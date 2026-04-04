Την 8η σερί νίκη του πέτυχε ο Άρης, επικρατώντας της ΑΕΚ με 82-78 για την 24η «στροφή» του ελληνικού πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς, έχοντας... καυτό τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, άντεξε την πίεση της «Ένωσης» στο τελευταίο δεκάλεπτο και μπόρεσε να πανηγυρίσει την 13η νίκη του.
Κορυφαίος για τους Θεσσαλονικείς, ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 27 πόντους, ενώ για την ΑΕΚ ξεχώρισε ο Μπάρτλεϊ με 19π. και ο Νάναλι με 17 πόντους.
Παρά τη νίκη του ο Άρης δεν κάλυψε τη διαφορά των έξι πόντων που είχε ηττηθεί στο ματς του πρώτου γύρου και σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα βρίσκεται κάτω από την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.
Άρης - ΑΕΚ: Ο αγώνας
Τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας του Άρη ήταν του στοιχείο που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τον Μήτρου Λονγκ να έχει 8 π. (1/1 τρίποντα) και τον Ρόνι Χάρελ 9π, σουτάροντας με 75% έξω από τη γραμμή των 6.75 (3/4), (20-14, 8’). Προς το φινάλε του 1ου δεκαλέπτου η ΑΕΚ «έτρεξε» σερί (7-2) και μείωσε στον πόντο (22-21, 10’).
Κυρίαρχος ο Μήτρου-Λονγκ... οδηγεί τον Άρη!
Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα και με τρίποντο του Νάναλι διαμόρφωσε το (22-26, 11’), μέχρι να απαντήσει ο Άντζουσιτς (25-26, 12’). Μετέπειτα ο υψηλός ρυθμός και η ένταση ξεχώρισαν με αμφότερες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα του σκορ (33-31, 15΄), ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε το δικό της σερί (6-2) και ανάγκασε τον Ντράγκαν Σάκοτα να καλέσει time - out (36-31, 15’).
Προς το φινάλε του πρώτου μέρος ο Άρης πίεσε περισσότερο την άμυνά του και ανάγκασε τους παίκτες της «ένωσης» να υποπέσουν σε λάθη, και βρήκαν ρυθμό στην επίθεση με τον Μήτρου-Λονγκ (13π.), να στέλνει το ματς στο μέγιστο της διαφοράς (42-33, 18’). Η ΑΕΚ πραγματοποίησε εκ νέου 6-2 και πήγε στα αποδυτήρια στο -5 (44-39, 20’).
Μετά την ανάπαυλα ο Άρης συνέχισε από εκεί που το άφησε και στο πρώτο ημίχρονο με τον Μήτρου-Λονγκ να είναι… καυτός και μετά από τρίποντο (18π.) έκανε το (53-47, 24’), ενώ λίγο αργότερα ο Μποχωρίδης διαμόρφωσε το (56-47, 25’) με εκ νέου εύστοχο σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75μ. Ο Τζόουνς με καλάθι από μέση απόσταση, έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια τιμή (63-52, 27'). Του σύνολο του Ίγκορ Μίλιτσιτς διεύρυνε τη διαφορά στο +14 μετά από βολές του Τζόουνς όμως η ΑΕΚ είχε άμεση απάντηση με τον Μπράουν, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο -11, (68-57, 30').
Επέστρεψε η ΑΕΚ, αλλά δεν άντεξε...
Στην έναρξη της 4ης περιόδου οι άμυνες δυνάμωσαν με τον Άρη να είναι άστοχος και η ΑΕΚ το εκμεταλλεύτηκε με τρίποντο του Μπάρτλεϊ (19π.) και ψαλίδισε για την «ένωση» στους επτά (68-61, 32'), το επιθετικό κρεσέντο της ομάδας του Σάκοτα, συνεχίστηκε, τρέχοντας σερί (2-9) και μείωσε στους τέσσερις (70-66, 34'), μετά από καλάθι του Κατσίβελη. Στη συνέχεια το σερί συνεχίστηκε (2-14) και μετά από τέσσερις πόντους του Νάναλι προσπέρασε (70-71, 37'). Ο Μήτρου-Λονγκ, έβαλε τέλος στο σερί των φιλοξενούμενων και με πέντε δικούς του, έβαλε εκ νέου την ομάδα του μπροστά (75-71, 33'). Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξανά χτύπησε με τρίποντο και μείωσε στον πόντο (77-76, 38'), όμως ο Χάρελ ευστόχησε με τη σειρά του και έδωσε ξανά... αέρα τεσσάρων πόντων στους γηπεδούχους (80-76, 38').Ο Μπράουν με εντυπωσιακό κάρφωμα, έκανε το (80-78, 39'), όμως και πάλι ο Μήτρου Λονγκ έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του και στη συνέχεια ο Νάναλι, αστόχησε για τρεις και η νίκη πήγε στους Θεσσαλονικείς.
