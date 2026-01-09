Το Gazzetta αποκαλύπτει το χοντρό δεκαήμερο παρασκήνιο (από τα Χριστούγεννα μέχρι τις πρώτες μέρες του 2026) που διαδραματίστηκε γύρω από την μετεγγραφή του 28χρονου Αμερικανού σέντερ και στο οποίο ενεπλάκησαν συνολικά έξι ομάδες!

Ο απόφοιτος του Εξέιβιερ, που απόψε λογικά θα κάνει το ντεμπούτο με την «ερυθρόλευκη» φανέλα και του οποίου η μετακίνηση στον Πειραιά θεωρήθηκε από μεγάλη μερίδα του Τύπου ως «κλειδί» για την αναβάθμιση του ρόστερ που έχει στην διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ήδη παίξει στο πλαίσιο του 2ου γύρου της Euroleague!

Ή να μην βρίσκεται στην Ελλάδα και απλά να ετοιμάζεται να αγωνιστεί την επόμενη εβδομάδα σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στη Λιόν της Γαλλίας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο γεννημένος στο Χάρτφορντ του Κονέκτικατ, δεν θα είχε παραμείνει κάτοικος Βελιγραδίου γιατί σε μία τέτοια περίπωση θα είχε ξεσπάσει ένας ακόμη εμφύλιος στις τάξεις της Παρτίζαν!

Άλλωστε, όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ενταχθεί στην Ντουμπάι, την Μακάμπι ή την Χάποελ Τελ Αβίβ και να είχε ήδη πατήσει παρκέ στην πρώτη δόση της 21ης αγωνιστικής!

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα και ας ξετυλίξουμε το κουβάρι όλων όσα προηγήθηκαν πριν την ανακοινωση της οριστικής συμφωνίας που «έδεσε» τον Ταϊρίκ Τζόουνς στο «λιμάνι» μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο.

Η κίνηση-ματ του Ολυμπιακού

Αν οι πρωταθλητές έκαναν κάτι που τους έδωσε το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στις πολυήμερες διαπραγματεύσεις και το «θρίλερ» που ακολούθησε, αυτό ήταν η αρχική συμφωνία με τον παίκτη για όλες τις λεπτομέρειες του deal, μέσω του Αμερικανού ατζέντη του, Μπεν Πένσακ, οποίος αποδείχθηκε 100% φερέγγυος σε όλα όσα συμφώνησε με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

Ο εκρηκτικός Αμερικανός σέντερ «ψήθηκε» πολύ με την προοπτική που θα έδινε στην καριέρα του το ενδεχόμενο μετακόμισης σε έναν οργανισμό που ανήκει στην «ελίτ» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο οποίος προέρχεται από 4 σερί συμμετοχές στο Final 4 και βρίσκεται συνεχώς στην διεκδίκηση του τίτλου στην EL και έδωσε το ok στον εκπρόσωπό του να διαπραγματευτεί την λύση του συμβολαίου του με την Παρτίζαν. Αν και στην συνέχεια όπως θα διαβάσετε πιο κατά, ενεπλάκη ενεργά και ο ίδιος!

Τα τερτίπια των Σέρβων

Την υπόθεση της αποδέσμευσης του Τζόουνς ανέλαβε από την πρώτη στιγμή ο Όστόγια Μιχαϊλοβιτς με τον οικονομικό του σύμβουλο και ίσως ολα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά αν η Φενέρμπαχτσέ δεν προσπερνούσε στην στροφή τον σερβικό σύλλογο στο κυνήγι του Κρις Σίλβα.

Ο 29χρονος Αμερικανός ψηλός της ΑΕΚ ήταν ο εκλεκτός της Παρτίζαν και είχε φτάσει μία ανάσα από το να γίνει παίκτης της, αλλά το ξαφνικό «ναυάγιο» της υπόθεσης σε συνδυασμό με την εμφάνιση και άλλων «μνηστήρων» περιέπλεξε την υπόθεση.

