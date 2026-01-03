Η ΑΕΚ των πολλών απουσιών είναι αλύγιστη, αφού νίκησε με 94-86 τον Προμηθέα στη Stoiximan GBL και έκλεισε θέση για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ματσάρα έγινε στην Πάτρα στο ματς της Stoiximan GBL. Η ΑΕΚ ήταν επτάψυχη και αλύγιστη. Κατάφερε να επικρατήσει με 94-86 του Προμηθέα να πάει στο 8-4 και έτσι να πάρει εισιτήριο για το Final 8 του Κυπέλλου. Δεν έπαιξαν Μπράουν και Κουζμίνσκας λόγω προβλημάτων, ο Σίλβα που αποχώρησε για Φενέρ και ο Κλαβέλ που αποδεσμεύτηκε.

O Ραϊκουάν Γκρέι είχε 18 πόντους, ενώ ο Μπάρτλεϊ είχε 22 πόντους με 7 ασίστ και ο Αρμς είχε 15 με 7 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Ρομπ Γκρέι μέτρησε 18 πόντους.

Ο Σάκοτα εξέφρασε τα παράπονα του για τη διαιτησία στο ημίχρονο της αναμέτρησης στη flash interview στην ΕΡΤ. Ο Ραϊκουάν Γκρέι αποβλήθηκε με 5 φάουλ, επτά λεπτά πριν τη λήξη του ματς. Με πέντε φάουλ αποβλήθηκε και ο Φλιώνης. Η ΑΕΚ είχε στο πλευρό της στην Πάτρα περίπου 400 φίλους της, οι οποίοι δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Προμηθέας - ΑΕΚ: Το ματς

Με τα καλάθια των Σκορδίλη, Μπάρτλεϊ και Γκρέι η ΑΕΚ έκανε το 3-8 στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Αρμς με τρίποντο έγραψε το 8-14 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Γκρέι συνέχιζε να δημιουργεί θέματα στην άμυνα του Προμηθέα και κατάφερε να κάνει το 11-17, φτάνοντας τους 17 πόντους. Ο Μπαζίνας μείωσε σε 15-17 λιγο πριν τοτ έλος του δεκαλέπτου.

Ο ΜακΚάλουμ με τρίποντο ισοφάρισε σε 32-32 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Κόουλμαν μείωσε σε 35-36 με γκολ φάουλ στο 15'. Ο ΜακΚάλουμ έβαλε μπροστά τους Πατρινούς με 37-36 και ο Σάκοτα κάλεσε timeout. Ο Γκρέι κάρφωσε για το 46-54, λίγο πριν το ημίχρονο.

Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο και φάουλ έκανε το 53-62 για την ΑΕΚ. Το τρίποντο του Ρομπ Γκρέι έκανε το 60-62 για τους Πατρινούς, ενώ ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 66-69 για την ΑΕΚ στο 27'. Το τρίποντο του Μάκιουρα έδωσε προβάδισμα για το 72-69 στους γηπεδούχους, όμως ο Κατσίβελης σκόραρε για τρεις και έκανε το 72-75 στο τέλος της περιόδου.

Ο Χαραλαμπόπουλος σκόραρε στο ανοιχτό γήπεδο για το 81-82 στο 35'. Ο Μπάρτλεϊ με μεγάλο τρίποντο έκανε το 86-86. Ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 86-88, ενώ στη συνέχεια Κατσίβελης και Μπάρτλεϊ ήταν ψύχραιμοι από τις γραμμές των βολών και η Ένωση έφυγε με ένα μεγάλο διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 49-54, 72-75, 86-94

Ο MVP: Ο Μπάρτλεϊ με 22 πόντους και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της Ένωσης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ρομπ Γκρέι είχε 18 για τον Προμηθέα αλλά δεν έφτανε.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 13/15 βολές του Γκρέι στο ματς.

Promitheas Patras VIKOS COLA FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF 2 L. Hammonds 24:54 10 3/8 37% 2/2 100% 1/6 16% 3/3 100% 3 4 7 1 1 0 0 5 -7 12 4 K. Coleman 21:16 12 5/6 83% 4/5 80% 1/1 100% 1/2 50% 1 4 5 1 0 0 0 2 -15 16 5 N. Plotas 10:01 5 2/5 40% 1/3 33% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 2 -6 4 10 K. McCullum 22:19 10 3/6 50% 2/3 66% 1/3 33% 3/6 50% 1 2 3 4 2 0 0 3 -12 9 32 R. Gray 26:43 18 2/7 28% 1/3 33% 1/4 25% 13/15 86% 1 1 2 2 3 1 0 2 -13 13 0 C. Harris 21:09 10 3/11 27% 2/3 66% 1/8 12% 3/3 100% 0 3 3 0 2 0 0 2 1 3 7 T. Bazinas 17:48 9 4/5 80% 3/3 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 4 0 0 0 2 7 13 8 E. Kapetakis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 A. Lagios 7:53 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 -1 29 A. Karagiannidis 18:36 4 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 2/2 100% 1 3 4 0 1 0 0 1 4 5 55 J. Macura 20:46 8 3/8 37% 2/2 100% 1/6 16% 1/2 50% 2 0 2 2 0 2 0 4 -1 8 77 S. Stavrakopoulos 8:33 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 TEAM TOTAL 200 86 26/60 43% 18/27 66% 8/33 24% 26/35 74% 11 19 30 15 11 5 0 2