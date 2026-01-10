Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα είναι στην 12άδα του Ολύμπιακού για το ματς με την Καρδίτσα, με τον Αμερικανό να αναμένεται να πάρει και τα πρώτα του λεπτά με τη νέα του ομάδα.

Ο Ολυμπιακός στρέφει το βλέμμα του στην Stoiximan GBL και ετοιμάζεται για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καρδίτσα (11/1, 13:00), έχοντας τον Τζόουνς κανονικά στην 12άδα του.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν στην 12άδα του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, χωρίς όμως να πάρει χρόνο συμμετοχής, κάτι που αναμένεται να αλλάξει στο ματς με την Καρδίτσα.

Αντίθετα, εκτός είναι ο Μόντε Μόρις, ο οποίος τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός για έναν περίπου μήνα, αλλά και ο Φρανκ Νιλικίνα που δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του από το παιχνίδι με τον Άρη. Εκτός είναι και ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στην Stoiximan GBL.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, Ντορσει, Πιτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζοουνς, Φουρνιέ.

