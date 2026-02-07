Την 5η νίκη του στο πρωτάθλημα βρήκε ο Πανιώνιος, επικρατώντας στο Κλειστό της Γλυφάδας της Μυκόνου με 87-76 για την 18η αγωνιστική.

Ο Πανιώνιος βρήκε την 2η συνεχόμενη νίκη του και 5η συνολικά στη Stoiximan GBL, αφού μετά το Μαρούσι επικράτησε και της Μυκόνου με 87-76.

Το σύνολο του Νέναντ Μάρκοβιτς παρά τα λάθη του (16) μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία του στην αναμέτρηση και δίχως να χάσει το προβάδισμα, πήρε τεράστια βαθμολογική ανάσα ενόψει συνέχειας, έχοντας ως κορυφαίο τον Νέιτ Γουότσον με 22 πόντους, πήρε και τη διαφορά των πόντων από το πρώτο παιχνίδι.

Στον αντίποδα η ομάδα της Μυκόνου... πλήρωσε την αστοχία της και με (10/40 τρίποντα!), δεν μπόρεσε να συνεχίσει το σερί των θετικών αποτελεσμάτων.

Πανιώνιος - Μύκονος: Ο αγώνας

Νευρικό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τα λάθη αμφότερων να κυριαρχούν και να μη μπορούν να βρουν ρυθμό στην επίθεση. Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου οι παίκτες του Πανιωνίου είχαν καλύτερη κυκλοφορία στο μπροστινό μέρος του παρκέ και μετά από alley oop κάρφωμα του Γουότσον πήραν το προβάδισμα (22-15, 10’).

Στη μεγαλύτερη διάρκεια του 2ου δεκαλέπτου η Μύκονος είχε το πάνω «χέρι» και μπόρεσε να αντιδράσει στο κακό πρώτο δεκάλεπτο, μένοντας κοντά στην απόσταση του σκορ (38-35, 18’).

Μετά την ανάπαυλα η ομάδα του Μάρκοβιτς επέβαλε την κυριαρχία του και έχοντας ευστοχία έξω από τη γραμμή των 6.75μ (9/17, 52%), κατάφερε να πάρει τη διαφορά (60-52, 26’). Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν και με επιμέρους σερί (6-1) μείωσαν στους τρεις (61-58, 28’).

Στην έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, ο Γουότσον (18π.) έκανε… πάρτι στη ρακέτα της Μυκόνου και έβαλε μπροστά την ομάδα του (71-64, 34’). Το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου… πλήρωσε την αστοχία του και αυτό είχε αποτέλεσμα να πέσει ο ρυθμός και να υπάρχουν αλλεπάλληλα λάθη και από τις δύο ομάδες (16-11). Ο Μπράντον Τέιλορ με καλάθι και φάουλ έδωσε εκ νέου +6 (76-70, 37΄) και προβάδισμα νίκης στην ομάδα του.

Ο Άπλμπι έδωσε... σφυγμό στην Μύκονο με εύστοχο τρίποντο (78-73, 38'), όμως οι «κυανέρυθροι» απάντησαν άμεσα και... σφράγισαν τη νίκη τους μετά από βολές του Κρούζερ (82-73). Στα τελευταία λεπτά οι δύο ομάδες έπαιζαν και για τη διαφορά με τον Πανιώνιο στο τέλος να τα καταφέρνει και καλύπτει το -9 του πρώτου αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 38-37, 64-58, 87-76



MVP ΗΤΑΝ Ο… Νέιτ Γουότσον με 22 πόντους (10/13 δίποντα, 2/2 βολές), 12 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Τάιρι Άπλμπι με 17 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 30 χαμένα τρίποντα της Μυκόνου που είχε 10/40!

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… Η Μύκονος είχε κερδίσει με 86-77.

Panionios COSMORAMA TRAVEL FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: N. Markovic | Asst: G. Tzanis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 N. Watson 34:54 22 10/13 76% 10/13 76% 0/0 0% 2/2 100% 1 11 12 1 3 0 1 0 7 33 1 S. Lemon 13:06 5 2/3 66% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 3 1 1 0 0 0 6 8 32 J. Thomasson Jr 28:41 7 2/10 20% 1/5 20% 1/5 20% 2/2 100% 2 2 4 6 4 2 0 1 9 7 34 J. Kreuser 30:54 19 4/9 44% 1/2 50% 3/7 42% 8/12 66% 1 4 5 2 3 2 0 0 14 15 88 N. Gkikas (C) 06:47 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 3 3 0 0 0 3 4 3 B. Taylor 33:13 17 5/11 45% 3/6 50% 2/5 40% 5/5 100% 0 2 2 10 2 5 0 0 8 18 7 G. Tsalmouris 13:48 3 0/5 0% 0/4 0% 0/1 0% 3/4 75% 0 3 3 0 1 1 0 0 1 -1 9 S. Oikonomopoulos 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 M. Lewis 23:04 7 2/5 40% 0/2 0% 2/3 66% 1/2 50% 0 2 2 0 2 3 0 1 6 2 25 K. Gontikas 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 A. Patrikis 0:24 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 A. Nikolaidis 15:09 7 2/3 66% 0/0 0% 2/3 66% 1/2 50% 1 4 5 0 3 2 0 0 1 8 TEAM TOTAL 200 87 27/59 45% 16/33 48% 11/26 42% 22/29 75% 8 34 42 23 22 16 1 0 98