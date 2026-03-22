Η ασταμάτητη ΑΕΚ σε ματς με επιθετικό ρεσιτάλ, επικράτησε του εξαιρετικού Ηρακλή με 100-87 και αγκάλιασε την 3η θέση στη regular season.

Συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία η ΑΕΚ. Η Ένωση νίκησε τον αξιόμαχο και άκρως ανταγωνιστικό Ηρακλή με 100-87 στη SUNEL Arena και αγκάλιασε την τρίτη θέση στη regular season της Stoiximan GBL.Στο 15-5 πήγε η Βασίλισσας, ενώ στο 8-12 έπεσε ο Γηραιός.

Για την ΑΕΚ κορυφαίος ήταν ο απολαυστικός Νάναλι με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ και ο Μπάρτλεϊ είχε 21 πόντους με 5 ασίστ. Aπό την άλλη πλευρά ο Μωραΐτης σταμάτησε στους 27 πόντους σε μια μεγάλη εμφάνιση.

Ο Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βρέθηκε στη SUNEL Arena, και παρακολούθησε την ΑΕΚ στο ματς με τον Ηρακλή.

ΑΕΚ - Ηρακλής: Το ματς

Ο Ηρακλής μπήκε εξαιρετικά στο ματς και με Ντέιβις και Μωραϊτη έκανε το 4-13 στο 3'. Ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 6 πόντους και ισοφάρισε σε 13-13 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Μπράουν με ωραία προσπάθεια έκανε το 26-21 για την Ένωση στο 8'.

Ο Νάναλι έκανε το 39-37 για την ΑΕΚ στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ενώ ο ίδιος παίκτης έγραψε και το 42-42, φτάνοντας στους 14 πόντους. Ο Ντέιβις έκανε το 44-48 για τον Ηρακλή που ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Ο Γηραίος συνέχισε να βάζει δύσκολα στην ΑΕΚ, με τον Μωραΐτη να κάνει το 54-55, 13 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο.

Ο Φίζελ σκόραρε από κοντά στο 23' για το 61-59 της Ένωσης σε ματς με υψηλό σκορ. Ο Μπάρτλεϊ σκόραρε για το 69-61 στο 25' δίνοντας αέρα 8 πόντων στην ΑΕΚ. Ο Νάναλι συνέχισε το show του και έφτασε στους 19 πόντους για το 76-70 στο 29'.

Ο Κατσίβελης έκανε το 84-78, έξι λεπτά πριν το τέλος. Ο Μωραϊτης σκόραρε για το 84-81 και έφτασε τους 26 πόντους. Ο Μπάρτλεϊ με γκολ-φάουλ έγραψε το 89-82 στο 36'. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο έκανε το 98-87 και κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.

Τα δεκάλεπτα: 54-55, 30-26, 79-72, 100-87

MVP: Ο Νάναλι ήταν ασταμάτητος με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ και 5 ασιστ. Εξαιρετικός Μπάρτλεϊ με 21 πόντους και 5 ασίστ. Double double ο Μπράουν με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μωραΐτης έκανε ματσάρα με 27 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 5 τρίποντα του Μωραΐτη.

# Player MIN PTS FG FT REB AST STL TO PIR 7 D. Flionis 12:34 2 1/4 0/0 2 3 0 0 5 8 K. Feazell 18:24 15 5/5 5/7 4 1 0 1 18 15 M. Pecarski 6:38 2 1/1 0/0 1 1 1 0 5 24 F. Bartley 28:33 21 7/13 5/8 1 5 1 5 14 33 V. Charalampopoulos 28:39 9 2/3 4/5 2 0 0 2 7 1 G. Skordilis 4:51 0 0/0 0/0 2 0 0 0 2 2 G. Brown III 22:15 12 4/7 4/8 12 2 2 1 21 4 D. Katsivelis 15:36 2 1/5 0/0 2 1 0 0 1 9 L. Lekavicius 27:26 13 4/8 2/2 5 2 1 1 16 19 M. Kuzminskas 4:48 2 0/3 2/2 0 1 0 1 -1 21 J. Nunnally 30:01 22 7/11 5/5 8 5 3 1 33 TEAM TOTALS 100 32/60 27/37 42 21 8 12 124