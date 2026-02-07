Η Βαθμολογία της GBL μετά τις νίκες της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Πανιωνίου και του Περιστερίου
Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο χρονικά ματς της 18ης αγωνιστικής, πέρασε σαν… σίφουνας από τη Ρόδο, επικρατώντας του Κολοσσού με 78-90.
Νίκη για τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα κόντρα στη Μύκονο με 87-76, παίρνοντας και τη διαφορά από το πρώτο παιχνίδι και κατάφερε να... ανασάνει βαθμολογικά.
Η ΑΕΚ αν και δυσκολεύτηκε, κατάφερε και επικράτησε του Αμαρουσίου με 83-74, στη «Sunel Arena» με και συνέχισε στα θετικά αποτελέσματα.
Το Περιστέρι εκτός από τη νίκη πήρε και τη διαφορά στο «Ανδρέας Παπανδρέου», επικρατώντας του Ηρακλής με 92-74.
Τα αποτελέσματα (18η αγωνιστική)
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
- Ολυμπιακός - Προμηθέας (13:00)
- Καρδίτσα - Παναθηναϊκός (16:00)
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 16-0
- Παναθηναϊκός 14-2
- ΑΕΚ 12-4
- ΠΑΟΚ 11-4
- Άρης 8-7
- Ηρακλής 7-9
- Περιστέρι 7-9
- Μύκονος 7-9
- Πανιώνιος 5-12
- Προμηθέας 6-9
- Κολοσσός Ρόδου 4-13
- Καρδίτσα 4-12
- Μαρούσι 3-14
Η επόμενη αγωνιστική (19η)
Σάββατο (14/02)
- Ηρακλής - Ολυμπιακός (16:00)
- Μύκονος - Άρης (16:00)
- Προμηθέας - Περιστέρι (16:00)
- Μαρούσι - Καρδίτσα (18:15)
- ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (18:15)
Κυριακή (15/02)
- Παναθηναϊκός - Κολοσσός (16:00)
