Το Περιστέρι έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Ηρακλή και κυριάρχησε στο ματς της 18ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL κερδίζοντας εύκολα με 92-74.

Διπλή ήταν η νίκη του Περιστερίου επί του Ηρακλή στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» καθώς κατάφερε να καλύψει και τη διαφορά από την αναμέτρηση του α' γύρου στο «Ιβανώφειο».

Συγκεκριμένα «έπιασε» τον «Γηραιό» στις επτά νίκες αλλά πλέον θα έχει το «πάνω χέρι» σε περίπτωση ισοβαθμίας στο τέλος της κανονικής περιόδου στην Stoiximan GBL.

Ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν ήταν ο καλύτερος παίκτης του παρκέ και εκείνος που έκανε την διαφορά για λογαριασμό των γηπεδούχων καθώς τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 11/14 εντός παιδιάς! Μάλιστα ο Βασίλης Ξανθόπουλος είδε άλλους τέσσερις παίκτες να είναι διψήφιοι και τον Καρντένας να μοιράζει εννέα ασίστ!

Συγκεκριμένα «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Κακλαμανάνης (13π., 6ριμπ.), Μουράτος (11π.), Χάρις (10π.) και Νίκολς (12π.) ενώ από πλευράς Ηρακλή οι Φάντεμπερκ και Ράιτ-Φόρμαν είχαν από 20 και 17 πόντους αντίστοιχα.

Περιστέρι - Ηρακλής: Ο αγώνας

Με τον Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν να ξεκινάει δυναμικά το ματς για λογαριασμό του Περιστερίου και ύστερα από το πρώτο πεντάλεπτο όπου οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ (14-13 οι γηπεδούχοι), το παιχνίδι άρχισε να γέρνει από νωρίς στη μεριά της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου. Με σερί 7-0 στα τελευταία τέσσερα λεπτά της πρώτης περιόδου έκλεισε το δεκάλεπτο στο +8 (21-13) το οποίο έγινε 14-0 για το 28-13 στο 12'.

Οι γηπεδούχοι κρατούσαν το προβάδισμα στο σκορ αλλά ο Ηρακλής προσπάθησε να κάνει την αντεπίθεσή του και με επιμέρους σκορ 11-20 μείωσε στους 8 πόντους (39-33) λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου (42-33). Πάντως δεν υπήρξε συνέχεια γιατί η 3η περίοδος θύμισε το καλό διάστημα του Περιστερίου. Στο 28' ο δείκτης του σκορ έφτασε στο +19 για τους γηπεδούχους (64-45) οι οποίοι «καθάρισαν» μία και καλή την υπόθεση της νίκης.

Έκτοτε δεν υπήρξε άλλος γυρισμός για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς. Το Περιστέρι συνέχισε να είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και έστειλε τον δείκτη του σκορ στο +23 (78-55) πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα.

MVP: Ο Τζέικ Βακ Τούμπεργκεν ήταν «όλα τα λεφτά» για το Περιστέρι έχοντας 28 πόντους με 10/12 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/5 βολές και 4 ριμπάουντ σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντι Τζέι Φάντεμπερκ ξεχώρισε περισσότερο έχοντας 20 πόντους με 8/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 4/7 βολές, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 21% που είχε ο Ηρακλής στα τρίποντα με 4/19, όπως επίσης και 19 λάθη στα οποία υπέπεσε!

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 42-33, 67-49, 92-74.

Peristeri Betsson FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: V. Xanthopoulos MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OFF DEF REB AST PF TO STL BLK +/- EFF STARTERS 0 T. Nichols * 25:32 12 4/13 30% 2/6 33% 2/7 28% 2/2 100% 0 1 1 4 1 0 1 0 14 9 1 A. Cardenas * 29:39 2 1/7 14% 1/2 50% 0/5 0% 0/0 0% 2 2 4 9 2 2 0 0 23 7 2 J. Van Tubbergen * 23:38 28 11/14 78% 10/12 83% 1/2 50% 5/5 100% 0 4 4 1 2 0 1 0 23 31 11 D. Kaklamanakis * 25:50 13 4/6 66% 4/6 66% 0/0 0% 5/8 62% 4 2 6 0 1 2 2 0 15 14 33 V. Jankovic (C) * 14:02 4 2/4 50% 2/3 66% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 2 3 0 0 0 24 6 BENCH 3 J. Petrakis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 O. Payne 13:53 2 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 2 3 1 1 1 1 0 12 4 5 J. Ittounas 0:37 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 V. Mouratos 10:21 11 3/5 60% 2/3 66% 1/2 50% 4/4 100% 0 0 0 0 1 0 0 1 4 10 8 C. Harris 18:54 10 4/7 57% 4/5 80% 0/2 0% 2/3 66% 1 0 1 3 1 1 0 0 14 11 22 K. Papadakis 15:08 8 2/3 66% 0/0 0% 2/3 66% 2/2 100% 1 5 6 0 3 2 1 0 3 11 25 W. Carius 22:26 2 0/5 0% 0/3 0% 0/2 0% 2/2 100% 2 3 5 0 4 1 7 1 0 9 Team / Coach 2 2 4 0 1 0 TEAM TOTALS 200 92 31/67 46% 25/42 59% 6/25 24% 24/28 85% 14 23 37 20 20 11 13 2 113