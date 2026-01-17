Ο Άλεκ Πίτερς είναι πλέον ο ξένος με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην ιστορία του Ολυμπιακού, όσον αφορά τη Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός είχε πολύ εύκολο έργο απέναντι στο Μαρούσι, για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL, πετυχαίνοντας ακόμα μία 100άρα, με τον Άλεκ Πίτερς να σκοράρει 15 πόντους.

Πόντοι που προήλθαν με 3/9 τρίποντα, τα οποία αποδεικνύονται ιστορικά, μιας και τον φέρνουν στην πρώτη θέση με τα περισσότερα εύστοχα της λίστας των ξένων που έχουν φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, ο Πίτερς με αυτά τα τρία τρίποντα που βρήκαν στόχο, προσπέρασε τον Μίλος Τεόντοσιτς. Ο Αμερικανός φόργουορντ έφτασε τα 175, αφήνοντας πίσω τον Σέρβο με 174, όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα.

Τρίτος ο Ματ Λοτζέσκι με 160, ενώ ο Αϊζάια Κάνααν ακολουθεί με 125 και ο Ντέιβιντ Ρίβερς με 111.