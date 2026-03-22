Συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία η ΑΕΚ. Η Ένωση νίκησε τον αξιόμαχο και άκρως ανταγωνιστικό Ηρακλή με 100-87 στη SUNEL Arena και αγκάλιασε την τρίτη θέση στη regular season της Stoiximan GBL.Στο 15-5 πήγε η Βασίλισσας, ενώ στο 8-12 έπεσε ο Γηραιός.
Για την ΑΕΚ κορυφαίος ήταν ο απολαυστικός Νάναλι με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ και ο Μπάρτλεϊ είχε 21 πόντους με 5 ασίστ. Aπό την άλλη πλευρά ο Μωραΐτης σταμάτησε στους 27 πόντους σε μια μεγάλη εμφάνιση.
Ο Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βρέθηκε στη SUNEL Arena, και παρακολούθησε την ΑΕΚ στο ματς με τον Ηρακλή.
ΑΕΚ - Ηρακλής: Το ματς
Ο Ηρακλής μπήκε εξαιρετικά στο ματς και με Ντέιβις και Μωραϊτη έκανε το 4-13 στο 3'. Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 6 πόντους και ισοφάρισε σε 13-13 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Μπράουν με ωραία προσπάθεια έκανε το 26-21 για την Ένωση στο 8'.
Ο Νάναλι έκανε το 39-37 για την ΑΕΚ στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ενώ ο ίδιος παίκτης έγραψε και το 42-42, φτάνοντας στους 14 πόντους. Ο Ντέιβις έκανε το 44-48 για τον Ηρακλή που ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Ο Γηραίος συνέχισε να βάζει δύσκολα στην ΑΕΚ, με τον Μωραΐτη να κάνει το 54-55, 13 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο.
Ο Φίζελ σκόραρε από κοντά στο 23' για το 61-59 της Ένωσης σε ματς με υψηλό σκορ. Ο Μπάρτλεϊ σκόραρε για το 69-61 στο 25' δίνοντας αέρα 8 πόντων στην ΑΕΚ. Ο Νάναλι συνέχισε το show του και έφτασε στους 19 πόντους για το 76-70 στο 29'.
Ο Κατσίβελης έκανε το 84-78, έξι λεπτά πριν το τέλος. Ο Μωραϊτης σκόραρε για το 84-81 και έφτασε τους 26 πόντους. Ο Μπάρτλεϊ με γκολ-φάουλ έγραψε το 89-82 στο 36'. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο έκανε το 98-87 και κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.
Τα δεκάλεπτα: 54-55, 30-26, 79-72, 100-87
MVP: Ο Νάναλι ήταν ασταμάτητος με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ και 5 ασιστ. Εξαιρετικός Μπάρτλεϊ με 21 πόντους και 5 ασίστ. Double double ο Μπράουν με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μωραΐτης έκανε ματσάρα με 27 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 5 τρίποντα του Μωραΐτη.
|#
|Player
|MIN
|PTS
|FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|PIR
|7
|D. Flionis
|12:34
|2
|1/4
|0/0
|2
|3
|0
|0
|5
|8
|K. Feazell
|18:24
|15
|5/5
|5/7
|4
|1
|0
|1
|18
|15
|M. Pecarski
|6:38
|2
|1/1
|0/0
|1
|1
|1
|0
|5
|24
|F. Bartley
|28:33
|21
|7/13
|5/8
|1
|5
|1
|5
|14
|33
|V. Charalampopoulos
|28:39
|9
|2/3
|4/5
|2
|0
|0
|2
|7
|1
|G. Skordilis
|4:51
|0
|0/0
|0/0
|2
|0
|0
|0
|2
|2
|G. Brown III
|22:15
|12
|4/7
|4/8
|12
|2
|2
|1
|21
|4
|D. Katsivelis
|15:36
|2
|1/5
|0/0
|2
|1
|0
|0
|1
|9
|L. Lekavicius
|27:26
|13
|4/8
|2/2
|5
|2
|1
|1
|16
|19
|M. Kuzminskas
|4:48
|2
|0/3
|2/2
|0
|1
|0
|1
|-1
|21
|J. Nunnally
|30:01
|22
|7/11
|5/5
|8
|5
|3
|1
|33
|TEAM TOTALS
|100
|32/60
|27/37
|42
|21
|8
|12
|124
|#
|Player
|MIN
|PTS
|FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|TO
|PIR
|0
|D. Funderburk
|19:16
|9
|3/5
|2/2
|2
|2
|1
|0
|12
|1
|J. Strong
|33:05
|14
|6/12
|1/1
|2
|4
|1
|1
|14
|10
|D. Moraitis
|34:32
|27
|9/17
|4/6
|5
|6
|2
|2
|28
|11
|L. Ware
|27:24
|8
|3/4
|2/2
|6
|4
|1
|1
|18
|19
|J. Edler-Davis
|25:57
|13
|4/13
|2/3
|4
|1
|1
|0
|9
|2
|Z. Darko-Kelly
|8:07
|2
|1/3
|0/0
|1
|0
|1
|1
|1
|5
|C. Smith
|21:29
|8
|3/10
|2/3
|7
|2
|0
|2
|7
|7
|N. Tsiakmas
|20:29
|6
|2/8
|0/0
|1
|2
|2
|2
|3
|16
|C. Syllas
|9:28
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|1
|-1
|TEAM TOTALS
|87
|31/72
|13/17
|31
|21
|9
|11
|93
