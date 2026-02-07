Περιστέρι - Ηρακλής 92-74: Κυριαρχία με σούπερ Βαν Τούμπεργκεν!

Γιώργος Κούβαρης

Το Περιστέρι έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Ηρακλή και κυριάρχησε στο ματς της 18ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL κερδίζοντας εύκολα με 92-74.

Διπλή ήταν η νίκη του Περιστερίου επί του Ηρακλή στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» καθώς κατάφερε να καλύψει και τη διαφορά από την αναμέτρηση του α' γύρου στο «Ιβανώφειο».

Συγκεκριμένα «έπιασε» τον «Γηραιό» στις επτά νίκες αλλά πλέον θα έχει το «πάνω χέρι» σε περίπτωση ισοβαθμίας στο τέλος της κανονικής περιόδου στην Stoiximan GBL.

Ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν ήταν ο καλύτερος παίκτης του παρκέ και εκείνος που έκανε την διαφορά για λογαριασμό των γηπεδούχων καθώς τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 11/14 εντός παιδιάς! Μάλιστα ο Βασίλης Ξανθόπουλος είδε άλλους τέσσερις παίκτες να είναι διψήφιοι και τον Καρντένας να μοιράζει εννέα ασίστ!

Συγκεκριμένα «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Κακλαμανάνης (13π., 6ριμπ.), Μουράτος (11π.), Χάρις (10π.) και Νίκολς (12π.) ενώ από πλευράς Ηρακλή οι Φάντεμπερκ και Ράιτ-Φόρμαν είχαν από 20 και 17 πόντους αντίστοιχα.

 

Περιστέρι - Ηρακλής: Ο αγώνας

Με τον Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν να ξεκινάει δυναμικά το ματς για λογαριασμό του Περιστερίου και ύστερα από το πρώτο πεντάλεπτο όπου οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ (14-13 οι γηπεδούχοι), το παιχνίδι άρχισε να γέρνει από νωρίς στη μεριά της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου. Με σερί 7-0 στα τελευταία τέσσερα λεπτά της πρώτης περιόδου έκλεισε το δεκάλεπτο στο +8 (21-13) το οποίο έγινε 14-0 για το 28-13 στο 12'.

Οι γηπεδούχοι κρατούσαν το προβάδισμα στο σκορ αλλά ο Ηρακλής προσπάθησε να κάνει την αντεπίθεσή του και με επιμέρους σκορ 11-20 μείωσε στους 8 πόντους (39-33) λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου (42-33). Πάντως δεν υπήρξε συνέχεια γιατί η 3η περίοδος θύμισε το καλό διάστημα του Περιστερίου. Στο 28' ο δείκτης του σκορ έφτασε στο +19 για τους γηπεδούχους (64-45) οι οποίοι «καθάρισαν» μία και καλή την υπόθεση της νίκης.

Έκτοτε δεν υπήρξε άλλος γυρισμός για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς. Το Περιστέρι συνέχισε να είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και έστειλε τον δείκτη του σκορ στο +23 (78-55) πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα.

MVP: Ο Τζέικ Βακ Τούμπεργκεν ήταν «όλα τα λεφτά» για το Περιστέρι έχοντας 28 πόντους με 10/12 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/5 βολές και 4 ριμπάουντ σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ντι Τζέι Φάντεμπερκ ξεχώρισε περισσότερο έχοντας 20 πόντους με 8/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 4/7 βολές, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 21% που είχε ο Ηρακλής στα τρίποντα με 4/19, όπως επίσης και 19 λάθη στα οποία υπέπεσε!

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 42-33, 67-49, 92-74.

Peristeri BetssonFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: V. XanthopoulosMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OFFDEFREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
STARTERS
0T. Nichols *25:32124/1330%2/633%2/728%2/2100%01141010149
1A. Cardenas *29:3921/714%1/250%0/50%0/00%22492200237
2J. Van Tubbergen *23:382811/1478%10/1283%1/250%5/5100%044120102331
11D. Kaklamanakis *25:50134/666%4/666%0/00%5/862%426012201514
33V. Jankovic (C) *14:0242/450%2/366%0/10%0/00%11223000246
BENCH
3J. Petrakis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
4O. Payne13:5320/20%0/20%0/00%2/2100%12311110124
5J. Ittounas0:3700/10%0/00%0/10%0/00%0110000000
7V. Mouratos10:21113/560%2/366%1/250%4/4100%00001001410
8C. Harris18:54104/757%4/580%0/20%2/366%101311001411
22K. Papadakis15:0882/366%0/00%2/366%2/2100%15603210311
25W. Carius22:2620/50%0/30%0/20%2/2100%2350417109
Team / Coach224010
TEAM TOTALS2009231/6746%25/4259%6/2524%24/2885%142337202011132113

Iraklis BCFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: Z. LukicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OFFDEFREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
STARTERS
0D. Funderburk *36:01208/1361%8/1172%0/20%4/757%52722100-1420
3J. Wright-Foreman *34:38177/1741%6/1250%1/520%2/2100%10165111-1411
10D. Moraitis (C) *24:2593/837%1/333%2/540%1/1100%02212210-136
11L. Ware *15:1221/250%1/250%0/00%0/00%12303300-141
19J. Edler-Davis *30:0184/1040%4/850%0/20%0/00%16711301-712
BENCH
1J. Strong20:5272/450%1/1100%1/333%2/2100%00002000-45
5C. Smith18:29114/850%4/757%0/10%3/560%23501000-139
7N. Tsiakmas8:4100/00%0/00%0/00%0/00%00022200-10
12K. Kabouridis3:3900/10%0/10%0/00%0/00%00000000-11-1
14V. Christidis1:5000/00%0/00%0/00%0/00%0000000010
16C. Syllas6:1200/10%0/00%0/10%0/00%03300000-52
72M. Giannikos0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team / Coach347010
TEAM TOTALS2007429/6445%25/4555%4/1921%12/1770%1322351219133369
@Photo credits: INTIME
     

