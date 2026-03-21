Το Περιστέρι επικράτησε του ΠΑΟΚ με 75-70, πήρε εκδίκηση για τον αποκλεισμό στο FIBA Europe Cup και τον έβαλε σε μπελάδες για την 4η θέση.

Πήρε την εκδίκηση του η ομάδα του Ξανθόπουλου για τον αποκλεισμό στο FIBA Europe Cup. To Περιστέρι επικράτησε με 75-70 του ΠΑΟΚ και τον έριξε στο 11-7, με τον Άρη να έχει το ίδιο ρεκόρ. Οι γηπεδούχοι πήγαν στο 11-9. Ο Μέλβιν στάθηκε άτυχος αφού πάτησε πάνω στο πόδι του Γιάνκοβιτς και αποχώρησε υποβασταζόμενος στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης πρώτος σκόρερ ήταν ο Ταϊρί με 18 πόντους και 7 ασίστ. Για τους Πρίγκιπες της Δυτίκης Όχθης ο Χάρις τελείωσε το ματς με 15 πόντους και ο φοβερός Φαν Τούμπεργκεν ήταν διπλός με 12 και 13 ριμπάουντ.

Περιστέρι - ΠΑΟΚ: Το ματς

Οι δύο ομάδες έμειναν χωρίς σκορ σταλ πρώτα 3 λεπτά, με τον Μουρ να ανοίγει λογαριασμό τελικά με γκολ-φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Ο Κακλαμανάκης με δύο βολές μείωσε σε 4-6 για του Περιστέρι στα μέσα της πρώτης περιόδου. Η ομάδα του Ξανθόπουλου πάτησε γκάζι στο τέλος της περιόδου και προηγήθηκε με 20-12, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με 0/5 τρίποντα στο δεκάλεπτο.

Ο Νίκολς με δύο εντυπωσιακά μπασίματα έκανε το 27-24 για το Περιστέρι, τρυπώντυας την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Μέλβιν με τρίποντο έδωσε αέρα 5 πόντων στους φιλοξενούμενους για το 29-34, τρια λεπτά πριν το ημίχρονο.

Η ομάδα του Ξανθόπουλου μπήκε δυνατά στο τρίτο δεκάλεπτο και με τον Μουρ έγινε το 48-44. Ο Παπαδάκης έβαλε το Περιστέρι στο +9 γράφοντας το 56-47 λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου.

Με πέντε σερί πόντους του Ντίμσα ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 66-66, πέντε λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης. Ο Πέιν με δύο βολε΄ς έκανε το 72-68 στο 39'. Ο Μπέβερλι μείωσε σε 72-70, ενώ ο Νίκολς με μια βολή έκανε το 73-70 στα 12 δευτερόλεπτα. Ο Χάρις με 2/2 βολές κλείδωσε τη νίκη, αφού πριν ο Ταϊρί έκανε airball με το σκορ στο 73-70.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 32-39, 58-52, 75-70

MVP: O Φαν Τούμπεργκεν με 12 πόντους και 13 ριμπάουντ ο κορυφαίος.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ταϊρί με 18 πόντους και 7 ασίστ, αλλά δεν έφτανε.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 13 ριμπάουντ του Φαν Τούμπεργκεν.

Peristeri FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: V. XANTHOPOULOS | Assistant: C. STEFANIDIS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF # Players 0 T. NICHOLS * 25:51 7 2/11 18% 2/8 25% 0/3 0% 3/6 50% 0 3 3 3 1 3 0 3 1 3 1 A. CARDENAS * 26:41 7 3/10 30% 2/7 28% 1/3 33% 0/0 0% 0 5 5 6 3 3 0 2 7 11 2 J. VAN TUBBERGEN * 25:14 12 5/12 41% 5/12 41% 0/0 0% 2/2 100% 4 9 13 1 0 1 0 1 5 20 14 D. KAKLAMANAKIS * 21:29 5 1/5 20% 1/5 20% 0/0 0% 3/4 75% 5 4 9 0 3 0 0 0 -13 6 33 V. JANKOVIC (C) * 14:45 3 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 1/2 50% 2 2 4 0 1 0 0 2 -5 2 3 J. PETRAKIS 2:41 2 1/4 25% 1/3 33% 0/1 0% 0/0 0% 4 0 4 0 1 0 0 0 -4 2 4 O. PAYNE 15:39 9 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0 4 4 0 0 0 3 3 19 14 7 V. MOURATOS 9:23 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 3 0 0 0 3 -2 2 8 A. THOMAKOS 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 C. HARRIS 23:23 15 5/9 55% 3/5 60% 2/4 50% 3/4 75% 0 1 1 4 3 0 0 2 3 12 23 K. PAPADAKIS 14:25 8 3/6 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 0 4 0 9 25 W. CARIUS 20:30 7 3/5 60% 3/3 100% 0/2 0% 1/1 100% 1 2 3 1 0 1 1 2 14 11 Team/Coach 1 2 3 0 0 TOTAL 200:00 75 27/72 37% 22/54 40% 5/18 27% 16/23 69% 17 36 53 19 12 8 4 3