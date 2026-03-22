Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία στην Stoiximan GBL μετά και τις νίκες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ απέναντι σε Πανιώνιο και Ηρακλή αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 17-4 ρεκόρ μετά και την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL καθώς επικράτησε μέσα στη Γλυφάδα του Πανιωνίου με 68-84.

Νωρίτερα η ΑΕΚ φιλοδώρησε με... 100άρα τον Ηρακλή (100-87) και έφτασε με τη σειρά της στο 16-5 αφήνοντας τον «Γηραιό» στο 8-12.

Η 22η αγωνιστική

Σάββατο (21/03)

Κυριακή (22/03)

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 20-0 Παναθηναϊκός 17-4 ΑΕΚ 15-5 Περιστέρι 11-9 ΠΑΟΚ 11-7 Άρης 11-7 Μύκονος 8-12 Ηρακλής 8-12 Κολοσσός 7-13 Προμηθέας 7-13 Καρδίτσα 5-15 Πανιώνιος 5-15 Μαρούσι 4-17

* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης, ΠΑΟΚ-Μύκονος και ΠΑΟΚ - Άρης.

Η επόμενη αγωνιστική (28-29-30/03).

Σάββατο (28/03)

16:00: Κολοσσός Ρόδου - Άρης

16:00: ΠΑΟΚ - Προμηθέας

18:15: ΑΕΚ - Περιστέρι

Κυριακή (29/03)

13:00: Καρδίτσα - Πανιώνιος

15:30: Ηρακλής - Μαρούσι

Δευτέρα (30/03)

19:00: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός