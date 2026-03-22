Με το βλέμμα... στραμμένο στην κρίσιμη διπλή αγωνιστική που έρχεται στην Euroleague , ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Πανιωνίου στο κλειστό της Γλυφάδας με 84-68. Οι «πράσινοι» είχαν προηγηθεί και με 30 πόντους διαφορά.

Για τον Εργκίν Άταμαν ένα ήταν το μεγάλο ζητούμενο για το παιχνίδι με τον Πανιώνιο στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. Να δώσει ανάσες σε παίκτες που τραβάνε το μεγαλύτερο κουπί στα ματς της Euroleague, να ανοίξει το rotation και να δώσει παράλληλα σε παίκτες μειωμένο χρόνο συμμετοχής.

Γι' αυτόν τον λόγο δεν... ίδρωσε το αυτί του στην τελευταία περίοδο, όταν οι «κυανέρυθροι» εκμεταλλεύτηκαν την χαλάρωση του τριφυλλιού με αποτέλεσμα να μειώσουν από τους 30 πόντους διαφορά (37-67 στο 27') στους 10 πόντους λίγο πριν από το τέλος του αγώνα. Η αποστολή, άλλωστε, επετεύχθη με τους Ναν, Χουάντσο, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις να παίζουν τόσο... όσο χρειαζόταν για να κρατήσουν και τον ρυθμό τους.

O Παναθηναϊκός μοίρασε το σκορ, με τους Σορτς, Χουάντσο και Φαρίντ να ξεχωρίζουν λίγο περισσότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους.

Πανιώνιος – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Εκατερώθεν αστοχία στα πρώτα λεπτά του αγώνα, κάτι που αποτυπώθηκε και από το χαμηλό σκορ στο εξάλεπτο (10-8). Ο μεν Πανιώνιος είχε 3/10 εντός παιδιάς, ενώ ο Παναθηναϊκός μόλις 1/8 σουτ και 3 λάθη στο ίδιο χρονικό διάστημα. Μετά το κυανέρυθρο +4 (12-8) το σκηνικό του αγώνα άλλαξε. Οι Φαρίντ και Χουάντσο έδωσαν τις λύσεις που έψαχνε η ομάδα του Άταμαν και με επιμέρους σκορ 2-11 έφεραν το «τριφύλλι» στο +5 (14-19) με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ένα διάστημα όπου καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσαν να βρουν επιθετικό ρυθμό.

Η άμυνα ήταν εκείνη που είχε κρατήσει το πράσινο προβάδισμα, το οποίο έφτασε και σε διψήφιο νούμερο για πρώτη φορά στο ματς (18-28 στο 15') ελέγχοντας απόλυτα το παιχνίδι. Στην εξίσωση μπήκε και ο Ρογκαβόπουλος, με το ημίχρονο να κλείνει στο +15 για λογαριασμό των «πρασίνων» (27-42) έχοντας 6/14 δίποντα και 6/14 τρίποντα, αν και είχαν υποπέσει σε 9 λάθη!

Την ίδια ώρα ο Πανιώνιος τα περίμενε όλα από τον Τόμασον (12π. στο α' μέρος), με την ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς να ήταν πολύ άστοχη έξω από τα 6.75 μέτρα (2/15) αν και ήταν πολύ «φτωχή» στη δημιουργία (5 ασίστ για 7 λάθη). Μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου η διαφορά έφτασε αρχικά στο +17 (27-44 στο 21') έχοντας γίνει ο Παναθηναϊκός το «αφεντικό» του αγώνα χωρίς να κινδυνεύσει καθόλου από τους γηπεδούχους.

Σορτς και Χουάντσο ήταν εκείνοι που είχαν κρατήσει την μπαγκέτα της ομάδας τους με τον δείκτη του σκορ να φτάνει και στους 30 πόντους διαφορά (37-67 στο 27'), δείγμα και της εικόνας που επκρατούσε στο κλειστό της Γλυφάδας. Η 3η περίοδος έκλεισε με την ομάδα του Άταμαν να βρίσκεται στο +25 (45-70) έχοντας ρίξει πρόωρα και τους τίτλους τέλους στο παιχνίδι. Όπως ήταν λογικό και επόμενο ενόψει της διπλής αγωνιστικής, ο Τούρκος προπονητής έκανε rotation και έδωσε χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που έρχονται -συνήθως- από τον πάγκο.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο ο Πανιώνιος εκμεταλλεύτηκε την χαλαρότητα που έδειξαν οι «πράσινοι» με αποτέλεσμα να μειώσει στους 12 πόντους (63-75 στο 37') έχοντας τρέξει ένα επιμέρους σκορ 25-8 στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά δεν υπήρξε συνέχεια και ο Παναθηναϊκός έφτασε στο... ρελαντί στην τελική επικράτηση.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… στηρίχθηκε στην άμυνά του ο Παναθηναϊκός έως το 30', την ώρα που οι γηπεδούχοι ήταν αρκετά άστοχοι στα σουτ. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η διαφορά να φτάσει στο ρελαντί και χωρίς να ζοριστεί ιδιαίτερα στους 30 πόντους λίγο πριν από το τέλος της 3ης περιόδου.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τι Τζέι Σορτς, αλλά όχι ότι έκανε το κάτι παραπάνω σε σχέση με τους Χουάντσο και Φαρίντ που τον ακολούθησαν. Είχε 11 πόντους, 5 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… ο Φαρίντ ο οποίος είχε +25 στο +/- της παρουσίας του στο παρκέ, ενώ καλή ήταν και η παρουσία του Ερνανγκόμεθ (10π.)

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Τέιλορ ο οποίος σε 29 λεπτά είχε 2/8 εντός παιδιάς.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Τόμασον και ο Λιούις ήταν θετικοί για τον Πανιώνιο έχοντας από 18 και 16 πόντους αντίστοιχα.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Ο Παναθηναϊκός είχε εύκολα τον Πανιώνιo στο Telekom Center Athens με 110-66.

Τα δεκάλεπτα: 14-19, 27-42, 45-70, 68-84.

PANIONIOS COSMORAMA TRAVEL (Coach: N. MARKOVIC) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AS TO ST BL PF FO +/- IDX STARTERS 0 N. WATSON 22:27 6 3/4 0/0 0/0 75% 0 9 9 2 3 2 1 2 1 -15 16 S. LEMON 28:05 8 4/5 0/2 0/0 57% 0 1 1 2 1 0 1 1 0 -8 8 J. THOMASSON JR 33:24 18 5/9 1/4 5/6 46% 0 6 6 3 1 1 1 3 7 -13 20 J. KREUSER 35:33 9 2/4 1/5 2/2 33% 0 4 4 1 0 1 0 2 3 -8 9 N. GKIKAS (C) 05:31 0 0/1 0/0 0/0 0% 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 -2 BENCH 3 B. TAYLOR 29:20 5 1/4 1/4 0/0 25% 0 2 2 7 6 0 0 2 2 -13 2 G. TSALMPOURIS 13:26 6 2/2 0/5 2/2 28% 1 0 1 1 0 1 1 4 2 -13 2 M. LEWIS 19:43 16 2/2 4/5 0/2 85% 0 1 1 5 1 0 1 3 2 -1 21 A. NIKOLAIDIS 08:58 0 0/1 0/1 0/0 0% 0 0 0 1 2 1 0 3 0 -8 -2 TEAM TOTALS 68 19/32 7/26 9/12 44% 3 29 32 18 15 9 5 22 18 - 80