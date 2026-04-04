Η Δόξα Λευκάδας επικράτησε της Δάφνης με 65-54 και εξασφάλισε την άνοδό της στη Stoiximan GBL!

Τεράστια μέρα για τη Δόξα Λευκάδας, καθώς μετά τη νίκη της επί της Δάφνης (54-65) και την ήττα του Βίκου Ιωαννίνων από τον Παπάγου (72-79) πανηγύρισε την άνοδό της στη Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα η Δόξα Λευκάδας μετά την επικράτησή της, συμπλήρωσε την απαιτούμενη διαφορά νικών από τον δεύτερο και πήρε την άνοδο στο ελληνικό πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν.

Έφτασε τις 23 νίκες και σε συνδυασμό με τις 20 που έχει ο Βίκος, έγραψε... ιστορία η ομάδα της Λευκάδας. Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά ισχύει η διαφορά νικών στο πρωτάθλημα της Elite League και η Δόξα γίνεται η πρώτη ομάδα που ανεβαίνει με τον καινούργιο τρόπο διεξαγωγής.

Αναλυτικά η 30η αγωνιστική:

Σάββατο 4 Απριλίου

Πρωτέας Βούλας-Αιγάλεω 115-53

Δάφνη-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 54-65

ΝΕ Μεγαρίδος-Κόροιβος Αμαλιάδας 88-83

Σοφάδες-Νίκη Βόλου 82-65

ΑΓΕΧ-Πανερυθραϊκός 95-84

Vikos Φalcons-Evertech Παπάγου 72-79

Ψυχικό-Μαχητές Πειραματικό 76-67

Ρεπό: Λαύριο Boderm

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

Πρωτέας Βούλας-Αιγάλεω 115-53

Διαιτητές: Παπαδόπουλος Χ.-Γαραντζιώτης-Κουτίβης (Γερός)

Δεκάλεπτα: 28-16, 58-32, 88-41, 115-53

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 13 (3), Μιλεντίγεβτς 19 (5), Ρις 13 (1), Κόης 8 (1), Δέλγας 3 (1), Φώτσης 2, Πετανίδης 16 (2), Πεταλωτής 17 (1), Μπέλη 4, Αδαμόπουλος 11 (1), Ταμβάκης 3, Καραγεωργίου 6

Αιγάλεω (Κορωνίδης): Βέλκος, Κασαρας 2, Καράβολας, Μπαλός 12 (2), Λάμπρου, Δεμερούδης 5 (1), Κουρτίδης 12, Κλαδάκης, Ντιπτσής 22 (1)

ΑΓΕΧ-Πανερυθραϊκός 95-84

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Σκαλτσής-Καλογερόπουλος (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 20-27, 37-49, 72-66, 95-84

ΑΓΕΧ (Συμεωνίδης): Παπαρέγκας 21 (3), Μελισσαράτος 10, Μιχαήλ 3 (1), Νέσης 2, Μητσιμπόνας 14 (2), Λουφίλ 4, Κανονίδης 25 (4), Σάμαρτζιτς 16, Ζερβός

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 14, Σκόρδος 3 (1), Νικολαΐδης 2, Καμάρας 17 (3), Κωστόπουλος 6 (2), Σεντ Χίλερ 36 (3), Δομπρογιάννης, Καραΐσκος, Σταματογιάννης, Τσαφαράς 6

Ψυχικό-Μαχητές Πειραματικό 76-67

Διαιτητές: Παπαϊωάννου-Ρίζος-Λιαρομμάτης (Σαμαρτζή)

Δεκάλεπτα: 19-16, 36-35, 59-49, 76-67

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 12 (1), Κουκάς 7 (1), Ρος 16 (3), Καρράς 11, Γουέλς 7 (1), Κούτρας 1, Ζορμπάς 5, Δημάκος 9 (1), Θεοδώρου 8 (2)

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς, Κωνσταντινίδης 5 (1), Μπανκς 10 (1), Πουρλίδας 6, Κατσαμούρης 9 (1), Νώτης 9, Καρπούζης 2, Χαραλαμπίδης 11 (1), Καλαϊτζίδης, Κομνιανίδης 15 (3)

ΝΕ Μεγαρίδος-Κόροιβος Αμαλιάδας 88-83

Διαιτητές: Ζιώγας-Κάρδαρης-Μπον (Διμπινούδης)

Δεκάλεπτα: 23-24, 40-42, 69-61, 88-83

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 10 (2), Δενδρινός 14 (2), Παπαγεωργίου, Γκρέκας 8 (1), Παναγιωτόπουλος 3 (1), Σωτηρίου 16 (1), Πόζογλου 16 (2), Καλιανιώτης 12, Κολοφώτης 4, Ροζάκης 5, Πέργουλης

Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου 7 (1), Γκλάσπερ 27 (3), Κοκορέλης 10 (1), Πιλάβιος 3 (1), Παρασκευόπουλος 22 (2), Πετανίδης 3, Κάτζος 6 (2), Τάταρης 5 (1)

Σοφάδες-Νίκη Βόλου 82-65

Διαιτητές: Αγραφιώτης Ι.-Λουλουδιάδης-Κανελλίδης (Μανασής)

Δεκάλεπτα: 18-13, 38-36, 64-46, 82-65

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 8 (2), Μπόθγουελ 8, Χατζής 15 (1), Τουλούπης 4 (1), Πασαγιάννης, Χαντζής 4, Καπετάκης 22 (4), Επαμεινώνδας, Ευσταθιάδης 14 (3), Μπουντούρης 5 (1), Ζευγαράς, Σπρίντζιος 2

Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 4, Τζόνσον 22 (2), Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 9 (2), Φιλοξενίδης, Μαντίκος, Βλαχογιάννης 15, Μπακέας 3 (1), Νίκολης 7 (2)

Δάφνη-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 54-65

Διαιτητές: Κατραχούρας-Μαλαμάς-Ξυλάς (Ντίνος)

Δεκάλεπτα: 20-16, 28-36, 41-58, 54-65

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 7 (1), Τζιβελέκας 6 (1), Τοπάλι 5 (1), Καράμπουλας 3, Ετζιάκα 2, Κάρτραϊτ 5, Φιλιππάκος 20 (2), Γιαννίκος 4, Κουτσουμάρης 2, Ρεγκούτας, Έξαρχος

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 4 (1), Ρόμπινσον 21 (1), Άλεν 7 (1), Μαραθωνίτης, Καλλιακούδας 4, Γιαννούλτσης 1, Σαχπατζίδης 6 (1), Χατζηνικόλας 5 (1), Τσάμης 9, Φύτρος 6 (1), Βισνιέφσκι 2

Vikos Φalcons–Evertech Παπάγου 72-79

Διαιτητές: Πουρσανίδης-Ταρενίδης-Αθανασιάδης (Καραδήμας)

Δεκάλεπτα: 21-23, 39-47, 53-64, 72-79

Vikos Φalcons (Γιαπλές): Τζόουνς 15 (3), Σιμιτζής 2, Γεωργίου 8 (1), Άντερσον 24 (2), Γράβας 3, Διαμαντάκος 2, Καμπερίδης 12 (1), Βασιλείου, Τσούκας 2, Αρνόκουρος, Μαστρογιαννόπουλος 4

Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου 3, Μπιλάλης 15 (4), Άντερτον 30 (1), Μερμίγκης 6, Δενδρινός, Μαλέλης 12 (2), Σκούρτης, Ντιμανότσι 9, Ματσάγγος, Καραμαλέγκος 4

