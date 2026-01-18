Εκπρόσωποι της ομάδας του Ολυμπιακού, μεταξύ αυτών και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, βράβευσαν τα παιδιά αλλά και τους υπευθύνους της Ακαδημίας.

Ο Ολυμπιακός τίμησε το πρωί της Κυριακής (18/1) σε εκδήλωση στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» τα παιδιά αλλά και τους πρωτεργάτες της Ακαδημίας του. Συγκεκριμένα οι ομάδες και τα παιδιά που διέπρεψαν σε αθλητικό αλλά και σε ακαδημαϊκό επίπεδο για τη σεζόν 2024-25, παρέλαβαν τα βραβεία τους, όπως και οι οικογένειες των αθλητών αλλά και πρόσωπα που υπηρετούν το πλάνο στα τμήματα αθλητικής ανάπτυξης της ομάδας. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών και οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τάισον Γουόρντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ενώ φυσικά εκεί ήταν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος βράβευσε τον Γιώργο Μπουρνελέ για το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

«Κατ' αρχάς να πω ότι είμαστε όλοι όσοι από την πρώτη ομάδα συμμετείχαμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρεθήκαμε στην βράβευση των ακαδημιών. Κάθε χρόνο γίνεται και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμμετέχουμε. Από εκεί και πέρα να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που τιμήθηκαν και σε όσους συμμετείχαν, στους γονείς φυσικά που συμπαρίστανται με το δικό τους τρόπο. Βεβαίως να πω υγεία, πρόοδο και πολλούς τίτλους για την ομάδα μας» ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του, ενώ ακολούθησαν αυτές των Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Ο Σέρβος σέντερ τόνισε πως «ήταν ένα απίστευτο event! Είμαι ευλογημένος και νιώθω τιμή που βρέθηκα εδώ με τα παιδιά. Είναι πάντα όμορφο να υποστηρίζεις τέτοιου είδους εκδηλώσεις, λόγω των παιδιών που δουλεύουν σκληρά. Αξίζουν όλα τα βραβεία που έλαβαν και ελπίζω πως στο μέλλον θα πάρουν ακόμη περισσότερα. Με σκληρή δουλειά θα πετύχουν τους στόχους τους και θα βρεθούν στην θέση μου είμαστε εμείς τώρα».

Με τον Λαρεντζάκη να συμπληρώνει «κατ' αρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά των ακαδημιών του οργανισμού: και σε αυτά που βραβεύθηκαν, αλλά και σε αυτά που δεν βραβεύθηκαν να έχουν κίνητρο για την επόμενη χρονιά να τα καταφέρουν. Είναι μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε εδώ. Οι προπονητές δουλεύουν πάνω στην ατομική βελτίωση των παικτών, κάτι που χρειάζεται για να βγάλουμε περισσότερα ταλέντα και θεωρώ ότι είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο και εύχομαι τα περισσότερα παιδιά να καταφέρουν να πραγματοποιήσουν τους στόχους και τα όνειρά τους».

Ενώ στην κάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός μίλησε και ο διευθυντής των Ακαδημιών της ομάδας, Αχιλλέας Δεμέναγας που είπε πως «σήμερα είναι η πιο σημαντική μέρα της Ακαδημίας μας εκτός γηπέδου. Είναι μέρα βράβευσης όχι μόνο για τις αγωνιστικές τους επιδόσεις αλλά και για τις σχολικές και για ατομικές επιδόσεις που έχουν κάνουν με το χαρακτήρα τους, τη συμπεριφορά τους μέσα στο γήπεδο. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βραβεύθηκαν σήμερα 98 αθλητές. Αυτό σημαίνει ότι τη χρονιά που πέρασε τα παιδιά του Ολυμπιακού είναι σε υψηλό επίπεδο αθλητικά και σχολικά. Εύχομαι σε όλους μια καλή χρονιά με υγεία, καλή πρόοδο και στο γήπεδο και στο σχολείο τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους της ΚΑΕ που κάθησαν σε όλη την εκδήλωση και μίλησαν στα παιδιά, γιατί ουσιαστικά τα παιδιά της αντρικής ομάδας και όλο το staff είναι η έμπνευση για όλους μας».