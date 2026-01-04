Ο Ολυμπιακός ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, πέρασε από το Nick Galis Hall επικρατώντας του Άρη με 84-95 στη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Με τους Πειραιώτες να βασίζονται στο σκοράρισμα των Βεζένκοβ, Χολ και Ντόρσεϊ στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Άρης προσπάθησε να επιστρέψει και μείωσε στους τρεις στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, αλλά Φουρνιέ και Μόρις απάντησαν άμεσα, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ από τον Άρη ήταν απόντες οι Λευτέρης Μποχωρίδης και Ρόνι Χάρελ. Στις 14 ασίστ σταμάτησε η καταμέτρηση για τον Τόμας Γουόκαπ.
Άρης - Ολυμπιακός: Ο αγώνας
Το ρεσιτάλ δημιουργίας του Γουόκαπ έδωσε το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να πάρει τα ηνία του αγώνα από νωρίς. Ο γκαρντ των Πειραιωτών είχε 6 ασίστ σε 7 λεπτά, ο Ολυμπιακός 10 συνολικά και με τον Βεζένκοβ μπροστάρη, παρά τα 1/8 τρίποντα, γράφτηκε το 21-25 του δεκαλέπτου.
Ωστόσο ο Άρης το εκμεταλλεύτηκε αυτό το κακό ποσοστό των αντιπάλων του. Τρία διαδοχικά τρίποντα από Τζόουνς και Κουλμπόκα έφεραν μπροστά τους «κιτρινόμαυρους» με 30-27, μέχρι να απαντήσει με 8 προσωπικούς πόντους ο Φουρνιέ (15').
Νουά και Κουλμπόκα, όμως, συνέχισαν να δίνουν λύσεις επιθετικά στον Άρη που διατηρούσε βραχεία κεφαλή (43-42, 19'), μέχρι να σκοράρει ο Ντόρσεϊ πριν το φινάλε του ημιχρόνου.
Το παιχνίδι άλλαξε μορφή μόλις ο Ολυμπιακός ανέβασε ένταση στην άμυνά του. Ο Άρης σκόραρε δύο πόντους σε ένα τρίλεπτο και οι Πειραιώτες ξέφυγαν με 45-54 (23'). Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν εύκολα καλάθια στη ρακέτα με τους ψηλούς τους, Χολ και Βεζένκοβ, ξεφεύγοντας στο σκορ με διψήφιες διαφορές.
Όλα αυτά όμως άλλαξαν στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου. Ο Άρης βρήκε μεγάλα σουτ και ο Άντζουσιτς μείωσε σε 70-73, με τον Φουρνιέ να απαντάει άμεσα (70-76, 33'). Φουρνιέ και Μόρις ήταν αυτοί που δε σταμάτησαν να σκοράρουν από το τρίποντο μόλις ο Άρης πλησίασε, για να δώσουν ανάσες στον Ολυμπιακό.
Αλλά και πάλι ο Νουά με τον Μήτρου Λονγκ επανέφεραν τον Άρη σε απόσταση ενός σουτ (80-82, 36'), για να έρθει ξανά η απάντηση από τον Μόρις. Βεζένκοβ και Γουόκαπ έδωσαν τη χαριστική βολή, 2'30'' πριν το τέλος (80-89). «Καθαρίζοντας» έτσι την υπόθεση νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 21-25, 43-45, 63-73, 84-95.
