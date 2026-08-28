Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρέθηκε την Παρασκευή (28/08) και ο Αμερικανός φόργουορντ, ΝτεΆντρε Πίνκνεϊ.

Στην προετοιμασία της ΑΕΚ θα ενσωματωθεί ο ΝτεΆντρε Πίνκνεϊ έχοντας υπογράψει μηνιαίο συμβόλαιο με την προοπτική της ανανέωσης για έναν ακόμη μήνα.

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ έχει ανακοινώσει ήδη την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ, ο οποίος θα τεθεί άμεσα στην διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο Πίνκνεϊ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα από την Παρασκευή (28/08) και αναμένεται να ξεκινήσει προπονήσεις με τους «κιτρινόμαυρους».