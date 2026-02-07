Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος και έφυγε με το διπλό (78-90) από τη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό

Σημαντικό διπλό για τον ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL. Η ομάδα του Ζντοβτς ήταν ανώτερη από τον Κολοσσό και επικράτησε με 90-78 μέσα στη Ρόδο. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 11-4, ρίχνοντας στο 4-13 τους ηττημένους

Για τους νικητές ο Μέλβιν τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους ενώ ο Μουρ είχε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ. Απο την πλευρά του Κολοσσού ο Μακ ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους. Για τον ΠΑΟΚ δεν αγωνίστηκε ο Μπέβερλι στην αναμέτρηση με τους Ροδίτες.

Κολοσσός - ΠΑΟΚ: Το ματς

O Kολοσσός μπήκε καλύτερα στο ματς και με τον Μακ προηγήθηκε με 22-11 χάρη σε καλάθι του Μακ λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Χουγκάζ διαμόρφωσε το 22-15 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Ο ΠΑΟΚ άλλαξε εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο και βελτιώθηκε και στις δύο μεριές του παρκέ. Ο Μέλβιν έγραψε το 27-39 στο 17', με τον Κολοσσό να δυσκολεύεται αρκετά. Ο Μακ ήταν εκείνος που έκανε το 36-44 στο ημίχρονο.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνέχισε να ελέγχει το ματς και την τρίτη περίοδο, κάνοντας το 47-60 με τον Μέλβιν. Κάπου εκεί... ξύπνησε ο Κολοσσός και μείωσε με το καλάθι του Γκαλβανίνι σε 56-62, δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Οι φιλοξενούμενοι πάτησαν... γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο και κατάφεραν να προηγηθούν με 14 πόντους διαφορά, αφού ο Ταϊρί έγραψε το 68-82, τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει, με τον ΠΑΟΚ να φτάσει στην 11η νίκη του στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 36-44, 59-65, 78-90

MVP: Ο Μέλβιν τελείωσε το ματς με 20 πόντους, 8/10 σουτ και 4/5 τρίποντα και ήταν ο κορυφαίος.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Μακ, Ραντλ και Γκαλβανίνι είχαν 19, 16 και 16 πόντους αντίστοιχα αλλά δεν έσωσαν την ομάδα τους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 4/5 τρίποντα του Μέλβιν.

Kolossos H Hotels Collection FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: A. Lykogiannis | Assistants: A. Gavalas, Z. Djuric MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players STARTERS 2 C. Randle 31:37 16 5/8 62% 3/4 75% 2/4 50% 4/6 66% 0 0 0 0 3 2 0 0 -5 10 7 T. Mack 37:01 19 9/21 42% 8/16 50% 1/5 20% 0/1 0% 1 7 8 0 1 2 1 2 -5 16 11 D. Nichols 27:20 6 3/10 30% 3/7 42% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 9 1 2 0 0 -9 11 25 G. Galvanini 25:36 16 5/10 50% 5/9 55% 0/1 0% 6/7 85% 1 5 6 3 2 0 1 0 -4 18 30 N. Akin 28:58 13 5/7 71% 5/7 71% 0/0 0% 3/8 37% 3 5 8 3 2 2 0 0 1 17 BENCH 3 K. Kennedy 12:40 3 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 3 4 0 0 0 0 0 -14 5 4 Z. Karampelas 9:03 0 0/4 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 2 1 1 0 0 -4 -2 6 I. Koloveros 3:37 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 A. Petropoulos 4:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 -1 3 15 L. Chrisikopoylos 11:03 3 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 1 19 A. Kalaitzakis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 P. Kouroupakis 8:13 2 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 1 TOTAL 78 29/67 43% 24/48 50% 5/19 26% 15/24 62% 13 22 35 18 17 10 2 2 86