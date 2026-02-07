Η ΑΕΚ δεν σταματά πουθενά και επικράτησε με 83-74 του αξιόμαχου Αμαρουσίου φτάνοντας τις 10 σερί νίκες. Δυσκολεύτηκε πολύ η Ένωση.

Τρένο η ΑΕΚ, δεν λυγίζει πουθενά. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα αν και ζοριστηκε πολύ από το μαχητικό Μαρούσι, τελικά επικράτησε 83-74, ενώ βρέθηκε να χάνει και με 8 πόντους στις αρχές της 4ης περιόδου.

Η Ένωση ανέβηκε στο 12-4 και είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ από την άλλη πλευρά οι ηττημένοι έπεσαν στο 3-14.. Για την Βασίλισσα ο Γκρέι σταμάτησε στους 20, ο Μπάρτλεϊ είχε 21 και ο Νάναλι μέτρησε 17. Ο Γουίλιαμς τελείωσε με 17 πόντους για το Μαρούσι.

Για άλλη μια φορά πολυ όμορφη ατμόσφαιρα στη SUNEL Arena από τον κόσμο της ΑΕΚ που στο τέλος αποθέωσε τους παίκτες που πήγαν στο πέταλο, όπως κάνουν μετά από κάθε νίκη.

Πριν το τζάμπολ κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Θανάση Σκουρτόπουλου που υπηρέτησε την ΑΕΚ τόσο ως παίκτης στο παρελθον αλλά και σαν προπονητής, δίπλα σε Σάκοτα και Ίβκοβιτς.

ΑΕΚ - Μαρούσι: Το ματς

Με τον Μπάρτλεϊ να φτάνει τους 6 πόντους, η ΑΕΚ έκανε το 11-4 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Το Μαρούσι δυσκολευόταν να βρει λύσεις και στα πρώτα έξι λεπτά του ματς, είχε βρει σκορ μόνο από τον Γουίλιαμς. Ο Μέικον με δύο βολές μείωσε σε 13-11, ενώ ο Σκορδίλης με ωραία κίνηση στο ζωγραφιστό πέτυχε το δεύτερο καλάθι του για το 15-11.

Ο Κουζέλογλου μείωσε σε 25-21 για το Μαρούσι στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, ενώ ο Κινγκ έφερε το ματς στον πόντο για το 25-24 στο 13'. Ο Κινγκ με τρεις βολές έδωσε προβάδισμα δύο πόντων για το 30-32 στα μέσα της περιόδου. Η ομάδα του Παπαθεοδώρου συνέχισε να ζορίζει την ΑΕΚ και ο Καλαϊτζάκης έγραψε το 33-39. Το ημίχρονο τελείωσε στο 37-41, με την ΑΕΚ να έχει 1/4 τρίποντα και τους φιλοξενούμενους 4/16.

Ο Μπάρτλεϊ ισοφάρισε για την ΑΕΚ στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου σε 43-43. Ο Γκρέι με προσωπικές φάσεις έβαλε μπροστά τη Βασίλισσα για το 45-44 στα μέσα της περιόδου. Το Μαρούσι αποδείχθηκε σκληρό καρύδι και ο Μεικον έκανε το 52-57 στο 29'. Ο Σάλας έκλεψε και έφτασε μέχρι το καλάθι για το 54-59, ένα λεπτό για του τέλος της περιόδου.

Ο Μέικον σκόραρε με τρίποντο και έκανε το 57-65 στο 31'. Ο Νάναλι μείωσε σε 62-67 με τρίποντο από τη γωνια. Ο Μπάρτλεϊ έκανε το 68-69 στο 35'. Ο Μπάρτλεϊ έγραψε το 76-71 στο 37' και ανάγκασε τον Παπαθεοδώρου να καλέσει timeout. Ο Νάναλι έκανε το 78-71 στο 39' και κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 37-41, 54-59, 83-74

MVP: Ο Γκρέι με 20 πόντους, ο Μπάρτλεϊ με 21 και ο Νάναλι με 17 πόντους ήταν οι κορυφαίοι.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Δεν έφτασαν οι 17 του Γουίλιαμς και οι 15 του Μέικον.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το μόλις 5/16 τρίποντα της ΑΕΚ που ωστόσο δεν στοίχισαν.

AEK BC Coach: D. Sakota | Assistant: M. Sakota # Player POS MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls On +/- Index 0 R. Gray PF 36:34 20 9-14 64 9-13 69 0-1 0 2-4 50 0 5 5 1 2 1 1 0 3 5 13 19 7 D. Flionis (C) PG 24:38 3 1-1 100 1-1 100 0-0 0 1-2 50 1 3 4 4 1 0 0 0 2 2 18 9 8 K. Feazell C 12:28 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0-0 0 1 7 8 0 3 1 0 0 2 0 13 5 24 F. Bartley SG 35:48 21 6-13 46 4-5 80 2-8 25 7-7 100 0 7 7 5 3 1 0 0 2 4 17 24 33 V. Charalampopoulos SF 25:04 6 1-5 20 0-1 0 1-4 25 3-4 75 0 3 3 1 0 0 0 0 1 3 -7 5 1 G. Skordilis C 8:29 8 3-5 60 3-5 60 0-0 0 2-2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -3 6 2 G. Brown III PF 18:28 5 2-5 40 2-4 50 0-1 0 1-4 25 3 2 5 1 0 1 0 0 3 3 0 6 9 L. Lekavicius PG 15:22 3 1-1 100 0-0 0 1-1 100 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 -9 5 11 N. Arsenopoulos SG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 M. Pecarski PF 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 V. Ioannou SG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team / Coach 2 2 4 TEAM TOTALS 83 28-53 52 23-37 62 5-16 31 22-29 75 7 29 36 16 11 7 1 1 17 25 100