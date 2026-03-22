Ο Τζέιμς Νάναλι αντέδρασε με το δικό του τρόπο σε δημοσιεύσεις που γίνονται για την ηλικία του και το αν μπορεί να αγωνιστεί ακόμη στο υψηλό επίπεδο.

Η ΑΕΚ είναι σταθερά σε ανοδική πορεία και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην ποιότητα του Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος από την ημέρα που αποκτήθηκε προσέδωσε ποιότητα και εμπειρία στην ομάδα.

Παρότι όμως είναι εμφανές πως κάνει τη διαφορά σε αρκετά παιχνίδια όπως και στον αγώνα με τον Ηρακλή για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL, όπου τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους (3/5 τρίποντα), 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ ορισμένοι στα social media επιμένουν να θεωρούν πως εάν ήταν νεότερος θα μπορούσε να παίξει στη Euroleague.

Μια ανάρτηση στο «X» τον εξόργισε, καθώς ο ίδιος θεωρεί πως μπορεί ακόμη να επηρεάσει το παιχνίδι και στο κορυφαίο επίπεδο. Μάλιστα, έσπευσε να κάνει διόρθωση και στην ηλικία του, καθώς τον... μεγάλωσαν κατά έναν χρόνο.

«Χαχαχα… αυτό το παλιό αφήγημα ότι "είμαι τελειωμένος" είναι για τα σκουπίδια. Είμαι καλύτερος από πολλούς παίκτες της EuroLeague αυτή τη στιγμή και βάλτε σωστά την ηλικία μου: είμαι 35» έγραψε ο Τζέιμς Νάναλι, δίνοντας τη δική του απάντηση σε όσους προσπαθούν να τον μειώσουν...