Άρης - Ολυμπιακός 84-95: Με μαέστρο Γουόκαπ και μεγάλα σουτ πέρασε από τη Θεσσαλονίκη

Δημήτρης Οικονόμου
Ο Άρης πάλεψε απέναντι στον Ολυμπιακό, μειώνοντας στους δύο πόντους, αλλά ο Ολυμπιακός είχε τις απαντήσεις με τον Τόμας Γουόκαπ να μετρά 14 ασίστ και τα μεγάλα σουτ να υπογράφουν το 84-95.

Ο Ολυμπιακός ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, πέρασε από το Nick Galis Hall επικρατώντας του Άρη με 84-95 στη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Με τους Πειραιώτες να βασίζονται στο σκοράρισμα των Βεζένκοβ, Χολ και Ντόρσεϊ στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Άρης προσπάθησε να επιστρέψει και μείωσε στους τρεις στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, αλλά Φουρνιέ και Μόρις απάντησαν άμεσα, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ από τον Άρη ήταν απόντες οι Λευτέρης Μποχωρίδης και Ρόνι Χάρελ. Στις 14 ασίστ σταμάτησε η καταμέτρηση για τον Τόμας Γουόκαπ.

Άρης - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Το ρεσιτάλ δημιουργίας του Γουόκαπ έδωσε το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να πάρει τα ηνία του αγώνα από νωρίς. Ο γκαρντ των Πειραιωτών είχε 6 ασίστ σε 7 λεπτά, ο Ολυμπιακός 10 συνολικά και με τον Βεζένκοβ μπροστάρη, παρά τα 1/8 τρίποντα, γράφτηκε το 21-25 του δεκαλέπτου.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Ωστόσο ο Άρης το εκμεταλλεύτηκε αυτό το κακό ποσοστό των αντιπάλων του. Τρία διαδοχικά τρίποντα από Τζόουνς και Κουλμπόκα έφεραν μπροστά τους «κιτρινόμαυρους» με 30-27, μέχρι να απαντήσει με 8 προσωπικούς πόντους ο Φουρνιέ (15').

 

Νουά και Κουλμπόκα, όμως, συνέχισαν να δίνουν λύσεις επιθετικά στον Άρη που διατηρούσε βραχεία κεφαλή (43-42, 19'), μέχρι να σκοράρει ο Ντόρσεϊ πριν το φινάλε του ημιχρόνου.

Το παιχνίδι άλλαξε μορφή μόλις ο Ολυμπιακός ανέβασε ένταση στην άμυνά του. Ο Άρης σκόραρε δύο πόντους σε ένα τρίλεπτο και οι Πειραιώτες ξέφυγαν με 45-54 (23'). Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν εύκολα καλάθια στη ρακέτα με τους ψηλούς τους, Χολ και Βεζένκοβ, ξεφεύγοντας στο σκορ με διψήφιες διαφορές.

Όλα αυτά όμως άλλαξαν στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου. Ο Άρης βρήκε μεγάλα σουτ και ο Άντζουσιτς μείωσε σε 70-73, με τον Φουρνιέ να απαντάει άμεσα (70-76, 33'). Φουρνιέ και Μόρις ήταν αυτοί που δε σταμάτησαν να σκοράρουν από το τρίποντο μόλις ο Άρης πλησίασε, για να δώσουν ανάσες στον Ολυμπιακό.

Αλλά και πάλι ο Νουά με τον Μήτρου Λονγκ επανέφεραν τον Άρη σε απόσταση ενός σουτ (80-82, 36'), για να έρθει ξανά η απάντηση από τον Μόρις. Βεζένκοβ και Γουόκαπ έδωσαν τη χαριστική βολή, 2'30'' πριν το τέλος (80-89). «Καθαρίζοντας» έτσι την υπόθεση νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 43-45, 63-73, 84-95.

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Παρότι ο Άρης πάλεψε αρκετά το παιχνίδι και μείωσε στους δύο, βρήκε μεγάλα σουτ από Φουρνιέ, Μόρις και ο Γουόκαπ ήταν... μαέστρος.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ... Οι 14 ασίστ του Τόμας Γουόκαπ αποδείχθηκαν καθοριστικές. Στους 23 σταμάτησε ο Βεζένκοβ, άλλους 14 με κρίσιμα σουτ και 4/6 τρίποντα ο Φουρνιέ.
  • ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ντόντα Χολ που σκόραρε 19 πόντους με 8/9 δίποντα και 5 ριμπάουντ. Μεγάλα σουτ και από τον Μόντε Μόρις στο φινάλε.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μπράις Τζόουνς είχε 10 πόντους με 3/12 εντός παιδιάς και 5 ασίστ για 3 λάθη.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικοί οι Νουά και Άντζουσιτς με 20 και 19 πόντους αντίστοιχα. Ο πρώτος μάζεψε και 11 ριμπάουντ.

Aris Thessaloniki BetssonFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0E. Mitrou-Long31:53135/1145%4/666%1/520%2/366%05552321-516
5A. Noua32:34209/1752%7/1258%2/540%0/10%471112100-1522
11S. Poylianitis (C)20:1931/250%0/10%1/1100%0/00%13443101010
23S. Enoch09:4300/20%0/20%0/00%0/00%000121004-2
33D. Andusic35:03196/1250%2/366%4/944%3/3100%01112400-2111
2P. Lefas00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
3B. Jones23:56103/1225%2/825%1/425%3/475%2355530137
9M. Tsairrelis02:2700/10%0/10%0/00%0/00%00000000-2-1
10J. Forrester23:4283/475%3/475%0/00%2/2100%33605100-512
12G. Giouzelis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
17V. Kazamias00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
98A. Kulboka20:24114/666%1/1100%3/560%0/00%02222010-1414
Team / Coaches01110
TOTAL200:008431/6746%19/3850%12/2941%10/1376%1025351923153289
Olympiacos PiraeusFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0T. Walkup20:1142/366%2/2100%0/10%0/00%1451442302123
14S. Vezenkov24:072310/1758%10/1471%0/30%3/560%123531002121
16K. Papanikolaou (C)22:4673/560%2/2100%1/333%0/00%21352101913
22T. Dorsey25:00134/1040%1/250%3/837%2/2100%044410101516
45D. Hall28:23198/988%8/988%0/00%3/650%055120121424
1F. Ntilikina04:3040/20%0/00%0/20%4/4100%01100100-42
5G. Larentzakis00:0500/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11M. Morris24:3782/540%0/30%2/2100%2/2100%02222001-69
21O. Netzipo glou00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
25A. Peters15:5300/40%0/20%0/20%0/00%04401001-100
37K. Antetokounmpo11:3731/1100%1/1100%0/00%1/250%10102000-33
94E. Fournier22:51145/771%1/1100%4/666%0/00%11213210-214
Team / Coaches12311
TOTAL200:009535/6355%25/3669%10/2737%15/2171%726333220863127
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα