Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Ταϊρίκ Τζόουνς απέναντι στην Καρδίτσα, ακολουθώντας πιστά το πλάνο του τόσο στη δική του περίπτωση, όσο και σε αυτήν του Τάισον Γουόρντ.

Ο Ολυμπιακός στρέφει το βλέμμα του στη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι που περιμένουν άπαντες πλέον το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τα «ερυθρόλευκα».

Ο Αμερικανός σέντερ έχει δηλωθεί στο ρόστερ των Πειραιωτών για τη Stoiximan GBL, παίρνοντας τη θέση του Σέιμπεν Λι και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του, όπως ήταν αρχικά το πλάνο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον συμπεριέλαβε στη 12άδα για την αναμέτρηση της περασμένης Παρασκευής με την Μπάγερν, ώστε να μπει στο κλίμα της ομάδας, αλλά δεν τον έβαλε στο παρκέ. Άλλωστε, εξ αρχής ο κόουτς του Ολυμπιακού είχε στο μυαλό του να βάλει τον Αμερικανό σε ένα παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα ήταν και άδικο για τον Ντόντα Χολ, μετά την καλή του εμφάνιση στην Πόλη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, να μην επιβραβευτεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σίγουρα ο κόουτς του Ολυμπιακού το είχε στο μυαλό του, αφού κανένας παίκτης δεν περισσεύει. Προφανώς και ο Χολ προορίζεται για τρίτος σέντερ, μετά την άφιξη του Χολ, αλλά δε θα ήταν σωστό να μην πάρει τα λεπτά που του αναλογούσαν με τους Βαυαρούς, από τη στιγμή που ο Τζόουνς είχε μονάχα μία προπόνηση με την ομάδα.

«Το πλάνο είναι ότι δεν πρόκειται για ίδια κατάσταση με τον Μόρις, επειδή έπαιζε κανονικά παιχνίδια και βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Θέλουμε να μπει όσο νωρίτερα γίνεται, αλλά δεν θέλουμε να δημιουργηθεί πρόβλημα στη χημεία μας. Η πρώτη προπόνηση που κάνουμε είναι σήμερα, θα δούμε και αυτός πώς θα ανταποκριθεί. Μια ιδανική κατάσταση θα ήταν να παίξει με την Καρδίτσα, αλλά θα σας ενημερώσει η ομάδα» είχε αναφέρει ο Μπαρτζώκας πριν την αναμέτρηση με την Μπάγερν.

Η λογική του Μπαρτζώκα και η εξήγηση για τον Γουόρντ

Είναι γνωστός όλα αυτά τα χρόνια ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Μπαρτζώκας. Τόσο τους νεοφερμένους παίκτες, όσο και αυτούς που επιστρέφουν από τραυματισμό, προτιμάει να τους βάζει σε παιχνίδια της Stoiximan GBL.

Ο λόγος είναι πολύ απλός άλλωστε. Αυτά τα παιχνίδια παίζονται σε έναν εντελώς διαφορετικό ρυθμό από άποψη έντασης και έτσι το προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού θεωρεί ότι οι παίκτες θα προσαρμοστούν πιο εύκολα. Αφού προφανώς παραμένει πολύ μεγαλύτερος ο βαθμός δυσκολίας να επιστρέψει κάποιος ή να κάνει ντεμπούτο σε ένα ματς EuroLeague, στον ρυθμό και την ένταση που παίζεται πλέον το μπάσκετ.

Οι «ερυθρόλευκοι» φυσικά στην Ελλάδα μπορούν να «καθαρίσουν» από νωρίς ένα παιχνίδι και να δώσουν αγωνιστικό ρυθμό σε παίκτες, χωρίς να κοστίσει σε αποτελέσματα. Αυτή ήταν εν πολλοίς και η εξήγηση του Μπαρτζώκα για τον Τάισον Γουόρντ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποτέλεσε τη... σπίθα για να αλλάξει ο ρυθμός στο παιχνίδι με την Μπάγερν, αλλά αγωνίστηκε για μόλις 10 λεπτά, μην πατώντας το πόδι του στο παρκέ στο δεύτερο μέρος.

«Ο Τάισον Γουόρντ επέστρεψε και ήταν εκπληκτικός στην δεύτερη περίοδο. Δεν ήθελα να το χρησιμοποιήσω άλλο γιατί έλειπε για έναν μήνα και του είπα πριν από το παιχνίδι ότι θα παίξει περισσότερο μόνο εάν είναι επείγον ή αν το παιχνίδι εξελίσσεται εύκολα» τόνισε ο Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά το ματς.

Τόσο τον Γουόρντ, όσο και τον Τζόουνς αναμένεται να τους δούμε να παίρνουν σημαντικό χρόνο απέναντι στην Καρδίτσα, ώστε να ανεβάσουν και οι ίδιοι στροφές τώρα που ο Ολυμπιακός τους χρειάζεται.

Θυμίζουμε άλλωστε πως ο Τζόουνς δε θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Τετάρτης με την Παρτίζαν, μετά από συμφωνία των δύο ομάδων.

Το Depth Chart του Ολυμπιακού στην Καρδίτσα