Ο Άρης ήταν κυρίαρχος και επικράτησε εύκολα της Καρδίτσας με 78-55 στο «Αλεξάνδρειο» για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το σύνολο του Ίγκορ Μίλιτσιτς ήταν κυρίαρχο καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και μπόρεσε να βρει άνετα την 11 νίκη της στο πρωτάθλημα.

Πέραν του πρώτου δεκαλέπτου η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστική και... πλήρωσε τα χαμένα ριμπάουντ (49-32).

Πολυτιμότερους της αναμέτρησης ο Αμίν Νούα με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 τάπες! Για τους Θεσσαλούς ξεχώρισε ο Νίκος Δίπλαρος με 9 πόντους.

Άρης - Καρδίτσα: Ο αγώνας

Τα λήθη αμφότερων ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (3 Άρης - 3 Καρδίτσα, 4’) και αυτό δεν βοήθησε τις ομάδες να βρουν ρυθμό στην επίθεση (10-9, 5’).

Στη συνέχεια ο Άρης βελτίωσε την άμυνά του και μπόρεσε να πάρει ένα μικρό προβάδισμα (16-9, 7’), όμως η Καρδίτσα είχε απάντηση και πραγματοποιώντας σερί (8-4), μείωσε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (20-17, 10’).

Κυριαρχία και ευστοχία για τον Άρη

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου οι γηπεδούχοι μπήκαν… καυτοί έξω από τη γραμμή των 6.75 και με ένα τρίποντο από τον Χαρέλ, ένα από τον Άντζουσιτς και ένα από τον Μήτρου Λονγκ πήραν για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (29-19, 13’). Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς συνέχισε να επιβάλλει την κυριαρχία της και μετά από πέντε συνεχόμενους πόντους του Νουά πήρε… αέρα 16 πόντων (38-22, 16’) και επιμέρους σερί δεκαλέπτου (18-5, 16’). Οι Θεσσαλονικείς είχαν τον έλεγχο στο φινάλε του πρώτου μέρους και πήγαν στα αποδυτήρια με + 16 (45-29, 20’).

Μετά την ανάπαυλα ο Κώστας Αντετοκούνμπο έδωσε λύσεις στον Άρη, τόσο στην άμυνα, φτάνοντας τα 5 μπλοκ, όσο και στην επίθεση, καθώς με τέσσερις σερί δικούς του πόντους έκανε το (49-32, 23’), ενώ μετέπειτα ο Άντζουσιτς έστειλε το ματς στη μέγιστη τιμή της (53-32, 24’).

Οι Θεσσαλονικείς εκμεταλλεύτηκαν τις κακές επιλογές της Καρδίτσας και με άνεση… εκτόξευσαν την απόσταση του σκορ στους 28 (62-34, 28’).

Διαδικαστικού χαρακτήρα το φινάλε

Το τελευταίο δεκάλεπτο άρχισε με τον Καμπερίδη να ευστοχεί σε δύο διαδοχικά τρίποντα και τον Χόρχλερ να μειώνει στους 20 (64-44, 32’), ενώ μετά από νέο εύστοχο του Πουλιανίτη το ματς πήγε στους 17 (66-49, 35'). Ο Αμίν Νουά με εκ νέου εύστοχο σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75μ έστειλε και πάλι τη διαφορά στους 23 (72-49, 36'). Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Άρη να φτάνει εύκολα στις 11 νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα.



Τα δεκάλεπτα: 20-17, 45-20, 64-36, 78-55



MVP ΗΤΑΝ Ο… Αμίν Νούα με 21 πόντους (6/1 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/4 βολές), 10 ριμπάουντ, 1 τάπα, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο... Νίκος Δίπλαρος με 9 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 17 παραπάνω ριμπάουντ του Άρη (49-32).

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Καρδίτσα είχε κερδίσει με 91-77.

Aris Thessaloniki FG 2PT 3PT FT REB Coach: I. Milicic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK BLKR Fls On +/- EFF # Players 0 E. Mitrou-Long 32:11 10 4/10 40% 3/5 60% 1/5 20% 1/4 25% 4 2 6 5 3 2 1 0 0 3 22 11 5 A. Noua 26:08 21 9/16 56% 6/10 60% 3/6 50% 0/0 0% 2 8 10 0 1 3 0 1 0 2 19 22 13 L. Bochoridis 21:25 4 2/3 66% 2/3 66% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 4 3 2 1 0 0 3 17 7 25 R. Harrell 30:30 11 4/11 36% 2/5 40% 2/6 33% 1/2 50% 1 11 12 4 0 2 0 0 1 1 24 17 37 K. Antetokounmpo 21:55 10 4/4 100% 4/4 100% 0/0 0% 2/2 100% 2 2 4 2 2 1 1 5 0 2 27 21 1 C. Chatzilamprou 1:21 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 2 P. Lefas 1:21 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 0 9 M. Tsairelis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 J. Forrester 15:29 6 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 4/8 50% 5 2 7 1 2 0 0 0 0 5 2 8 16 V. Pourlidas 8:56 2 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 1 1 33 D. Andusic 23:10 5 2/8 25% 1/5 20% 1/3 33% 0/0 0% 2 0 2 2 2 0 0 0 0 3 10 3 98 A. Kulboka 17:34 7 1/3 33% 1/1 100% 0/2 0% 5/5 100% 0 2 2 1 2 1 2 0 0 4 -3 9 Team/Coaches 3 2 5 1 0 TOTAL 78 29/64 45% 22/39 56% 7/25 28% 13/21 61% 19 30 49 21 20 12 5 6 104