Προμηθέας - Κολοσσός 76-98: Με απίθανο Μακ... σάρωσε στην Πάτρα και παλεύει για playoffs

Νίκος Καρφής

Ο Κολοσσός πέρασε σαν σίφουνας (76-98) από την Πάτρα και αύξησε τις πιθανότητες του για να βρεθεί στα playoffs της Stoiximan GBL. Φοβερός Μακ με 30 πόντους.

Εντυπωσιακοί οι Ροδίτες μέσα στην Πάτρα. Ο Κολοσσός ήταν κυρίαρχος, επικράτησε με 96-78 του Προμηθέα και έτσι τον έπιασε στο 7-13. Μάλιστα πήρε και την ισοβαθμία γιατί οι Πατρινοί νίκησαν με 8 στη Ρόδο. Έτσι ο Κολοσσός που έκανε πολύ σημαντική βήμα παραμονής, πλέον μπορεί να κοιτά και παραπάνω, στην πρώτη 8άδα και τα playoffs.

Για τους νικητές ο Μακ ήταν εντυπωσιακός και τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους και 10/11 στα δίποντα. Στον αντίποδα ο Τάκερ είχε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, αλλά ο Προμηθέας δεν μπόρεσε να κοντράρει τον Κολοσσό.

Προμηθέας - Κολοσσός: Το ματς

Το καλάθι του Μακ έκανε το 10-19 για τον Κολοσσό στο 4', με τους Ροδίτες να μπαίνουν καλύτερα στο ματς. Ο Προμηθέας μάζεψε τη διαφορά και με τον Τάκερ έκανε το 17-19, τρέχοντας σερί 7-0. Ο Κουρουπάκης διαμόρφωσε το 18-25 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Οι φιλοξενούμενοι πάτησαν γκάζι και προηγήθηκαν με 21-35 με το καλάθι του Γκαλβανίνι στο δευτερο δεκάλεπτο. Mε το τρίποντο του Μπαζίνα οι Πατρινοί μείωσαν σε 31-42, ενώ ο Μακ διαμόρφωσε το 39-51 στο ημίχρονο.

 

Ο Κολοσσός εκτόξευσε τη διαφορά στους 21 πόντους, με τον Γκαλβανίνι να γράφει το 51-72 στο 25'. Με πέντε σερί πόντους του Χάρις ο Προμηθέας μείωσε σε 61-74 στο 29'. Ο Κολοβέρος έγραψε το 69-83, πέντε λεπτά πριν το τέλος και απλοποίησε τα πράγματα.

Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν τη διαφορά, δεν απειλήθηκαν και στο τέλος πήραν το ρζο φύλλο αγώνα με 98-76.

MVP: O Mακ με 30 πόντους και 10/11 δίποντα ήταν εντυπωσιακός.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τάκερ είχε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, αλλά δεν ήταν αρκετό.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 10/11 δίποντα του Μακ.

Τα δεκάλεπτα: 18-25, 39-51, 61-74, 76-98

Promitheas Patras VIKOS COLAFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: M. BATIS | Assistants: K. NTOUVAS, N. ARVANITISMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPF+/-EFF
#Players
1D. GRANT25:55133-837%2-450%1-425%6-6100%123331005-1312
3J. TUCKER34:30145-1145%4-757%1-425%3-3100%167031012-1613
4K. COLEMAN31:2452-540%1-1100%1-425%0-00%145111102-169
5N. PLOTAS27:58134-1233%3-742%1-520%4-4100%404311003-2012
29A. KARAGIANNIDIS9:0962-450%2-366%0-10%2-450%112010000-73
0C. HARRIS24:29124-1428%2-633%2-825%2-2100%202110010-144
7T. BAZINAS (C)27:27104-944%3-560%1-425%1-250%033930002-1013
12A. LAGIOS12:5221-1100%1-1100%0-00%0-00%11210200107
13J. BELO-OSAGIE5:0910-10%0-10%0-00%1-250%101000002-80
17G. PREKAS0:0000-00%0-00%0-00%0-00%00000000000
19I. KOMNIANIDIS0:0000-00%0-00%0-00%0-00%00000000000
77S. STAVRAKOPOULOS1:0700-10%0-00%0-10%0-00%000000000-6-1
Team / Coach31400
TOTAL2007625-6637%18-3551%7-3122%19-2382%1518331813612
Kolossos H Hotels CollectionFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: A. LYKOGIANNIS
Assistant: A. GAVALAS, Z. DJURIC		MINPTSPOSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFLS ON+/-INDEX
#Players
STARTERS
2C. RANDLE23:0910PG4-580%2-366%2-2100%0-00%0115020011617
7T. MACK34:3830SF13-1776%10-1190%3-650%1-250%0223310031828
11D. NICHOLS19:3316PG6-966%5-5100%1-425%3-3100%12327100321012
25G. GALVANINI22:599PF3-650%2-450%1-250%2-450%25732111251114
30N. AKIN26:332C1-250%1-250%0-00%0-00%2570110041188
BENCH
3K. KENNEDY20:515SG1-333%0-10%1-250%2-2100%12330210241412
4Z. KARAMPELAS13:0311PG4-850%1-250%3-650%0-00%0115110020713
6I. KOLOVEROS7:233PG1-425%1-250%0-20%1-250%213200000154
9A. PETROPOULOS (C)17:5211SG4-666%1-1100%3-560%0-00%11200000101511
15L. CHRISIKOPOYLOS5:460PF0-20%0-00%0-20%0-00%000101002030
19A. KALAITZAKIS1:070SG0-00%0-00%0-00%0-00%000100000061
21P. KOUROUPAKIS7:051C0-00%0-00%0-00%1-250%033010003272
Team / Coach12311
TEAM TOTALS9837-6259%23-3174%14-3145%10-1566%10253525161021
@Photo credits: INTIME
     

