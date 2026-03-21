Πήρε την εκδίκηση του η ομάδα του Ξανθόπουλου για τον αποκλεισμό στο FIBA Europe Cup. To Περιστέρι επικράτησε με 75-70 του ΠΑΟΚ και τον έριξε στο 11-7, με τον Άρη να έχει το ίδιο ρεκόρ. Οι γηπεδούχοι πήγαν στο 11-9. Ο Μέλβιν στάθηκε άτυχος αφού πάτησε πάνω στο πόδι του Γιάνκοβιτς και αποχώρησε υποβασταζόμενος στο δεύτερο δεκάλεπτο.
Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης πρώτος σκόρερ ήταν ο Ταϊρί με 18 πόντους και 7 ασίστ. Για τους Πρίγκιπες της Δυτίκης Όχθης ο Χάρις τελείωσε το ματς με 15 πόντους και ο φοβερός Φαν Τούμπεργκεν ήταν διπλός με 12 και 13 ριμπάουντ.
Περιστέρι - ΠΑΟΚ: Το ματς
Οι δύο ομάδες έμειναν χωρίς σκορ σταλ πρώτα 3 λεπτά, με τον Μουρ να ανοίγει λογαριασμό τελικά με γκολ-φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Ο Κακλαμανάκης με δύο βολές μείωσε σε 4-6 για του Περιστέρι στα μέσα της πρώτης περιόδου. Η ομάδα του Ξανθόπουλου πάτησε γκάζι στο τέλος της περιόδου και προηγήθηκε με 20-12, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με 0/5 τρίποντα στο δεκάλεπτο.
Ο Νίκολς με δύο εντυπωσιακά μπασίματα έκανε το 27-24 για το Περιστέρι, τρυπώντυας την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Μέλβιν με τρίποντο έδωσε αέρα 5 πόντων στους φιλοξενούμενους για το 29-34, τρια λεπτά πριν το ημίχρονο.
Η ομάδα του Ξανθόπουλου μπήκε δυνατά στο τρίτο δεκάλεπτο και με τον Μουρ έγινε το 48-44. Ο Παπαδάκης έβαλε το Περιστέρι στο +9 γράφοντας το 56-47 λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου.
Με πέντε σερί πόντους του Ντίμσα ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 66-66, πέντε λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης. Ο Πέιν με δύο βολε΄ς έκανε το 72-68 στο 39'. Ο Μπέβερλι μείωσε σε 72-70, ενώ ο Νίκολς με μια βολή έκανε το 73-70 στα 12 δευτερόλεπτα. Ο Χάρις με 2/2 βολές κλείδωσε τη νίκη, αφού πριν ο Ταϊρί έκανε airball με το σκορ στο 73-70.
Τα δεκάλεπτα: 20-12, 32-39, 58-52, 75-70
MVP: O Φαν Τούμπεργκεν με 12 πόντους και 13 ριμπάουντ ο κορυφαίος.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ταϊρί με 18 πόντους και 7 ασίστ, αλλά δεν έφτανε.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 13 ριμπάουντ του Φαν Τούμπεργκεν.
|Peristeri
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: V. XANTHOPOULOS | Assistant: C. STEFANIDIS
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|T. NICHOLS *
|25:51
|7
|2/11
|18%
|2/8
|25%
|0/3
|0%
|3/6
|50%
|0
|3
|3
|3
|1
|3
|0
|3
|1
|3
|1
|A. CARDENAS *
|26:41
|7
|3/10
|30%
|2/7
|28%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|6
|3
|3
|0
|2
|7
|11
|2
|J. VAN TUBBERGEN *
|25:14
|12
|5/12
|41%
|5/12
|41%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|4
|9
|13
|1
|0
|1
|0
|1
|5
|20
|14
|D. KAKLAMANAKIS *
|21:29
|5
|1/5
|20%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|5
|4
|9
|0
|3
|0
|0
|0
|-13
|6
|33
|V. JANKOVIC (C) *
|14:45
|3
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|2
|2
|4
|0
|1
|0
|0
|2
|-5
|2
|3
|J. PETRAKIS
|2:41
|2
|1/4
|25%
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|4
|0
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|-4
|2
|4
|O. PAYNE
|15:39
|9
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|3
|3
|19
|14
|7
|V. MOURATOS
|9:23
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|3
|0
|0
|0
|3
|-2
|2
|8
|A. THOMAKOS
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|C. HARRIS
|23:23
|15
|5/9
|55%
|3/5
|60%
|2/4
|50%
|3/4
|75%
|0
|1
|1
|4
|3
|0
|0
|2
|3
|12
|23
|K. PAPADAKIS
|14:25
|8
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|0
|0
|0
|4
|0
|9
|25
|W. CARIUS
|20:30
|7
|3/5
|60%
|3/3
|100%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|1
|2
|3
|1
|0
|1
|1
|2
|14
|11
|Team/Coach
|1
|2
|3
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|75
|27/72
|37%
|22/54
|40%
|5/18
|27%
|16/23
|69%
|17
|36
|53
|19
|12
|8
|4
|3
|PAOK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: P. BOUTSKOS Assistant: C. KARAISKOS
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|T. ALLEN
|26:57
|5
|1/5
|20%
|1/3
|33%
|0/2
|0%
|3/6
|50%
|1
|3
|4
|2
|3
|2
|0
|0
|-18
|2
|5
|B. TYREE
|36:35
|18
|6/15
|40%
|4/6
|66%
|2/9
|22%
|4/6
|66%
|1
|3
|4
|7
|4
|4
|2
|0
|-1
|16
|18
|N. PERSIDIS
|23:31
|0
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|3
|4
|2
|0
|0
|-10
|1
|21
|P. BEVERLEY
|31:44
|12
|4/11
|36%
|3/5
|60%
|1/6
|16%
|3/3
|100%
|1
|6
|7
|2
|2
|1
|1
|0
|1
|15
|26
|B. MOORE
|23:56
|12
|4/8
|50%
|4/8
|50%
|0/0
|0%
|4/5
|80%
|3
|5
|8
|0
|4
|1
|2
|0
|1
|16
|2
|C. MELVIN
|11:00
|10
|4/5
|80%
|2/3
|66%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|10
|10
|D. SLAFTSAKIS
|0:53
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|13
|T. ZARAS (C)
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|K. IATRIDIS
|11:49
|5
|2/6
|33%
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|1
|1
|-1
|5
|25
|G. FILLIOS
|2:21
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-5
|-1
|33
|T. DIMSA
|31:14
|8
|3/13
|23%
|1/6
|16%
|2/7
|28%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|2
|2
|1
|0
|0
|5
|3
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|70
|24/67
|35%
|16/36
|44%
|8/31
|25%
|14/20
|70%
|10
|27
|37
|17
|12
|5
|3
|4
