 63-96.

PROMITHEAS PATRAS VIKOS COLA (Coach: M. Batis) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AS TO ST BL PF FO +/- IDX STARTERS 4 D. GRANT 25:12 18 6/9 0/3 6/6 50% 1 3 4 4 2 0 0 1 1 -13 18 5 K. COLEMAN 28:24 13 4/8 1/3 2/2 45% 2 5 7 0 2 0 0 0 2 -24 12 13 N. PLOTAS 29:20 9 3/4 1/2 0/0 66% 1 0 1 1 3 2 0 0 3 -25 8 1 C. HARRIS 26:52 7 2/4 1/5 0/0 33% 1 1 2 2 0 0 0 1 1 -17 2 25 J. BELO-OSAGIE 24:14 4 2/6 0/1 0/0 28% 1 2 3 4 1 1 1 0 4 -15 7 BENCH 17 T. BAZINAS (C) 30:06 8 2/3 0/2 4/4 40% 1 3 4 2 3 1 0 0 4 -30 9 92 S. STAVRAKOPOULOS 16:39 2 1/1 0/5 0/0 16% 2 2 4 0 1 1 1 0 2 -9 2 77 K. KIOSIA 00:59 2 1/1 0/0 0/0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 L. HAMMONDS 07:45 0 0/1 0/1 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -14 -1 18 G. PREKAS 02:59 0 0/0 0/0 0/0 0% 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -7 0 TEAM TOTALS 63 15/32 9/29 12/12 39% 11 23 34 13 17 5 2 1 18 - 63