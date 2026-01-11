Πού θα δείτε Καρδίτσα - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - Περιστέρι

Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται η 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Υποχρεώσεις για Ολυμπιακό στην Καρδίτσα και Παναθηναϊκό απέναντι στο Περιστέρι στο T-Center.

Τέσσερις αναμετρήσεις έχει το σημερινό, Κυριακάτικο μενού της Stoiximan GBL για τη 14η αγωνιστική. Με δύο παιχνίδια να ξεκινούν το μεσημέρι σε μία πλούσια μπασκετική ημέρα. Η αρχή γίνεται στη Sunel Arena, εκεί όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μύκονο (13:00, ΕΡΤ Sports 1). Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είδε τους Δημήτρη Κατσίβελη και Μάρκο Πετσάρσκι να μην προπονούνται το Σάββατο, ενώ πιθανότητες για να μπει στη 12άδα έχει το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «κιτρινόμαυρων», Τζέιμς Νάναλι.

Την ίδια ώρα, στην Καρδίτσα η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό (13:00, ΕΡΤ2), σε ένα ματς που κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τα «ερυθρόλευκα».

Ο σέντερ των Πειραιωτών μπήκε στη 12άδα με την Μπάγερν αλλά δεν πάτησε παρκέ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον προορίζει για να κάνει το ντεμπούτο του απέναντι στην Καρδίτσα.

Στις 16:00 έρχονται τα δύο παιχνίδια που κλείνουν το σημερινό μπασκετικό ραντεβού. Το Μαρούσι υποδέχεται τον Προμηθέα (16:00, ΕΡΤ Sports 1), ενώ την ίδια ώρα στο Telekom Center, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί το Περιστέρι (16:00, ΕΡΤ2).

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν θέλουν να συνεχίσουν από εκεί που το άφησαν την Πέμπτη, στην αναμέτρηση με τη Βίρτους, όπου και επέστρεψαν στις νίκες όσον αφορά την EuroLeague.

Η 14η αγωνιστική

10/1

11/1

13:00 ΑΕΚ - Μύκονος

13:00 Καρδίτσα - Ολυμπιακός

16:00 Μαρούσι - Προμηθέας

16:00 Παναθηναϊκός - Περιστέρι

Ρεπό: ΠΑΟΚ

Η Κατάταξη

Ολυμπιακός 12-0 Παναθηναϊκός 11-1 ΠΑΟΚ 9-3 ΑΕΚ 8-4 Προμηθέας 6-6 Μύκονος 6-6 Άρης 6-7 Ηρακλής 6-7 Περιστέρι 5-7 Καρδίτσα 4-8 Κολοσσός 3-10 Μαρούσι 2-10 Πανιώνιος 2-11

Η 15η αγωνιστική

17/1

16:00 Ολυμπιακός - Μαρούσι

16:00 Προμηθέας - Πανιώνιος

18:15 Καρδίτσα - ΑΕΚ

18/1

13:00 Μύκονος - Κολοσσός

16:00 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

*Εκκρεμεί ο ορισμός του Περιστέρι - Άρης