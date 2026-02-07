Κολοσσός - ΠΑΟΚ 78-90: Πέρασε σαν... σίφουνας από Ρόδο με Μέλβιν

Νίκος Καρφής

Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος και έφυγε με το διπλό (78-90) από τη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό

Σημαντικό διπλό για τον ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL. Η ομάδα του Ζντοβτς ήταν ανώτερη από τον Κολοσσό και επικράτησε με 90-78 μέσα στη Ρόδο. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 11-4, ρίχνοντας στο 4-13 τους ηττημένους

Για τους νικητές ο Μέλβιν τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους ενώ ο Μουρ είχε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ. Απο την πλευρά του Κολοσσού ο Μακ ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους. Για τον ΠΑΟΚ δεν αγωνίστηκε ο Μπέβερλι στην αναμέτρηση με τους Ροδίτες.

Κολοσσός - ΠΑΟΚ: Το ματς

O Kολοσσός μπήκε καλύτερα στο ματς και με τον Μακ προηγήθηκε με 22-11 χάρη σε καλάθι του Μακ λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Χουγκάζ διαμόρφωσε το 22-15 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Ο ΠΑΟΚ άλλαξε εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο και βελτιώθηκε και στις δύο μεριές του παρκέ. Ο Μέλβιν έγραψε το 27-39 στο 17', με τον Κολοσσό να δυσκολεύεται αρκετά. Ο Μακ ήταν εκείνος που έκανε το 36-44 στο ημίχρονο.

 

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνέχισε να ελέγχει το ματς και την τρίτη περίοδο, κάνοντας το 47-60 με τον Μέλβιν. Κάπου εκεί... ξύπνησε ο Κολοσσός και μείωσε με το καλάθι του Γκαλβανίνι σε 56-62, δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Οι φιλοξενούμενοι πάτησαν... γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο και κατάφεραν να προηγηθούν με 14 πόντους διαφορά, αφού ο Ταϊρί έγραψε το 68-82, τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει, με τον ΠΑΟΚ να φτάσει στην 11η νίκη του στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 36-44, 59-65, 78-90

MVP: Ο Μέλβιν τελείωσε το ματς με 20 πόντους, 8/10 σουτ και 4/5 τρίποντα και ήταν ο κορυφαίος.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Μακ, Ραντλ και Γκαλβανίνι είχαν 19, 16 και 16 πόντους αντίστοιχα αλλά δεν έσωσαν την ομάδα τους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 4/5 τρίποντα του Μέλβιν.

Kolossos H Hotels CollectionFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: A. Lykogiannis | Assistants: A. Gavalas, Z. DjuricMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
STARTERS
2C. Randle31:37165/862%3/475%2/450%4/666%00003200-510
7T. Mack37:01199/2142%8/1650%1/520%0/10%17801212-516
11D. Nichols27:2063/1030%3/742%0/30%0/00%02291200-911
25G. Galvanini25:36165/1050%5/955%0/10%6/785%15632010-418
30N. Akin28:58135/771%5/771%0/00%3/837%35832200117
BENCH
3K. Kennedy12:4031/333%0/10%1/250%0/00%13400000-145
4Z. Karampelas9:0300/40%0/20%0/20%0/00%00021100-4-2
6I. Koloveros3:3700/00%0/00%0/00%0/00%0000000010
9A. Petropoulos4:5200/00%0/00%0/00%0/00%10110100-13
15L. Chrisikopoylos11:0331/333%0/10%1/250%0/00%00000000-141
19A. Kalaitzakis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
21P. Kouroupakis8:1320/10%0/10%0/00%2/2100%00000000-61
TOTAL7829/6743%24/4850%5/1926%15/2462%1322351817102286

PAOK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2C. Melvin25:43208/1080%4/580%4/580%0/00%12313100721
5B. Tyree33:49114/1040%1/425%3/650%0/20%1451235402319
18N. Persidis13:5452/450%1/1100%1/333%0/00%23521110-1010
26B. Moore23:43177/977%7/977%0/00%3/3100%527140101224
33T. Dimsa33:0562/728%0/20%2/540%0/10%04413400175
0T. Allen26:29135/1435%4/944%1/520%2/2100%43743401611
9N. Chougkaz18:34155/1145%3/475%2/728%3/3100%156031001414
10D. Slaftsakis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11C. Omoruyi16:1721/425%1/425%0/00%0/00%0220401103
13T. Zaras1:1610/00%0/00%0/00%1/1100%0000010020
20K. Iatridis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
25G. Fillios7:1000/10%0/10%0/00%0/00%00000200-11-3
TOTAL2009034/7048%21/3953%13/3141%9/1275%14284221241562107
@Photo credits: INTIME
     

