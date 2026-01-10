Ολυμπιακός: Ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του ο Τζόουνς
Ο Ολυμπιακός στρέφει το βλέμμα του στην Stoiximan GBL και ετοιμάζεται για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Καρδίτσα (11/1, 13:00), έχοντας τον Τζόουνς κανονικά στην 12άδα του.
- Τα παιχνίδια στα οποία αναμένεται να μην αγωνιστεί ο Μόρις
- Τι είναι η ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου που υπέστη ο Μόρις - Πόσο υπολογίζεται το διάστημα αποθεραπείας του
- Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις
- Ολυμπιακός: Ο Γουόρντ «δένει» την άμυνα και τον απογειώνει!
- «Ο Ολυμπιακός στον Γουόρντ έχει βρει φόργουορντ για πολλά χρόνια»: Το σχόλιο του Hoopfellas μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν στην 12άδα του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, χωρίς όμως να πάρει χρόνο συμμετοχής, κάτι που αναμένεται να αλλάξει στο ματς με την Καρδίτσα.
Αντίθετα, εκτός είναι ο Μόντε Μόρις, ο οποίος τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός για έναν περίπου μήνα, αλλά και ο Φρανκ Νιλικίνα που δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του από το παιχνίδι με τον Άρη. Εκτός είναι και ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στην Stoiximan GBL.
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:
Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, Ντορσει, Πιτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζοουνς, Φουρνιέ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.