Το Περιστέρι έφτασε τις επτά σερί νίκες στην Stoiximan GBL καθώς επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με 87-83. Ξεχώρισαν Νίκολς και Καρντένας.

Το σερί του Περιστερίου καλά κρατεί στην Stoiximan GBL καθώς μετράει επτά συνεχόμενες νίκες! Μετά και την επικράτηση απέναντι στον Κολοσσό μετράει αισίως περισσότερους από δύο μήνες χωρίς να γνωρίσει την ήττα στις αναμετρήσεις εντός των συνόρων.

Βέβαια η νίκη θα μπορούσε να έρθει πολύ πιο εύκολα για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου αλλά ο Κολοσσός κατάφερε να αντιδράσει και να επιστρέψει από το -13 παίρνοντας και προβάδισμα τριών πόντων στο 35'. Παρόλα αυτά στο τέλος οι γηπεδούχοι επέστρεψαν στο ματς και δεν άφησαν τη νίκη να φύγει από τα χέρια τους. Ο Νίκολς ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του Περιστερίου ενώ γεμάτο παιχνίδι πραγματοποίησε και ο Καρντένας.

Περιστέρι – Κολοσσός Ρόδου: Ο αγώνας

Το Περιστέρι ξεκίνησε πολύ πιο δυναμικά στο παιχνίδι και με απόλυτη ευστοχία στα δίποντα (7/7!) βρέθηκε να προηγείται με +8 πόντους (21-13) έχοντας ελέγξει το παιχνίδι μέσα από την επίθεσή του. Στο δεκάλεπτο οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου είχαν πετύχει 30 πόντους (30-23) με 9/11 δίποντα και 2/4 τρίποντα και τον Νίκολς να ήταν εκείνος που οδηγούσε την κούρσα στο σκοράρισμα (8π.) έναντι του Μακ (9π.) για λογαριασμό του φιλοξενούμενου Κολοσσού (6/10 δίποντα, 3/6 τρίποντα στο δεκάλεπτο).

Με φόντο τις επιθέσεις και όχι τις άμυνες συνεχίστηκε και η δεύτερη περίοδος του αγώνα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι στο σκοράρισμα (35-27 στο 13') με την διαφορά να φτάνει και σε διψήφιο νούμερο (39-29 στο 14'). Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και με επιμέρους 12-2 μείωσαν στο καλάθι (43-41 στο 18') πριν κλείσει το πρώτο μισό του αγώνα στο +9 για το Περιστέρι (50-41). Εξαιρετικό ήταν το ποσοστό στα δίποντα με 14/18 για τους «πρίγκιπες της δυτικής όχθης» οι οποίοι είχαν επίσης 4/10 τρίποντα και 10 τελικές πάσες για οκτώ λάθη.

Μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Κολοσσός άρχισε να επιστρέφει και να ισορροπεί το παιχνίδι. Αν και βρέθηκε αρχικά στο -13 (54-41 στο 21') και στη συνέχεια στο -12 (56-44 στο 22') άρχισε να βγάζει αντίδραση, να μειώνει σε 56-51 με 7-0 σερί αλλά και πάλι οι γηπεδούχοι επέστρεψαν στο +12 (67-55) στο 27'. Ακολούθησε ωστόσο επιμέρους σκορ 9-2 με αποτέλεσμα να πλησιάσουν οι Ροδίτες στους πέντε πόντους (69-64) στο 30'.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων έμελλε να ήταν κομβικό το τελευταίο τρίλεπτο του γ' δεκαλέπτου. Ο Ραντλ ήταν εκείνος που είχε πάρει από το χέρι την ομάδα του, την οποία και οδήγησε σε επιμέρους 14-6 στο πρώτο πεντάλεπτο της τελευταίας περιόδου για το προσπέρασμα με +3 πόντους (75-78) αλλάζοντας ολοκληρωτικά τα δεδομένα του αγώνα. Έκτοτε το παιχνίδι έγινε γκραν γκινιόλ καθώς η νευρικότητα έφερε και την εκατέρωθεν αστοχία. Το Περιστέρι με σερί 6-0 πήρε εκ νέου προβάδισμα με 81-78 στο 1:25 πριν από το τέλος.

Μάλιστα έχασε την ευκαιρία να το διευρύνει στο 8-0 ύστερα από δύο άστοχες βολές του Κακλαμανάκη. Παρόλα οι «κυανοκίτρινοι» δεν άφησαν τη νίκη να φύγει από τα χέρια τους κερδίζοντας το παιχνίδι για την 7η συνεχόμενη νίκη τους.

Ο MVP: Ο Τάι Νίκολς ήταν ο καλύτερος για τους νικητές έχοντας 22 πόντους με 5/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6/7 βολές. Πολύ καλός και ο Καρντένας με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τσέισον Ραντλ έβαλε και πάλι τον Κολοσσό στο παιχνίδι χωρίς να ολοκληρωθεί η ανατροπή έχοντας 18 πόντους και 2 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το μεγάλο ποσοστό του Περιστερίου στα δίποντα έχοντας 22/32.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Το Περιστέρι είχε νικήσει και στη Ρόδο τον Κολοσσό με 8ο-72.

Τα δεκάλεπτα: 30-23, 50-41, 69-64, 87-83.

PERISTERI BETSSON (Coach: V. Xanthopoulos) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AS TO ST BL PF FO +/- IDX STARTERS 0 T. NICHOLS 26:53 22 5/8 2/6 6/7 50% 0 2 2 1 2 1 0 1 4 16 16 1 A. CARDENAS 28:20 16 3/3 1/3 7/7 66% 0 5 5 5 4 1 0 0 4 14 21 2 J. VAN TUBBERGEN 24:43 13 5/6 0/1 3/4 71% 0 4 4 3 1 0 0 0 1 16 14 4 D. KAKLAMANAKIS 21:26 8 3/3 0/0 2/5 100% 0 3 3 1 2 0 0 0 3 17 3 6 V. JANKOVIC (C) 08:43 0 0/1 0/1 0/0 0% 1 1 2 0 3 0 0 1 3 -7 -3 BENCH 23 C. HARRIS 15:55 10 2/4 1/2 3/3 50% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 -4 8 11 V. MOURATOS 11:39 7 2/3 0/1 3/3 50% 0 1 1 1 2 1 0 0 2 -1 6 41 W. CARIUS 28:48 6 1/1 1/4 1/2 40% 1 4 5 0 0 0 0 0 4 19 7 5 O. PAYNE 18:30 5 2/3 0/0 1/2 66% 1 0 1 1 1 0 2 0 4 -1 6 25 K. PAPADAKIS 12:34 0 0/1 0/0 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 -1 2 TEAM TOTALS 87 23/33 5/18 26/33 54% 5 25 30 15 17 3 2 2 25 - 90