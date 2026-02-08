Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Προμηθέα Πάτρας, ενώ ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται εκτός έδρας με την Καρδίτσα, για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η 18η αγωνιστική της regular season στη Stoiximan GBL ολοκληρώνεται την Κυριακή 8/2 με δύο αναμετρήσεις. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, ο πρωτοπόρος και αήττητος Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Προμηθέα Πατρών (13:00), με στόχο την 17η νίκη σε ισάριθμους αγώνες στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εμφατική νίκη απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια και πλέον θέλουν να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους στη Stoiximan GBL. Από την άλλη πλευρά, ο Προμηθέας επιστρέφει στη δράση μετά το ρεπό της προηγούμενης αγωνιστικής, μετρώντας τέσσερις διαδοχικές ήττες.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Χωρίς Ναν και Σλούκα στην Καρδίτσα

Ακολούθως, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Καρδίτσα στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» (16:00). Οι Θεσσαλοί παραμένουν χωρίς νίκη από τις 21 Δεκεμβρίου, όταν είχαν επικρατήσει εντός έδρας του Αμαρουσίου. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προέρχεται από την ήττα στο Αλεξάνδρειο από τον Άρη.

Έτσι, μετρά πλέον δύο ήττες στα οχτώ εκτός έδρας παιχνίδια του, ενώ είχε 24/24 στην κανονική περίοδο των δύο προηγούμενων σεζόν. Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην Καρδίτσα χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα.

