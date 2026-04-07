Ο Σάσα Βεζένκοβ έδωσε το «παρών» στο πασχαλινό One Team και μοίρασε δώρα, συγκίνηση και χαμόγελα στα παιδιά.

Παρουσία του Σάσα Βεζένκοβ, πραγματοποιήθηκε το πασχαλινό One Team.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού βρέθηκε στο ΣΕΦ και μοίρασε δώρα, παιχνίδια και κυρίως χαμόγελα στα παιδιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«One Team: Πάσχα με παιχνίδια και δώρα από τον Σάσα!

Σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και αυθεντική ομαδικότητα, πραγματοποιήθηκε η τελευταία προπόνηση του προγράμματος One Team του Ολυμπιακού πριν το Πάσχα, με τη συμμετοχή της ΣΤ’ τάξης του 22ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, των ΠΛΟΕΣ ΕΨΥΜΕ και της Αμέλιας, που έγιναν για ακόμη μία φορά ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ.

Η κοινή αυτή δράση επιβεβαίωσε τον βασικό στόχο του προγράμματος: ότι το μπάσκετ αποτελεί ένα ισχυρό μέσο σύνδεσης, που ενώνει τους ανθρώπους, δημιουργεί φιλίες και προσφέρει στιγμές χαράς χωρίς διακρίσεις.

Η προπόνηση ξεκίνησε με τη συμπλήρωση της ετήσιας έρευνας του One Team και στη συνέχεια το παρκέ γέμισε ενέργεια μέσα από διαδραστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε παιχνίδια συνεργασίας, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους στην προστασία του «θησαυρού» της ομάδας τους, ενώ ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το πασχαλινό κρυπτόλεξο, όπου μέσα από εύστοχα σουτ κέρδιζαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν κρυμμένες λέξεις.

Η μεγάλη έκπληξη της ημέρας ήταν η παρουσία του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ενώ είχε ρεπό μία μέρα μετά το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, ήρθε μόνο και μόνο για τα παιδιά και αμέσως έγινε «ένα» μαζί τους. Συμμετείχε ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες, συνεργάστηκε μαζί τους για την επίλυση των παιχνιδιών και μοιράστηκε στιγμές γέλιου, ενώ μέσα από ένα παιχνίδι τύπου «Taboo» βρήκε πασχαλινές έννοιες με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.

Σε ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, πραγματοποιήθηκε και ανταλλαγή δώρων για το Πάσχα. Ο Σάσα Βεζένκοφ προσέφερε στους συμμετέχοντες αναμνηστικά δώρα του Ολυμπιακού, πασχαλινές λαμπάδες, τσουρέκια και χειροποίητα βραχιόλια, μεταφέροντας το μήνυμα πως «το μπάσκετ μας ενώνει όλους». Από την πλευρά τους, τα παιδιά του χάρισαν μια φωτογραφία από τις κοινές τους στιγμές, το χαρακτηριστικό βραχιόλι της ομάδας και μια μπλούζα One Team με τα ονόματά τους, ως ένδειξη ότι όλοι αποτελούν ισότιμα μέλη της ομάδας.

Η δράση ολοκληρώθηκε με αναφορά στη 2α Απριλίου, μια ημερομηνία με ιδιαίτερο συμβολισμό. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, τα παιδιά αντάλλαξαν βιβλία, αναδεικνύοντας τη σημασία της γνώσης και της ανάγνωσης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αυτισμού, τα βραχιόλια που μοιράστηκαν αποτέλεσαν σύμβολο αποδοχής, συμπερίληψης και ενότητας.

Ήταν μια ημέρα γεμάτη έντονα συναισθήματα, που ανέδειξε για ακόμη μία φορά πως στο γήπεδο του One Team κανείς δεν είναι μόνος και όλοι είναι νικητές».