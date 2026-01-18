Ο Εβάν Φουρνιέ... ξαναχτύπησε μέσω «Χ», αυτή τη φορά για να ρωτήσει πότε θα ολοκληρωθεί το Ελληνικόν project και δέχτηκε μερικές πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις.

Συνήθεια που έγινε... λατρεία. Ο Εβάν Φουρνιέ με τις αναρτήσεις του στο «Χ» (πρώην Twitter) φροντίζει να έρχεται σε επαφή με τους θαυμαστές του, ενώ σε κάθε του ποστάρισμα δείχνει να έρχεται όλο και πιο κοντά με το πνεύμα της Ελλάδας.

Αυτή τη φορά, ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού είπε να διαφοροποιηθεί από τις συνηθισμένες απορίες του γύρω από την ελληνική γαστρονομία ή το σινεμά και να ρωτήσει κάτι πιο πρακτικό. Συγκεκριμένα, αναρωτήθηκε πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το «Ελληνικόν project» που θα περιέχει κατοικίες, εμπορικές και αθλητικές εγκαταστάσεις διαμορφώνοντας ένα αρκετά σύνθετο έργο αστικής ανάπλασης.

When is the Ellinikon project supposed to be finished? January 18, 2026

Μερικοί χρήστες έσπευσαν να του απαντήσουν τη χρονολογία που αναμένεται να παραδοθεί το έργο γράφοντας το έτος 2027 ή 2028, ενώ δεν έλειψαν και οι... μαντεψιές γύρω από τον σκοπό αυτής της ανάρτησης του Φουρνιέ με έναν χρήστη να αναρωτιέται αν ο Γάλλος γκαρντ/ φόργουορντ σκοπεύει να μείνει για πάντα στην Ελλάδα. Φυσικά δεν έλειψαν και οι απαντήσεις με... σουβλάκι, το κλασσικό αγαπημένο του παίκτη των Πειραιωτών.