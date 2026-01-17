Πίτερς: Πρώτος ξένος σε εύστοχα τρίποντα στην ιστορία του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός είχε πολύ εύκολο έργο απέναντι στο Μαρούσι, για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL, πετυχαίνοντας ακόμα μία 100άρα, με τον Άλεκ Πίτερς να σκοράρει 15 πόντους.
Πόντοι που προήλθαν με 3/9 τρίποντα, τα οποία αποδεικνύονται ιστορικά, μιας και τον φέρνουν στην πρώτη θέση με τα περισσότερα εύστοχα της λίστας των ξένων που έχουν φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Συγκεκριμένα, ο Πίτερς με αυτά τα τρία τρίποντα που βρήκαν στόχο, προσπέρασε τον Μίλος Τεόντοσιτς. Ο Αμερικανός φόργουορντ έφτασε τα 175, αφήνοντας πίσω τον Σέρβο με 174, όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα.
Τρίτος ο Ματ Λοτζέσκι με 160, ενώ ο Αϊζάια Κάνααν ακολουθεί με 125 και ο Ντέιβιντ Ρίβερς με 111.
🔴⚪ Ο Άλεκ Πίτερς 1ος ξένος σε εύστοχα τρίποντα με τον #OlympiacosBC ‼— GBL (@StoiximanGBL) January 17, 2026
Είχε τρία τρίποντα στον αγώνα με το Μαρούσι και με αυτά έγινε ο ξένος με τα περισσότερα εύστοχα σουτ από την περίμετρο στην ιστορία του Ολυμπιακού στη #StoiximanGBL αφού ξεπέρασε τον Μίλος Τεόντοσιτς. (1/2) pic.twitter.com/z6ufNDzlgx
