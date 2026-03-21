Εντυπωσιακοί οι Ροδίτες μέσα στην Πάτρα. Ο Κολοσσός ήταν κυρίαρχος, επικράτησε με 96-78 του Προμηθέα και έτσι τον έπιασε στο 7-13. Μάλιστα πήρε και την ισοβαθμία γιατί οι Πατρινοί νίκησαν με 8 στη Ρόδο. Έτσι ο Κολοσσός που έκανε πολύ σημαντική βήμα παραμονής, πλέον μπορεί να κοιτά και παραπάνω, στην πρώτη 8άδα και τα playoffs.
Για τους νικητές ο Μακ ήταν εντυπωσιακός και τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους και 10/11 στα δίποντα. Στον αντίποδα ο Τάκερ είχε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, αλλά ο Προμηθέας δεν μπόρεσε να κοντράρει τον Κολοσσό.
Προμηθέας - Κολοσσός: Το ματς
Το καλάθι του Μακ έκανε το 10-19 για τον Κολοσσό στο 4', με τους Ροδίτες να μπαίνουν καλύτερα στο ματς. Ο Προμηθέας μάζεψε τη διαφορά και με τον Τάκερ έκανε το 17-19, τρέχοντας σερί 7-0. Ο Κουρουπάκης διαμόρφωσε το 18-25 στο τέλος του δεκαλέπτου.
Οι φιλοξενούμενοι πάτησαν γκάζι και προηγήθηκαν με 21-35 με το καλάθι του Γκαλβανίνι στο δευτερο δεκάλεπτο. Mε το τρίποντο του Μπαζίνα οι Πατρινοί μείωσαν σε 31-42, ενώ ο Μακ διαμόρφωσε το 39-51 στο ημίχρονο.
Ο Κολοσσός εκτόξευσε τη διαφορά στους 21 πόντους, με τον Γκαλβανίνι να γράφει το 51-72 στο 25'. Με πέντε σερί πόντους του Χάρις ο Προμηθέας μείωσε σε 61-74 στο 29'. Ο Κολοβέρος έγραψε το 69-83, πέντε λεπτά πριν το τέλος και απλοποίησε τα πράγματα.
Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν τη διαφορά, δεν απειλήθηκαν και στο τέλος πήραν το ρζο φύλλο αγώνα με 98-76.
MVP: O Mακ με 30 πόντους και 10/11 δίποντα ήταν εντυπωσιακός.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τάκερ είχε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, αλλά δεν ήταν αρκετό.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 10/11 δίποντα του Μακ.
Τα δεκάλεπτα: 18-25, 39-51, 61-74, 76-98
|Promitheas Patras VIKOS COLA
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: M. BATIS | Assistants: K. NTOUVAS, N. ARVANITIS
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|D. GRANT
|25:55
|13
|3-8
|37%
|2-4
|50%
|1-4
|25%
|6-6
|100%
|1
|2
|3
|3
|3
|1
|0
|0
|5
|-13
|12
|3
|J. TUCKER
|34:30
|14
|5-11
|45%
|4-7
|57%
|1-4
|25%
|3-3
|100%
|1
|6
|7
|0
|3
|1
|0
|1
|2
|-16
|13
|4
|K. COLEMAN
|31:24
|5
|2-5
|40%
|1-1
|100%
|1-4
|25%
|0-0
|0%
|1
|4
|5
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|-16
|9
|5
|N. PLOTAS
|27:58
|13
|4-12
|33%
|3-7
|42%
|1-5
|20%
|4-4
|100%
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|-20
|12
|29
|A. KARAGIANNIDIS
|9:09
|6
|2-4
|50%
|2-3
|66%
|0-1
|0%
|2-4
|50%
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-7
|3
|0
|C. HARRIS
|24:29
|12
|4-14
|28%
|2-6
|33%
|2-8
|25%
|2-2
|100%
|2
|0
|2
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|-14
|4
|7
|T. BAZINAS (C)
|27:27
|10
|4-9
|44%
|3-5
|60%
|1-4
|25%
|1-2
|50%
|0
|3
|3
|9
|3
|0
|0
|0
|2
|-10
|13
|12
|A. LAGIOS
|12:52
|2
|1-1
|100%
|1-1
|100%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|1
|1
|2
|1
|0
|2
|0
|0
|1
|0
|7
|13
|J. BELO-OSAGIE
|5:09
|1
|0-1
|0%
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|1-2
|50%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|-8
|0
|17
|G. PREKAS
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|I. KOMNIANIDIS
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|77
|S. STAVRAKOPOULOS
|1:07
|0
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-6
|-1
|Team / Coach
|3
|1
|4
|0
|0
|TOTAL
|200
|76
|25-66
|37%
|18-35
|51%
|7-31
|22%
|19-23
|82%
|15
|18
|33
|18
|13
|6
|1
|2
|Kolossos H Hotels Collection
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: A. LYKOGIANNIS
Assistant: A. GAVALAS, Z. DJURIC
|MIN
|PTS
|POS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|FLS ON
|+/-
|INDEX
|#
|Players
|STARTERS
|2
|C. RANDLE
|23:09
|10
|PG
|4-5
|80%
|2-3
|66%
|2-2
|100%
|0-0
|0%
|0
|1
|1
|5
|0
|2
|0
|0
|1
|1
|6
|17
|7
|T. MACK
|34:38
|30
|SF
|13-17
|76%
|10-11
|90%
|3-6
|50%
|1-2
|50%
|0
|2
|2
|3
|3
|1
|0
|0
|3
|1
|8
|28
|11
|D. NICHOLS
|19:33
|16
|PG
|6-9
|66%
|5-5
|100%
|1-4
|25%
|3-3
|100%
|1
|2
|3
|2
|7
|1
|0
|0
|3
|2
|10
|12
|25
|G. GALVANINI
|22:59
|9
|PF
|3-6
|50%
|2-4
|50%
|1-2
|50%
|2-4
|50%
|2
|5
|7
|3
|2
|1
|1
|1
|2
|5
|11
|14
|30
|N. AKIN
|26:33
|2
|C
|1-2
|50%
|1-2
|50%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|2
|5
|7
|0
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|18
|8
|BENCH
|3
|K. KENNEDY
|20:51
|5
|SG
|1-3
|33%
|0-1
|0%
|1-2
|50%
|2-2
|100%
|1
|2
|3
|3
|0
|2
|1
|0
|2
|4
|14
|12
|4
|Z. KARAMPELAS
|13:03
|11
|PG
|4-8
|50%
|1-2
|50%
|3-6
|50%
|0-0
|0%
|0
|1
|1
|5
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|7
|13
|6
|I. KOLOVEROS
|7:23
|3
|PG
|1-4
|25%
|1-2
|50%
|0-2
|0%
|1-2
|50%
|2
|1
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|4
|9
|A. PETROPOULOS (C)
|17:52
|11
|SG
|4-6
|66%
|1-1
|100%
|3-5
|60%
|0-0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|15
|11
|15
|L. CHRISIKOPOYLOS
|5:46
|0
|PF
|0-2
|0%
|0-0
|0%
|0-2
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|0
|19
|A. KALAITZAKIS
|1:07
|0
|SG
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|1
|21
|P. KOUROUPAKIS
|7:05
|1
|C
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|1-2
|50%
|0
|3
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|2
|7
|2
|Team / Coach
|1
|2
|3
|1
|1
|TEAM TOTALS
|98
|37-62
|59%
|23-31
|74%
|14-31
|45%
|10-15
|66%
|10
|25
|35
|25
|16
|10
|2
|1
