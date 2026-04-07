Παπαπέτρου: «Ο Ολυμπιακός δεν θα κερδίσει μόνο με την έδρα του, η Ρεάλ αυτήν την περίοδο ανάβει μηχανή» (vid)

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ανέλυσε το Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης στο τελευταία Gazz Floor by Novibet, με τον ίδιο να... κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους ερυθρόλευκους.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης (07/04, 21:15. LIVE από το Gazzetta) στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να εδραιωθούν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στο 2.02.18, του Gazz Floor by Novibet της Παρασκευής ο Ιωάννης Παπαπέτρου εξηγεί για το αποψινό ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης:

«Θα φανούν πάρα πολλά για τον Ολυμπιακό σ' αυτό το παιχνίδι. Και γιατί το λέω σ' αυτό το παιχνίδι: Γιατί προφανώς η Ρεάλ ναι μεν είναι μια ομάδα που δεν κερδίζει εκτός έδρας, αλλά με τον Ολυμπιακό υπάρχει παράδοση - τα τελευταία ειδικά χρόνια υπάρχει μία άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό γιατί θα βγάλει συμπεράσματα για το πού πραγματικά βρίσκεται. Θα είναι ένα sold out ματς, θα είναι στην έδρα του, θα είναι ένα ματς Play Offs.

Θα δείξει πάρα πολλά και για τη Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει καλά για να κερδίσει, δεν φτάνει να πιστέψει ότι θα κερδίσει με την έδρα του. Περιμένω πως και πως να το δω, προφανώς θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στον Ολυμπιακό λόγω έδρας. Είναι ένα πολύ αμφίρροπο παιχνίδι. Η Ρεάλ έχει την εμπειρία κι η Ρεάλ - το ίδιο που έλεγα και για τη Μπαρτσελόνα - αυτήν την περίοδο ανάβει μηχανή».