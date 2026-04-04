Ο Πανιώνιος επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στα θετικά αποτελέσματα στη Stoiximan GBL, αφού παρέσυρε τον Ηρακλή με 103-77 και πήρε τεράστια βαθμολογική ανάσα στη μάχη για την παραμονή.

Ο Πανιώνιος παρατάχθηκε κόντρα στον Ηρακλή, για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL, κουβαλώντας τέσσερις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ υποχρεώθηκε να αντιμετωπίσει τον «Γηραιό» δίχως την παρουσία του κόσμου του, λόγω τιμωρίας. Έστω κι έτσι, ο «Ιστορικός» επικράτησε με 103-77, χτίζοντας από νωρίς διαφορά που διατήρησε ως το φινάλε.

Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και ήταν σαρωτική στο τρίτο δεκάλεπτο, κάνοντας επιμέρους σκορ 29-11 σε αυτό το διάστημα, παρασύροντας στον ρυθμό της τον Ηρακλή, που δεν κατάφερε να αντιδράσει και γνώρισε την τέταρτη σερί ήττα στην κανονική περίοδο.

Έτσι, ο Πανιώνιος βελτίωσε το ρεκόρ του σε 6-16, αφήνοντας το Μαρούσι, που έχει ρεπό αυτή την αγωνιστική, στην τελευταία θέση με ρεκόρ 5-17.

Πανιώνιος-Ηρακλής: Ο αγώνας

Ο Πανιώνιος βρήκε ρυθμό στην επίθεση και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 28-20, φέρνοντας από νωρίς το ματς στα μέτρα του. Η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς σούταρε με 50% εντός πεδιάς (7/16 δίποντα, 3/4 τρίποντα) και μοίρασε πέντε ασίστ για ένα λάθος, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Στέντμον Λέμον απέναντι στον «Γηραιό», που βρήκε λύσεις με το μακρινό σουτ (4/7 τρίποντα), όμως έκανε επτά λάθη σε αυτό το διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, οι Νεοσμυρνιώτες είχαν τον έλεγχο και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 51-42, με τους Γιώργο Τσαλμπούρη και Ρόκι Κρούζερ να δίνουν λύσεις στην επίθεση. Όσον αφορά τον Ηρακλή, οι «κυανόλευκοι» του Ζόραν Λούκιτς συνέχισαν να σκοράρουν με καλά ποσοστά στο τρίποντο, ωστόσο κάθε φορά που πλησίαζαν στο σκορ, ο Πανιώνιος ξέφευγε.

Στη συνέχεια, πάντως, ο «Ιστορικός» πάτησε το πόδι στο γκάζι, ξεκινώντας την τρίτη περίοδο στο «Μάκης Λιούγκας» με επιμέρους 17-2! Ο Τζο Τόμασον τελείωσε τη φάση στον αιφνιδιασμό για το 68-44 στο 26', με τους γηπεδούχους να χτίζουν διαφορά ασφαλείας. Ο Πανιώνιος επέβαλε τον ρυθμό του και εκμεταλλεύτηκε τις κακές επιλογές του Ηρακλή, βάζοντας πρόωρα τις βάσεις για τη νίκη.

Ο Μπράντον Τέιλορ ευστόχησε σε τρίποντο και εκτόξευσε τη διαφορά στο +30 (80-50, 29'), με τον Πανιώνιο να κατακτά το ροζ φύλλο, επικρατώντας με 103-77 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα, παίρνοντας τεράστια βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα στη μάχη για την παραμονή στη Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 51-42, 80-53, 103-77.

Ο MVP: Ο Μπράντον Τέιλορ έκανε τη διαφορά για τον Πανιώνιο, σημειώνοντας 16 πόντους, επτά ασίστ, τέσσερα κλεψίματα και δυο ριμπάουντ στα 25 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Λανς Γουέαρ είχε οκτώ πόντους, έξι ριμπάουντ και δυο ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Πανιώνιος είχε επτά λάθη και ο Ηρακλής 22!

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Ο Ηρακλής είχε επικρατήσει με 80-66 στο Ιβανώφειο, για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Panionios COSMORAMA TRAVEL Coach: N. MARKOVIC Assistant: G. TZANIS FG 2PT FG 3PT FG FT REB # / Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index 0 N. WATSON 19:34 16 7/8 87% 7/8 87% 0/0 0% 2/3 66% 2 4 6 1 2 0 0 0 2 3 20 19 1 S. LEMON 20:19 12 5/6 83% 4/5 80% 1/1 100% 1/1 100% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 23 13 32 J. THOMASSON JR 16:27 4 2/4 50% 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 2 1 6 0 0 2 1 22 10 34 J. KREUSER 25:01 11 4/9 44% 3/6 50% 1/3 33% 2/4 50% 2 2 4 1 0 2 1 1 2 5 20 12 88 N. GKIKAS (C) 17:18 7 3/5 60% 2/3 66% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 7 1 1 0 0 3 1 18 13 3 B. TAYLOR 25:00 16 6/12 50% 2/6 33% 4/6 66% 0/0 0% 1 1 2 7 0 4 0 1 1 0 15 23 7 G. TSALMPOURIS 21:26 13 4/9 44% 3/6 50% 1/3 33% 4/5 80% 2 6 8 1 1 0 1 1 1 3 13 16 9 S. OIKONOMOPOULOS 2:06 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -4 -1 11 M. LEWIS 18:16 9 4/7 57% 3/5 60% 1/2 50% 0/1 0% 1 1 2 2 1 0 0 0 1 2 1 8 25 K. GONTIKAS 7:22 4 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 2/4 50% 2 0 2 1 0 0 0 0 2 2 3 2 41 A. PATRIKIS 6:18 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 -1 3 55 A. NIKOLAIDIS 20:53 9 3/5 60% 2/3 66% 1/2 50% 2/2 100% 0 1 1 1 0 3 0 0 4 3 0 12 TEAM TOTALS 103 40/73 54% 30/51 58% 10/22 45% 13/20 65% 12 21 33 24 7 16 3 3 20 21 132