GBL: Η βαθμολογία μετά τις νίκες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ
Ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 17-4 ρεκόρ μετά και την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL καθώς επικράτησε μέσα στη Γλυφάδα του Πανιωνίου με 68-84.
Νωρίτερα η ΑΕΚ φιλοδώρησε με... 100άρα τον Ηρακλή (100-87) και έφτασε με τη σειρά της στο 16-5 αφήνοντας τον «Γηραιό» στο 8-12.
Η 22η αγωνιστική
Σάββατο (21/03)
Κυριακή (22/03)
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 20-0
- Παναθηναϊκός 17-4
- ΑΕΚ 15-5
- Περιστέρι 11-9
- ΠΑΟΚ 11-7
- Άρης 11-7
- Μύκονος 8-12
- Ηρακλής 8-12
- Κολοσσός 7-13
- Προμηθέας 7-13
- Καρδίτσα 5-15
- Πανιώνιος 5-15
- Μαρούσι 4-17
* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης, ΠΑΟΚ-Μύκονος και ΠΑΟΚ - Άρης.
Η επόμενη αγωνιστική (28-29-30/03).
Σάββατο (28/03)
- 16:00: Κολοσσός Ρόδου - Άρης
- 16:00: ΠΑΟΚ - Προμηθέας
- 18:15: ΑΕΚ - Περιστέρι
Κυριακή (29/03)
- 13:00: Καρδίτσα - Πανιώνιος
- 15:30: Ηρακλής - Μαρούσι
Δευτέρα (30/03)
19:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
