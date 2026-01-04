Ο Άρης πάλεψε απέναντι στον Ολυμπιακό, μειώνοντας στους δύο πόντους, αλλά ο Ολυμπιακός είχε τις απαντήσεις με τον Τόμας Γουόκαπ να μετρά 14 ασίστ και τα μεγάλα σουτ να υπογράφουν το 84-95.

Ο Ολυμπιακός ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, πέρασε από το Nick Galis Hall επικρατώντας του Άρη με 84-95 στη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Με τους Πειραιώτες να βασίζονται στο σκοράρισμα των Βεζένκοβ, Χολ και Ντόρσεϊ στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Άρης προσπάθησε να επιστρέψει και μείωσε στους τρεις στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, αλλά Φουρνιέ και Μόρις απάντησαν άμεσα, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ από τον Άρη ήταν απόντες οι Λευτέρης Μποχωρίδης και Ρόνι Χάρελ. Στις 14 ασίστ σταμάτησε η καταμέτρηση για τον Τόμας Γουόκαπ.

Άρης - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Το ρεσιτάλ δημιουργίας του Γουόκαπ έδωσε το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να πάρει τα ηνία του αγώνα από νωρίς. Ο γκαρντ των Πειραιωτών είχε 6 ασίστ σε 7 λεπτά, ο Ολυμπιακός 10 συνολικά και με τον Βεζένκοβ μπροστάρη, παρά τα 1/8 τρίποντα, γράφτηκε το 21-25 του δεκαλέπτου.

Ωστόσο ο Άρης το εκμεταλλεύτηκε αυτό το κακό ποσοστό των αντιπάλων του. Τρία διαδοχικά τρίποντα από Τζόουνς και Κουλμπόκα έφεραν μπροστά τους «κιτρινόμαυρους» με 30-27, μέχρι να απαντήσει με 8 προσωπικούς πόντους ο Φουρνιέ (15').

Νουά και Κουλμπόκα, όμως, συνέχισαν να δίνουν λύσεις επιθετικά στον Άρη που διατηρούσε βραχεία κεφαλή (43-42, 19'), μέχρι να σκοράρει ο Ντόρσεϊ πριν το φινάλε του ημιχρόνου.

Το παιχνίδι άλλαξε μορφή μόλις ο Ολυμπιακός ανέβασε ένταση στην άμυνά του. Ο Άρης σκόραρε δύο πόντους σε ένα τρίλεπτο και οι Πειραιώτες ξέφυγαν με 45-54 (23'). Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν εύκολα καλάθια στη ρακέτα με τους ψηλούς τους, Χολ και Βεζένκοβ, ξεφεύγοντας στο σκορ με διψήφιες διαφορές.

Όλα αυτά όμως άλλαξαν στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου. Ο Άρης βρήκε μεγάλα σουτ και ο Άντζουσιτς μείωσε σε 70-73, με τον Φουρνιέ να απαντάει άμεσα (70-76, 33'). Φουρνιέ και Μόρις ήταν αυτοί που δε σταμάτησαν να σκοράρουν από το τρίποντο μόλις ο Άρης πλησίασε, για να δώσουν ανάσες στον Ολυμπιακό.

Αλλά και πάλι ο Νουά με τον Μήτρου Λονγκ επανέφεραν τον Άρη σε απόσταση ενός σουτ (80-82, 36'), για να έρθει ξανά η απάντηση από τον Μόρις. Βεζένκοβ και Γουόκαπ έδωσαν τη χαριστική βολή, 2'30'' πριν το τέλος (80-89). «Καθαρίζοντας» έτσι την υπόθεση νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 43-45, 63-73, 84-95.

Aris Thessaloniki Betsson FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 E. Mitrou-Long 31:53 13 5/11 45% 4/6 66% 1/5 20% 2/3 66% 0 5 5 5 2 3 2 1 -5 16 5 A. Noua 32:34 20 9/17 52% 7/12 58% 2/5 40% 0/1 0% 4 7 11 1 2 1 0 0 -15 22 11 S. Poylianitis (C) 20:19 3 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 3 4 4 3 1 0 1 0 10 23 S. Enoch 09:43 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 2 1 0 0 4 -2 33 D. Andusic 35:03 19 6/12 50% 2/3 66% 4/9 44% 3/3 100% 0 1 1 1 2 4 0 0 -21 11 2 P. Lefas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 B. Jones 23:56 10 3/12 25% 2/8 25% 1/4 25% 3/4 75% 2 3 5 5 5 3 0 1 3 7 9 M. Tsairrelis 02:27 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 10 J. Forrester 23:42 8 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 2/2 100% 3 3 6 0 5 1 0 0 -5 12 12 G. Giouzelis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 V. Kazamias 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 A. Kulboka 20:24 11 4/6 66% 1/1 100% 3/5 60% 0/0 0% 0 2 2 2 2 0 1 0 -14 14 Team / Coaches 0 1 1 1 0 TOTAL 200:00 84 31/67 46% 19/38 50% 12/29 41% 10/13 76% 10 25 35 19 23 15 3 2 89