Σημαντικό διπλό για τον ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL. Η ομάδα του Ζντοβτς ήταν ανώτερη από τον Κολοσσό και επικράτησε με 90-78 μέσα στη Ρόδο. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 11-4, ρίχνοντας στο 4-13 τους ηττημένους
Για τους νικητές ο Μέλβιν τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους ενώ ο Μουρ είχε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ. Απο την πλευρά του Κολοσσού ο Μακ ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους. Για τον ΠΑΟΚ δεν αγωνίστηκε ο Μπέβερλι στην αναμέτρηση με τους Ροδίτες.
Κολοσσός - ΠΑΟΚ: Το ματς
O Kολοσσός μπήκε καλύτερα στο ματς και με τον Μακ προηγήθηκε με 22-11 χάρη σε καλάθι του Μακ λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Χουγκάζ διαμόρφωσε το 22-15 στο τέλος της πρώτης περιόδου.
Ο ΠΑΟΚ άλλαξε εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο και βελτιώθηκε και στις δύο μεριές του παρκέ. Ο Μέλβιν έγραψε το 27-39 στο 17', με τον Κολοσσό να δυσκολεύεται αρκετά. Ο Μακ ήταν εκείνος που έκανε το 36-44 στο ημίχρονο.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνέχισε να ελέγχει το ματς και την τρίτη περίοδο, κάνοντας το 47-60 με τον Μέλβιν. Κάπου εκεί... ξύπνησε ο Κολοσσός και μείωσε με το καλάθι του Γκαλβανίνι σε 56-62, δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.
Οι φιλοξενούμενοι πάτησαν... γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο και κατάφεραν να προηγηθούν με 14 πόντους διαφορά, αφού ο Ταϊρί έγραψε το 68-82, τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει, με τον ΠΑΟΚ να φτάσει στην 11η νίκη του στο πρωτάθλημα.
Τα δεκάλεπτα: 22-15, 36-44, 59-65, 78-90
MVP: Ο Μέλβιν τελείωσε το ματς με 20 πόντους, 8/10 σουτ και 4/5 τρίποντα και ήταν ο κορυφαίος.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Μακ, Ραντλ και Γκαλβανίνι είχαν 19, 16 και 16 πόντους αντίστοιχα αλλά δεν έσωσαν την ομάδα τους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 4/5 τρίποντα του Μέλβιν.
|Kolossos H Hotels Collection
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: A. Lykogiannis | Assistants: A. Gavalas, Z. Djuric
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|STARTERS
|2
|C. Randle
|31:37
|16
|5/8
|62%
|3/4
|75%
|2/4
|50%
|4/6
|66%
|0
|0
|0
|0
|3
|2
|0
|0
|-5
|10
|7
|T. Mack
|37:01
|19
|9/21
|42%
|8/16
|50%
|1/5
|20%
|0/1
|0%
|1
|7
|8
|0
|1
|2
|1
|2
|-5
|16
|11
|D. Nichols
|27:20
|6
|3/10
|30%
|3/7
|42%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|9
|1
|2
|0
|0
|-9
|11
|25
|G. Galvanini
|25:36
|16
|5/10
|50%
|5/9
|55%
|0/1
|0%
|6/7
|85%
|1
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|-4
|18
|30
|N. Akin
|28:58
|13
|5/7
|71%
|5/7
|71%
|0/0
|0%
|3/8
|37%
|3
|5
|8
|3
|2
|2
|0
|0
|1
|17
|BENCH
|3
|K. Kennedy
|12:40
|3
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|-14
|5
|4
|Z. Karampelas
|9:03
|0
|0/4
|0%
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|0
|-4
|-2
|6
|I. Koloveros
|3:37
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|9
|A. Petropoulos
|4:52
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|-1
|3
|15
|L. Chrisikopoylos
|11:03
|3
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-14
|1
|19
|A. Kalaitzakis
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|P. Kouroupakis
|8:13
|2
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-6
|1
|TOTAL
|78
|29/67
|43%
|24/48
|50%
|5/19
|26%
|15/24
|62%
|13
|22
|35
|18
|17
|10
|2
|2
|86
|PAOK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|C. Melvin
|25:43
|20
|8/10
|80%
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|1
|3
|1
|0
|0
|7
|21
|5
|B. Tyree
|33:49
|11
|4/10
|40%
|1/4
|25%
|3/6
|50%
|0/2
|0%
|1
|4
|5
|12
|3
|5
|4
|0
|23
|19
|18
|N. Persidis
|13:54
|5
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|2
|1
|1
|1
|0
|-10
|10
|26
|B. Moore
|23:43
|17
|7/9
|77%
|7/9
|77%
|0/0
|0%
|3/3
|100%
|5
|2
|7
|1
|4
|0
|1
|0
|12
|24
|33
|T. Dimsa
|33:05
|6
|2/7
|28%
|0/2
|0%
|2/5
|40%
|0/1
|0%
|0
|4
|4
|1
|3
|4
|0
|0
|17
|5
|0
|T. Allen
|26:29
|13
|5/14
|35%
|4/9
|44%
|1/5
|20%
|2/2
|100%
|4
|3
|7
|4
|3
|4
|0
|1
|6
|11
|9
|N. Chougkaz
|18:34
|15
|5/11
|45%
|3/4
|75%
|2/7
|28%
|3/3
|100%
|1
|5
|6
|0
|3
|1
|0
|0
|14
|14
|10
|D. Slaftsakis
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|C. Omoruyi
|16:17
|2
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|4
|0
|1
|1
|0
|3
|13
|T. Zaras
|1:16
|1
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|20
|K. Iatridis
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|G. Fillios
|7:10
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|-11
|-3
|TOTAL
|200
|90
|34/70
|48%
|21/39
|53%
|13/31
|41%
|9/12
|75%
|14
|28
|42
|21
|24
|15
|6
|2
|107
