Μόντε Μόρις: Το update του Μπαρτζώκα και η πιθανότητα να γυρίσει νωρίτερα
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την κατάσταση του Μόντε Μόρις, μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με το Μαρούσι, έχοντας θετικά νέα ως προς την αποθεραπεία του.
«Του Μόρις ο τραυματισμός πάει καλά. Δουλεύει σκληρά στο γυμναστήριο και πιστεύουμε ότι ίσως, ίσως να γυρίσει και νωρίτερα από τον μήνα, που αρχικά προβλέφθηκε. Θα δούμε. Μέρα με τη μέρα» ανέφερε ο κόουτς των Πειραιωτών στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης.
Θυμίζουμε ότι ο Μόρις υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου, χωρίς οστικό οίδημα στην αναμέτρηση με την Μπάγερν, στις 10 Ιανουαρίου και αρχικά υπολογιζόταν να μείνει εκτός για έναν μήνα.
Η τοποθέτηση του Μπαρτζώκα για Φαλ, ΜακΚίσικ, Νιλικίνα
Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε και για το γεγονός πως δε χρησιμοποίησε τον Φρανκ Νιλικίνα στο δεύτερο μέρος με το Μαρούσι, ενώ στάθηκε και στους Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουστάφα Φαλ.
«Ο γιατρός μας είπε να μην χρησιμοποιήσουμε τον Νιλικίνα. Αυτός ήθελε να παίξει, αλλά επειδή επέστρεψε την προηγούμενη εβδομάδα από έναν τραυματισμό και γενικά δεν ήταν ότι είχε ενόχληση, αλλά τα 10′ ήταν αρκετά, με δεδομένο ότι ακολουθεί διπλή αγωνιστική. Στην ουσία ο γιατρός τον έβγαλε, εγώ θα τον έβαζα.
Ο ΜακΚίσικ κάνει κανονικά προπονήσεις, αλλά δεν είναι δηλωμένος στο πρωτάθλημα, καθώς έχουμε οκτώ με τον Μόρις και τον Μιλουτίνοφ που ήταν σήμερα έξω. Ο Φαλ ελπίζω ότι θα γυρίσει μέσα στη σεζόν, κάτι που δεν είναι της παρούσης. Κάτι που θα συμβεί μετά από 1-2 μήνες; Καλύτερα να το αφήσουμε για λίγο πιο μετά αυτό».
