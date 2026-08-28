Η παρουσίαση του νέου χορηγού της ΑΕΚ: «Η φροντίδα των παικτών είναι το πιο σημαντικό, να τους έχουμε υγιείς»

H AEK παρουσίασε στη SUNEL Arena το νέο της χορηγό υγείας, με τον Σάκοτα να στέκεται στο κομμάτι της φροντίδας των παικτών.

Την Παρασκευή η ΑΕΚ ανακοίνωσε και την έναρξη της συνεργασίας της με τον Όμιλο Mediterraneo, ο οποίος αποτελεί τον Επίσημο Χορηγό Υγείας της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

To μεσημέρι της ίδιας μέρας έγινε η παρουσίαση του νέου χορηγού με συνέντευξη Τύπου που έγινε στο γήπεδο της Ένωσης, τη Sunel Arena. Εκ μέρους της Βασίλισσας, μίλησαν οι Ντράγκαν Σάκοτα και Γάιος Σκορδίλης.

Ο Χρήστος Βιρβίλης εκπροσώπησε τον νέο χορηγό υγείας της Ένωσης και τόνισε: «όταν απευθύνεσαι σε έναν σύλλογο με τόσο μεγάλη ιστορία είναι σπουδαίο. Φέτος κλείσαμε τα 50 χρόνια και είπαμε να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο. Ναανούμε αντάξιοι σε αυτή την απαίτηση. Θεωρούμε ότι θα φανούνε αντάξιοι σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και οι παίκτες να είναι πιο έτοιμοι ώστε να κλείσει η χρονιά με επιτυχία για τον σύλλογο».

Ο Ντράγκαν Σάκοτα ανέφερε: «Κάθε χρόνο προσπαθούμε να μαζέψουμε καλούς παίκτες για να έχουμε καλή ομάδα. Στο κομμάτι της υγείας, η φροντίδα των παικτών είναι το πιο σημαντικό. Θέλουμε να έχουμε υγιείς τους παίκτες μας και είμαστε ευτυχισμένοι που έρχεται ένας τόσο καλός παίκτης, όπως το Mediterraneo. Η νέα συνεργασία να φέρει νέες όμορφες στιγμές».

Ο Γάιος Σκορδίλης τόνισε: «Εκ μέρους της ομάδας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Σημαντικό να έχουμε τέτοια συνεργασία και ξεκινάμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις».

Ο υπεύθυνος του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ, Ηρακλής Πατσόπουλος είπε από την πλευρά του: «Θα σταθούμε δίπλα και θα βοηθήσουμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Ο κόσμος βλέπει την ομάδα τον Σεπτέμβρη, όμως η δουλειά αρχίζει πολύ πιο νωρίς».