Συν του ότι για αρκετές μέρες, δεν υπήρχε στον μετεγγραφικό ορίζοντα παίκτης που θα μπορούσε να καλύψει το κενό του στην frontline της Παρτίζαν, ώστε οι Σέρβοι να τον αποδεσμεύσουν (η συντριπτική πλειοψηφία των οργανωμένων οπαδών δεν ήθελε να τον βλέπει «ζωγραφιστό», λόγω των δηλώσεων που είχε κάνει μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς), χωρίς να βρεθούν υπόλογοι στους φιλάθλους τους! Από την άποψη ότι δεν θα έβρισκαν έναν αντικαταστάτη στον οποίο θα μπορούσαν να βασιστούν ουσιαστικά για το υπόλοιπο της σεζόν.

Όσο ο νέος general manager, Ζάρκο Πάσπαλι, «χτένιζε» την αγορά για την ανεύρεση ενός ψηλού που θα έλυνε το πρόβλημα της ομάδας του και μάλιστα προσπάθησε τουλάχιστον δύο φορές ανεπιτυχώς να μεταπείσει τον Ταϊρίκ για να βάλει νερό στο κρασί του και να παραμείνει στο ρόστερ, ο πρόεδρος άρχισε τα κόλπα και έφτασε να αυξήσει έως και 200% τις απαιτήσεις του για να τον αφήσει να φύγει.

Κάπως έτσι, ναι μεν κέρδισε χρόνο εμφανίζοντας τους συμπατριώτες του επικεφαλής της Ντουμπάι να δίνουν μέχρι και μισό εκατομμύριο Ευρώ ως buy out! Στην πορεία στο κόλπο μπήκε και η Μακάμπι που ήθελε τον παίκτη για να ανέβει επίπεδο στην EL και να διεκδικήσει με αξιώσεις την είσοδο στα playoffs (ο Κάτας τον ήξερε από την εποχή που έπαιξε στο Ισραήλ και μιλούσε απευθείας μαζί του), αλλά και η πρώην ομάδα του, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία δεν φαινόταν ότι τον χρειαζόταν, αλλά ήθελε να εμποδίσει την ενίσχυση του μεγάλου της αντίπαλου!

Σε όλο αυτό το διάστημα των δέκα ημερών, ο μεγαλύτερος σύμμαχος του Ολυμπιακού, ήταν ο μανατζερ του παίκτη. Ο Καλιφορνέζος ατζέντης τίμησε στο απόλυτο την συμφωνία που είχε συνάψει με τους Πειραιώτες και μόλις η ΤΣΣΚΑ πείστηκε να αποδεσμεύσει τον Τόνι Τζεκίρι, τον οποίο ήθελε ο Πενιαρόγια στην Παρτίζαν (παρά τις αντιρρήσεις του Πάσπαλι), τότε άνοιξε ο δρόμος για την ολοκλήρωση της μετεγγραφής.

Το τελευταίο εμπόδιο και η απόσυρση του Ολυμπιακού

Αν νομίζετε ότι αυτό ήταν το τελευταίο επεισόδιο του σίριαλ, είστε γελασμένοι! Όταν ο Πένσακ επικοινώνησε με τον Μιχαϊλοβιτς για να επικυρώσει την λύση στο συμβόλαιο του πελάτη του, ο πρόεδρος της Παρτίζαν αξίωσε ένα ποσό που έφτανε τις 700.000 Ευρώ, με το πρόσχημα ότι η Ντουμπάι έχει ανέβει!

Τότε, λοιπόν, οι «ερυθρόλευκοι» διαμήνυσαν ότι αποσύρονται από την υπόθεση και επειδή οι Σέρβοι φοβήθηκαν ότι θα «φάνε και ξύλο» αν ο δυσαρεστημένος παίκτης δεν έβρισκε ομάδα και παρέμενε στο Βελιγράδι, αποφάσισαν να κόψουν τα «αστεία» και να συμφωνήσουν στις 420.000 Ευρώ, για να κλείσει το deal (τα μισά απ' αυτά θα τα χρεωθεί ο παίκτης).