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Παρότι ο Άρης πάλεψε αρκετά το παιχνίδι και μείωσε στους δύο, βρήκε μεγάλα σουτ από Φουρνιέ, Μόρις και ο Γουόκαπ ήταν... μαέστρος.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ... Οι 14 ασίστ του Τόμας Γουόκαπ αποδείχθηκαν καθοριστικές. Στους 23 σταμάτησε ο Βεζένκοβ, άλλους 14 με κρίσιμα σουτ και 4/6 τρίποντα ο Φουρνιέ.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ντόντα Χολ που σκόραρε 19 πόντους με 8/9 δίποντα και 5 ριμπάουντ. Μεγάλα σουτ και από τον Μόντε Μόρις στο φινάλε.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μπράις Τζόουνς είχε 10 πόντους με 3/12 εντός παιδιάς και 5 ασίστ για 3 λάθη.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικοί οι Νουά και Άντζουσιτς με 20 και 19 πόντους αντίστοιχα. Ο πρώτος μάζεψε και 11 ριμπάουντ.
|Aris Thessaloniki Betsson
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|E. Mitrou-Long
|31:53
|13
|5/11
|45%
|4/6
|66%
|1/5
|20%
|2/3
|66%
|0
|5
|5
|5
|2
|3
|2
|1
|-5
|16
|5
|A. Noua
|32:34
|20
|9/17
|52%
|7/12
|58%
|2/5
|40%
|0/1
|0%
|4
|7
|11
|1
|2
|1
|0
|0
|-15
|22
|11
|S. Poylianitis (C)
|20:19
|3
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|4
|3
|1
|0
|1
|0
|10
|23
|S. Enoch
|09:43
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|4
|-2
|33
|D. Andusic
|35:03
|19
|6/12
|50%
|2/3
|66%
|4/9
|44%
|3/3
|100%
|0
|1
|1
|1
|2
|4
|0
|0
|-21
|11
|2
|P. Lefas
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|B. Jones
|23:56
|10
|3/12
|25%
|2/8
|25%
|1/4
|25%
|3/4
|75%
|2
|3
|5
|5
|5
|3
|0
|1
|3
|7
|9
|M. Tsairrelis
|02:27
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|-1
|10
|J. Forrester
|23:42
|8
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|3
|3
|6
|0
|5
|1
|0
|0
|-5
|12
|12
|G. Giouzelis
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|V. Kazamias
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|98
|A. Kulboka
|20:24
|11
|4/6
|66%
|1/1
|100%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|2
|0
|1
|0
|-14
|14
|Team / Coaches
|0
|1
|1
|1
|0
|TOTAL
|200:00
|84
|31/67
|46%
|19/38
|50%
|12/29
|41%
|10/13
|76%
|10
|25
|35
|19
|23
|15
|3
|2
|89
|Olympiacos Piraeus
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|T. Walkup
|20:11
|4
|2/3
|66%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|14
|4
|2
|3
|0
|21
|23
|14
|S. Vezenkov
|24:07
|23
|10/17
|58%
|10/14
|71%
|0/3
|0%
|3/5
|60%
|1
|2
|3
|5
|3
|1
|0
|0
|21
|21
|16
|K. Papanikolaou (C)
|22:46
|7
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|5
|2
|1
|0
|1
|9
|13
|22
|T. Dorsey
|25:00
|13
|4/10
|40%
|1/2
|50%
|3/8
|37%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|4
|1
|0
|1
|0
|15
|16
|45
|D. Hall
|28:23
|19
|8/9
|88%
|8/9
|88%
|0/0
|0%
|3/6
|50%
|0
|5
|5
|1
|2
|0
|1
|2
|14
|24
|1
|F. Ntilikina
|04:30
|4
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|-4
|2
|5
|G. Larentzakis
|00:05
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|M. Morris
|24:37
|8
|2/5
|40%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|2
|2
|0
|0
|1
|-6
|9
|21
|O. Netzipo glou
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|A. Peters
|15:53
|0
|0/4
|0%
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|0
|1
|0
|0
|1
|-10
|0
|37
|K. Antetokounmpo
|11:37
|3
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|-3
|3
|94
|E. Fournier
|22:51
|14
|5/7
|71%
|1/1
|100%
|4/6
|66%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|3
|2
|1
|0
|-2
|14
|Team / Coaches
|1
|2
|3
|1
|1
|TOTAL
|200:00
|95
|35/63
|55%
|25/36
|69%
|10/27
|37%
|15/21
|71%
|7
|26
|33
|32
|20
|8
|6
|3
|127
