Ο Κολοσσός πέρασε σαν σίφουνας (76-98) από την Πάτρα και αύξησε τις πιθανότητες του για να βρεθεί στα playoffs της Stoiximan GBL. Φοβερός Μακ με 30 πόντους.

Εντυπωσιακοί οι Ροδίτες μέσα στην Πάτρα. Ο Κολοσσός ήταν κυρίαρχος, επικράτησε με 96-78 του Προμηθέα και έτσι τον έπιασε στο 7-13. Μάλιστα πήρε και την ισοβαθμία γιατί οι Πατρινοί νίκησαν με 8 στη Ρόδο. Έτσι ο Κολοσσός που έκανε πολύ σημαντική βήμα παραμονής, πλέον μπορεί να κοιτά και παραπάνω, στην πρώτη 8άδα και τα playoffs.

Για τους νικητές ο Μακ ήταν εντυπωσιακός και τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους και 10/11 στα δίποντα. Στον αντίποδα ο Τάκερ είχε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, αλλά ο Προμηθέας δεν μπόρεσε να κοντράρει τον Κολοσσό.

Προμηθέας - Κολοσσός: Το ματς

Το καλάθι του Μακ έκανε το 10-19 για τον Κολοσσό στο 4', με τους Ροδίτες να μπαίνουν καλύτερα στο ματς. Ο Προμηθέας μάζεψε τη διαφορά και με τον Τάκερ έκανε το 17-19, τρέχοντας σερί 7-0. Ο Κουρουπάκης διαμόρφωσε το 18-25 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Οι φιλοξενούμενοι πάτησαν γκάζι και προηγήθηκαν με 21-35 με το καλάθι του Γκαλβανίνι στο δευτερο δεκάλεπτο. Mε το τρίποντο του Μπαζίνα οι Πατρινοί μείωσαν σε 31-42, ενώ ο Μακ διαμόρφωσε το 39-51 στο ημίχρονο.

Ο Κολοσσός εκτόξευσε τη διαφορά στους 21 πόντους, με τον Γκαλβανίνι να γράφει το 51-72 στο 25'. Με πέντε σερί πόντους του Χάρις ο Προμηθέας μείωσε σε 61-74 στο 29'. Ο Κολοβέρος έγραψε το 69-83, πέντε λεπτά πριν το τέλος και απλοποίησε τα πράγματα.

Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν τη διαφορά, δεν απειλήθηκαν και στο τέλος πήραν το ρζο φύλλο αγώνα με 98-76.

MVP: O Mακ με 30 πόντους και 10/11 δίποντα ήταν εντυπωσιακός.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τάκερ είχε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, αλλά δεν ήταν αρκετό.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 10/11 δίποντα του Μακ.

Τα δεκάλεπτα: 18-25, 39-51, 61-74, 76-98

Promitheas Patras VIKOS COLA FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: M. BATIS | Assistants: K. NTOUVAS, N. ARVANITIS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF +/- EFF # Players 1 D. GRANT 25:55 13 3-8 37% 2-4 50% 1-4 25% 6-6 100% 1 2 3 3 3 1 0 0 5 -13 12 3 J. TUCKER 34:30 14 5-11 45% 4-7 57% 1-4 25% 3-3 100% 1 6 7 0 3 1 0 1 2 -16 13 4 K. COLEMAN 31:24 5 2-5 40% 1-1 100% 1-4 25% 0-0 0% 1 4 5 1 1 1 1 0 2 -16 9 5 N. PLOTAS 27:58 13 4-12 33% 3-7 42% 1-5 20% 4-4 100% 4 0 4 3 1 1 0 0 3 -20 12 29 A. KARAGIANNIDIS 9:09 6 2-4 50% 2-3 66% 0-1 0% 2-4 50% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 -7 3 0 C. HARRIS 24:29 12 4-14 28% 2-6 33% 2-8 25% 2-2 100% 2 0 2 1 1 0 0 1 0 -14 4 7 T. BAZINAS (C) 27:27 10 4-9 44% 3-5 60% 1-4 25% 1-2 50% 0 3 3 9 3 0 0 0 2 -10 13 12 A. LAGIOS 12:52 2 1-1 100% 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0 7 13 J. BELO-OSAGIE 5:09 1 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 1-2 50% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 -8 0 17 G. PREKAS 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 I. KOMNIANIDIS 0:00 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 S. STAVRAKOPOULOS 1:07 0 0-1 0% 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -1 Team / Coach 3 1 4 0 0 TOTAL 200 76 25-66 37% 18-35 51% 7-31 22% 19-23 82% 15 18 33 18 13 6 1 2