Τα δεκάλεπτα: 22-21, 44-39, 68-57, 82-78
MVP ΗΤΑΝ Ο… Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 27 πόντους (6/13 δίποντα, 4/6 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Φρανκ Μπάρτλεϊ με 19 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Οι 34 πόντοι που πήρε η ΑΕΚ από τον πάγκο της.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Η ΑΕΚ είχε κερδίσει με 82-76
|Aris Thessaloniki
|POS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|FD
|+/-
|EFF
|#
|Player
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OFF
|DEF
|REB
|STARTERS
|0
|E. MITROU-LONG
|PG
|31:60
|27
|10-19
|52
|6-13
|46
|4-6
|66
|3-4
|75
|1
|4
|5
|5
|1
|0
|0
|0
|2
|7
|10
|26
|5
|A. NOUA
|PF
|34:06
|15
|7-12
|58
|6-8
|75
|1-4
|25
|0-2
|0
|3
|2
|5
|1
|0
|2
|0
|0
|1
|4
|7
|16
|13
|L. BOCHORIDIS (C)
|SG
|20:57
|3
|1-2
|50
|0-0
|0
|1-2
|50
|0-0
|0
|0
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|-8
|6
|25
|R. HARRELL
|SF
|26:55
|12
|4-7
|57
|0-1
|0
|4-6
|66
|0-0
|0
|1
|5
|6
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|0
|16
|14
|37
|K. ANTETOKOUNMPO
|C
|8:11
|5
|2-2
|100
|2-2
|100
|0-0
|0
|1-2
|50
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|0
|6
|BENCH
|2
|P. LEFAS
|SG
|0:00
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|B. JONES
|SG
|21:33
|9
|3-9
|33
|3-7
|42
|0-2
|0
|3-5
|60
|0
|1
|1
|4
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-3
|3
|9
|M. TSAIRELIS
|PF
|9:04
|0
|0-1
|0
|0-1
|0
|0-0
|0
|0-0
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|0
|-7
|1
|10
|J. FORRESTER
|PF
|17:36
|2
|1-6
|16
|1-6
|16
|0-0
|0
|0-0
|0
|2
|3
|5
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|0
|16
|3
|11
|S. POYLIANITIS
|SG
|6:58
|2
|1-2
|50
|1-1
|100
|0-1
|0
|0-0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|2
|33
|D. ANDUSIC
|SG
|12:07
|7
|3-4
|75
|2-3
|66
|1-1
|100
|0-0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|-11
|6
|98
|A. KULBOKA
|PF
|10:33
|0
|0-2
|0
|0-0
|0
|0-2
|0
|0-0
|0
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|-6
|0
|TEAM / COACH
|1
|0
|1
|1
|TOTAL
|82
|32-66
|48
|21-42
|50
|11-24
|45
|7-13
|53
|9
|22
|31
|16
|10
|4
|1
|4
|28
|20
|84
|AEK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|FLS ON
|+/-
|EFF
|7
|D. Flionis (C)
|15:41
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|4
|1
|0
|0
|0
|3
|1
|0
|3
|8
|K. Feazell
|8:44
|5
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|3
|1
|-2
|4
|15
|M. Pecarski
|23:08
|13
|4/7
|57%
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|5
|4
|9
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|3
|-15
|18
|24
|F. Bartley
|28:22
|19
|8/16
|50%
|5/9
|55%
|3/7
|42%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|-3
|20
|33
|V. Charalampopoulos
|35:47
|8
|2/9
|22%
|1/3
|33%
|1/6
|16%
|3/4
|75%
|0
|5
|5
|3
|1
|3
|1
|0
|1
|7
|0
|11
|1
|G. Skordilis
|7:05
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|0
|3
|0
|-7
|1
|2
|G. Brown III
|20:08
|7
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|1/3
|33%
|1
|4
|5
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|9
|9
|4
|D. Katsivelis
|20:30
|7
|2/3
|66%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|1
|2
|3
|2
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|0
|10
|9
|L. Lekavicius
|15:27
|2
|1/4
|25%
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|-5
|1
|11
|N. Arsenopoulos
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|J. Nunnally
|25:08
|17
|3/9
|33%
|2/3
|66%
|1/6
|16%
|10/11
|90%
|1
|1
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|1
|4
|3
|10
|Team / Coach
|4
|1
|5
|1
|1
|TOTAL
|78
|25/58
|43%
|19/33
|57%
|6/25
|24%
|22/28
|78%
|14
|26
|40
|15
|15
|8
|4
|1
|21
|26
|91
