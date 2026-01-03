Προμηθέας - ΑΕΚ 86-94: Επτάψυχη Ένωση, νίκησε τα προβλήματα και πήγε Final 8

Νίκος Καρφής

Η ΑΕΚ των πολλών απουσιών είναι αλύγιστη, αφού νίκησε με 94-86 τον Προμηθέα στη Stoiximan GBL και έκλεισε θέση για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ματσάρα έγινε στην Πάτρα στο ματς της Stoiximan GBL. Η ΑΕΚ ήταν επτάψυχη και αλύγιστη. Κατάφερε να επικρατήσει με 94-86 του Προμηθέα να πάει στο 8-4 και έτσι να πάρει εισιτήριο για το Final 8 του Κυπέλλου. Δεν έπαιξαν Μπράουν και Κουζμίνσκας λόγω προβλημάτων, ο Σίλβα που αποχώρησε για Φενέρ και ο Κλαβέλ που αποδεσμεύτηκε.

O Ραϊκουάν Γκρέι είχε 18 πόντους, ενώ ο Μπάρτλεϊ είχε 22 πόντους με 7 ασίστ και ο Αρμς είχε 15 με 7 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Ρομπ Γκρέι μέτρησε 18 πόντους.

Ο Σάκοτα εξέφρασε τα παράπονα του για τη διαιτησία στο ημίχρονο της αναμέτρησης στη flash interview στην ΕΡΤ. Ο Ραϊκουάν Γκρέι αποβλήθηκε με 5 φάουλ, επτά λεπτά πριν τη λήξη του ματς. Με πέντε φάουλ αποβλήθηκε και ο Φλιώνης. Η ΑΕΚ είχε στο πλευρό της στην Πάτρα περίπου 400 φίλους της, οι οποίοι δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Προμηθέας - ΑΕΚ: Το ματς

Με τα καλάθια των Σκορδίλη, Μπάρτλεϊ και Γκρέι η ΑΕΚ έκανε το 3-8 στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Αρμς με τρίποντο έγραψε το 8-14 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Γκρέι συνέχιζε να δημιουργεί θέματα στην άμυνα του Προμηθέα και κατάφερε να κάνει το 11-17, φτάνοντας τους 17 πόντους. Ο Μπαζίνας μείωσε σε 15-17 λιγο πριν τοτ έλος του δεκαλέπτου.

 

Ο ΜακΚάλουμ με τρίποντο ισοφάρισε σε 32-32 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Κόουλμαν μείωσε σε 35-36 με γκολ φάουλ στο 15'. Ο ΜακΚάλουμ έβαλε μπροστά τους Πατρινούς με 37-36 και ο Σάκοτα κάλεσε timeout. Ο Γκρέι κάρφωσε για το 46-54, λίγο πριν το ημίχρονο.

Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο και φάουλ έκανε το 53-62 για την ΑΕΚ. Το τρίποντο του Ρομπ Γκρέι έκανε το 60-62 για τους Πατρινούς, ενώ ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 66-69 για την ΑΕΚ στο 27'. Το τρίποντο του Μάκιουρα έδωσε προβάδισμα για το 72-69 στους γηπεδούχους, όμως ο Κατσίβελης σκόραρε για τρεις και έκανε το 72-75 στο τέλος της περιόδου.

Ο Χαραλαμπόπουλος σκόραρε στο ανοιχτό γήπεδο για το 81-82 στο 35'. Ο Μπάρτλεϊ με μεγάλο τρίποντο έκανε το 86-86. Ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 86-88, ενώ στη συνέχεια Κατσίβελης και Μπάρτλεϊ ήταν ψύχραιμοι από τις γραμμές των βολών και η Ένωση έφυγε με ένα μεγάλο διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 49-54, 72-75, 86-94

Ο MVP: Ο Μπάρτλεϊ με 22 πόντους και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της Ένωσης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ρομπ Γκρέι είχε 18 για τον Προμηθέα αλλά δεν έφτανε.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 13/15 βολές του Γκρέι στο ματς.

Promitheas Patras VIKOS COLAFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-EFF
2L. Hammonds24:54103/837%2/2100%1/616%3/3100%34711005-712
4K. Coleman21:16125/683%4/580%1/1100%1/250%14510002-1516
5N. Plotas10:0152/540%1/333%1/250%0/00%01100102-64
10K. McCullum22:19103/650%2/366%1/333%3/650%12342003-129
32R. Gray26:43182/728%1/333%1/425%13/1586%11223102-1313
0C. Harris21:09103/1127%2/366%1/812%3/3100%0330200213
7T. Bazinas17:4894/580%3/3100%1/250%0/00%10140002713
8E. Kapetakis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
12A. Lagios7:5300/10%0/00%0/10%0/20%000101001-1
29A. Karagiannidis18:3641/333%1/333%0/00%2/2100%1340100145
55J. Macura20:4683/837%2/2100%1/616%1/250%20220204-18
77S. Stavrakopoulos8:3300/00%0/00%0/00%0/00%0000000110
TEAM TOTAL2008626/6043%18/2766%8/3324%26/3574%1119301511502
AEK BC
#PLAYERPOSMINPTSFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OFFDEFREBASTTOSTLBLKBLKRPFFLS ON+/-INDEX
STARTERS
0R. GrayPF26:41187-1258%7-1163%0-10%4-666%4041320054715
1G. SkordilisC21:4152-450%2-450%0-00%1-1100%1451311041108
7D. Flionis (C)PG17:2700-20%0-10%0-10%0-00%1343000052165
24F. BartleySG35:09225-1241%2-450%3-837%9-1090%0447210028824
25A. ArmsSF24:43155-955%2-633%3-3100%2-2100%2572200023618
BENCH
4D. KatsivelisSG24:57103-650%2-366%1-333%3-475%2463311024-114
9L. LekaviciusPG9:2042-450%2-366%0-10%0-00%0113000041-16
11N. ArsenopoulosSG5:0800-20%0-10%0-10%0-00%0000100000-7-1
15M. PecarskiPF12:1362-2100%0-00%2-2100%0-00%0221000020-69
22V. IoannouSG0:0000-00%0-00%0-00%0-00%000000000000
33V. CharalampopoulosSF22:42145-771%4-666%1-1100%3-475%1120000031813
Team / Coach
TEAM TOTALS9431-6051%21-3953%10-2147%22-2781%1226382115620
