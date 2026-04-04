Ο Άρης επικράτησε της ΑΕΚ με 82-78 για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL, φτάνοντας τις οκτώ σερί νίκες.

Την 8η σερί νίκη του πέτυχε ο Άρης, επικρατώντας της ΑΕΚ με 82-78 για την 24η «στροφή» του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς, έχοντας... καυτό τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, άντεξε την πίεση της «Ένωσης» στο τελευταίο δεκάλεπτο και μπόρεσε να πανηγυρίσει την 13η νίκη του.

Κορυφαίος για τους Θεσσαλονικείς, ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 27 πόντους, ενώ για την ΑΕΚ ξεχώρισε ο Μπάρτλεϊ με 19π. και ο Νάναλι με 17 πόντους.

Παρά τη νίκη του ο Άρης δεν κάλυψε τη διαφορά των έξι πόντων που είχε ηττηθεί στο ματς του πρώτου γύρου και σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα βρίσκεται κάτω από την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

Άρης - ΑΕΚ: Ο αγώνας

Τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας του Άρη ήταν του στοιχείο που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τον Μήτρου Λονγκ να έχει 8 π. (1/1 τρίποντα) και τον Ρόνι Χάρελ 9π, σουτάροντας με 75% έξω από τη γραμμή των 6.75 (3/4), (20-14, 8’). Προς το φινάλε του 1ου δεκαλέπτου η ΑΕΚ «έτρεξε» σερί (7-2) και μείωσε στον πόντο (22-21, 10’).

Κυρίαρχος ο Μήτρου-Λονγκ... οδηγεί τον Άρη!

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα και με τρίποντο του Νάναλι διαμόρφωσε το (22-26, 11’), μέχρι να απαντήσει ο Άντζουσιτς (25-26, 12’). Μετέπειτα ο υψηλός ρυθμός και η ένταση ξεχώρισαν με αμφότερες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα του σκορ (33-31, 15΄), ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε το δικό της σερί (6-2) και ανάγκασε τον Ντράγκαν Σάκοτα να καλέσει time - out (36-31, 15’).

Προς το φινάλε του πρώτου μέρος ο Άρης πίεσε περισσότερο την άμυνά του και ανάγκασε τους παίκτες της «ένωσης» να υποπέσουν σε λάθη, και βρήκαν ρυθμό στην επίθεση με τον Μήτρου-Λονγκ (13π.), να στέλνει το ματς στο μέγιστο της διαφοράς (42-33, 18’). Η ΑΕΚ πραγματοποίησε εκ νέου 6-2 και πήγε στα αποδυτήρια στο -5 (44-39, 20’).

Μετά την ανάπαυλα ο Άρης συνέχισε από εκεί που το άφησε και στο πρώτο ημίχρονο με τον Μήτρου-Λονγκ να είναι… καυτός και μετά από τρίποντο (18π.) έκανε το (53-47, 24’), ενώ λίγο αργότερα ο Μποχωρίδης διαμόρφωσε το (56-47, 25’) με εκ νέου εύστοχο σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75μ. Ο Τζόουνς με καλάθι από μέση απόσταση, έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια τιμή (63-52, 27'). Του σύνολο του Ίγκορ Μίλιτσιτς διεύρυνε τη διαφορά στο +14 μετά από βολές του Τζόουνς όμως η ΑΕΚ είχε άμεση απάντηση με τον Μπράουν, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο -11, (68-57, 30').

Επέστρεψε η ΑΕΚ, αλλά δεν άντεξε...

Στην έναρξη της 4ης περιόδου οι άμυνες δυνάμωσαν με τον Άρη να είναι άστοχος και η ΑΕΚ το εκμεταλλεύτηκε με τρίποντο του Μπάρτλεϊ (19π.) και ψαλίδισε για την «ένωση» στους επτά (68-61, 32'), το επιθετικό κρεσέντο της ομάδας του Σάκοτα, συνεχίστηκε, τρέχοντας σερί (2-9) και μείωσε στους τέσσερις (70-66, 34'), μετά από καλάθι του Κατσίβελη. Στη συνέχεια το σερί συνεχίστηκε (2-14) και μετά από τέσσερις πόντους του Νάναλι προσπέρασε (70-71, 37'). Ο Μήτρου-Λονγκ, έβαλε τέλος στο σερί των φιλοξενούμενων και με πέντε δικούς του, έβαλε εκ νέου την ομάδα του μπροστά (75-71, 33'). Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξανά χτύπησε με τρίποντο και μείωσε στον πόντο (77-76, 38'), όμως ο Χάρελ ευστόχησε με τη σειρά του και έδωσε ξανά... αέρα τεσσάρων πόντων στους γηπεδούχους (80-76, 38').Ο Μπράουν με εντυπωσιακό κάρφωμα, έκανε το (80-78, 39'), όμως και πάλι ο Μήτρου Λονγκ έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του και στη συνέχεια ο Νάναλι, αστόχησε για τρεις και η νίκη πήγε στους Θεσσαλονικείς.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 44-39, 68-57, 82-78



MVP ΗΤΑΝ Ο… Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 27 πόντους (6/13 δίποντα, 4/6 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Φρανκ Μπάρτλεϊ με 19 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Οι 34 πόντοι που πήρε η ΑΕΚ από τον πάγκο της.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Η ΑΕΚ είχε κερδίσει με 82-76

Aris Thessaloniki POS MIN PTS FG 2PT 3PT FT REB AST TO STL BLK BLKR PF FD +/- EFF # Player M/A % M/A % M/A % M/A % OFF DEF REB STARTERS 0 E. MITROU-LONG PG 31:60 27 10-19 52 6-13 46 4-6 66 3-4 75 1 4 5 5 1 0 0 0 2 7 10 26 5 A. NOUA PF 34:06 15 7-12 58 6-8 75 1-4 25 0-2 0 3 2 5 1 0 2 0 0 1 4 7 16 13 L. BOCHORIDIS (C) SG 20:57 3 1-2 50 0-0 0 1-2 50 0-0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 3 1 -8 6 25 R. HARRELL SF 26:55 12 4-7 57 0-1 0 4-6 66 0-0 0 1 5 6 1 2 0 0 0 4 0 16 14 37 K. ANTETOKOUNMPO C 8:11 5 2-2 100 2-2 100 0-0 0 1-2 50 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 0 6 BENCH 2 P. LEFAS SG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 B. JONES SG 21:33 9 3-9 33 3-7 42 0-2 0 3-5 60 0 1 1 4 4 1 0 1 3 4 -3 3 9 M. TSAIRELIS PF 9:04 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 4 0 -7 1 10 J. FORRESTER PF 17:36 2 1-6 16 1-6 16 0-0 0 0-0 0 2 3 5 1 1 1 0 3 4 0 16 3 11 S. POYLIANITIS SG 6:58 2 1-2 50 1-1 100 0-1 0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2 33 D. ANDUSIC SG 12:07 7 3-4 75 2-3 66 1-1 100 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -11 6 98 A. KULBOKA PF 10:33 0 0-2 0 0-0 0 0-2 0 0-0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 -6 0 TEAM / COACH 1 0 1 1 TOTAL 82 32-66 48 21-42 50 11-24 45 7-13 53 9 22 31 16 10 4 1 4 28 20 84