ΑΕΚ: Στην Αθήνα και ο ΝτεΆντρε Πϊνκνεϊ
Στην προετοιμασία της ΑΕΚ θα ενσωματωθεί ο ΝτεΆντρε Πίνκνεϊ έχοντας υπογράψει μηνιαίο συμβόλαιο με την προοπτική της ανανέωσης για έναν ακόμη μήνα.
Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ έχει ανακοινώσει ήδη την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ, ο οποίος θα τεθεί άμεσα στην διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα.
Ο Πίνκνεϊ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα από την Παρασκευή (28/08) και αναμένεται να ξεκινήσει προπονήσεις με τους «κιτρινόμαυρους».
Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ ΑΕΚ
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