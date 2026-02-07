Η Βαθμολογία της GBL μετά τις νίκες της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Πανιωνίου και του Περιστερίου

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά το πρώτο μισό της 18ης αγωνιστικής της Stoixman GBL.

Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο χρονικά ματς της 18ης αγωνιστικής, πέρασε σαν… σίφουνας από τη Ρόδο, επικρατώντας του Κολοσσού με 78-90.

Νίκη για τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα κόντρα στη Μύκονο με 87-76, παίρνοντας και τη διαφορά από το πρώτο παιχνίδι και κατάφερε να... ανασάνει βαθμολογικά.

Η ΑΕΚ αν και δυσκολεύτηκε, κατάφερε και επικράτησε του Αμαρουσίου με 83-74, στη «Sunel Arena» με και συνέχισε στα θετικά αποτελέσματα.

Το Περιστέρι εκτός από τη νίκη πήρε και τη διαφορά στο «Ανδρέας Παπανδρέου», επικρατώντας του Ηρακλής με 92-74.

Τα αποτελέσματα (18η αγωνιστική)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός - Προμηθέας (13:00)

Καρδίτσα - Παναθηναϊκός (16:00)

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 16-0 Παναθηναϊκός 14-2 ΑΕΚ 12-4 ΠΑΟΚ 11-4 Άρης 8-7 Ηρακλής 7-9 Περιστέρι 7-9 Μύκονος 7-9 Πανιώνιος 5-12 Προμηθέας 6-9 Κολοσσός Ρόδου 4-13 Καρδίτσα 4-12 Μαρούσι 3-14

Η επόμενη αγωνιστική (19η)

Σάββατο (14/02)

Ηρακλής - Ολυμπιακός (16:00)

Μύκονος - Άρης (16:00)

Προμηθέας - Περιστέρι (16:00)

Μαρούσι - Καρδίτσα (18:15)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (18:15)

Κυριακή (15/02)