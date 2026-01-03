Ματσάρα έγινε στην Πάτρα στο ματς της Stoiximan GBL. Η ΑΕΚ ήταν επτάψυχη και αλύγιστη. Κατάφερε να επικρατήσει με 94-86 του Προμηθέα να πάει στο 8-4 και έτσι να πάρει εισιτήριο για το Final 8 του Κυπέλλου. Δεν έπαιξαν Μπράουν και Κουζμίνσκας λόγω προβλημάτων, ο Σίλβα που αποχώρησε για Φενέρ και ο Κλαβέλ που αποδεσμεύτηκε.
O Ραϊκουάν Γκρέι είχε 18 πόντους, ενώ ο Μπάρτλεϊ είχε 22 πόντους με 7 ασίστ και ο Αρμς είχε 15 με 7 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Ρομπ Γκρέι μέτρησε 18 πόντους.
Ο Σάκοτα εξέφρασε τα παράπονα του για τη διαιτησία στο ημίχρονο της αναμέτρησης στη flash interview στην ΕΡΤ. Ο Ραϊκουάν Γκρέι αποβλήθηκε με 5 φάουλ, επτά λεπτά πριν τη λήξη του ματς. Με πέντε φάουλ αποβλήθηκε και ο Φλιώνης. Η ΑΕΚ είχε στο πλευρό της στην Πάτρα περίπου 400 φίλους της, οι οποίοι δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.
Προμηθέας - ΑΕΚ: Το ματς
Με τα καλάθια των Σκορδίλη, Μπάρτλεϊ και Γκρέι η ΑΕΚ έκανε το 3-8 στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Αρμς με τρίποντο έγραψε το 8-14 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Γκρέι συνέχιζε να δημιουργεί θέματα στην άμυνα του Προμηθέα και κατάφερε να κάνει το 11-17, φτάνοντας τους 17 πόντους. Ο Μπαζίνας μείωσε σε 15-17 λιγο πριν τοτ έλος του δεκαλέπτου.
Ο ΜακΚάλουμ με τρίποντο ισοφάρισε σε 32-32 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Κόουλμαν μείωσε σε 35-36 με γκολ φάουλ στο 15'. Ο ΜακΚάλουμ έβαλε μπροστά τους Πατρινούς με 37-36 και ο Σάκοτα κάλεσε timeout. Ο Γκρέι κάρφωσε για το 46-54, λίγο πριν το ημίχρονο.
Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο και φάουλ έκανε το 53-62 για την ΑΕΚ. Το τρίποντο του Ρομπ Γκρέι έκανε το 60-62 για τους Πατρινούς, ενώ ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 66-69 για την ΑΕΚ στο 27'. Το τρίποντο του Μάκιουρα έδωσε προβάδισμα για το 72-69 στους γηπεδούχους, όμως ο Κατσίβελης σκόραρε για τρεις και έκανε το 72-75 στο τέλος της περιόδου.
Ο Χαραλαμπόπουλος σκόραρε στο ανοιχτό γήπεδο για το 81-82 στο 35'. Ο Μπάρτλεϊ με μεγάλο τρίποντο έκανε το 86-86. Ο Χαραλαμπόπουλος έκανε το 86-88, ενώ στη συνέχεια Κατσίβελης και Μπάρτλεϊ ήταν ψύχραιμοι από τις γραμμές των βολών και η Ένωση έφυγε με ένα μεγάλο διπλό.
Τα δεκάλεπτα: 20-23, 49-54, 72-75, 86-94
Ο MVP: Ο Μπάρτλεϊ με 22 πόντους και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της Ένωσης.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ρομπ Γκρέι είχε 18 για τον Προμηθέα αλλά δεν έφτανε.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 13/15 βολές του Γκρέι στο ματς.
|Promitheas Patras VIKOS COLA
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|EFF
|2
|L. Hammonds
|24:54
|10
|3/8
|37%
|2/2
|100%
|1/6
|16%
|3/3
|100%
|3
|4
|7
|1
|1
|0
|0
|5
|-7
|12
|4
|K. Coleman
|21:16
|12
|5/6
|83%
|4/5
|80%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|1
|4
|5
|1
|0
|0
|0
|2
|-15
|16
|5
|N. Plotas
|10:01
|5
|2/5
|40%
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-6
|4
|10
|K. McCullum
|22:19
|10
|3/6
|50%
|2/3
|66%
|1/3
|33%
|3/6
|50%
|1
|2
|3
|4
|2
|0
|0
|3
|-12
|9
|32
|R. Gray
|26:43
|18
|2/7
|28%
|1/3
|33%
|1/4
|25%
|13/15
|86%
|1
|1
|2
|2
|3
|1
|0
|2
|-13
|13
|0
|C. Harris
|21:09
|10
|3/11
|27%
|2/3
|66%
|1/8
|12%
|3/3
|100%
|0
|3
|3
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|7
|T. Bazinas
|17:48
|9
|4/5
|80%
|3/3
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|4
|0
|0
|0
|2
|7
|13
|8
|E. Kapetakis
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|A. Lagios
|7:53
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|29
|A. Karagiannidis
|18:36
|4
|1/3
|33%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|0
|1
|0
|0
|1
|4
|5
|55
|J. Macura
|20:46
|8
|3/8
|37%
|2/2
|100%
|1/6
|16%
|1/2
|50%
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|-1
|8
|77
|S. Stavrakopoulos
|8:33
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|TEAM TOTAL
|200
|86
|26/60
|43%
|18/27
|66%
|8/33
|24%
|26/35
|74%
|11
|19
|30
|15
|11
|5
|0
|2
|AEK BC
|#
|PLAYER
|POS
|MIN
|PTS
|FG
|FG%
|2P
|2P%
|3P
|3P%
|FT
|FT%
|OFF
|DEF
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|BLKR
|PF
|FLS ON
|+/-
|INDEX
|STARTERS
|0
|R. Gray
|PF
|26:41
|18
|7-12
|58%
|7-11
|63%
|0-1
|0%
|4-6
|66%
|4
|0
|4
|1
|3
|2
|0
|0
|5
|4
|7
|15
|1
|G. Skordilis
|C
|21:41
|5
|2-4
|50%
|2-4
|50%
|0-0
|0%
|1-1
|100%
|1
|4
|5
|1
|3
|1
|1
|0
|4
|1
|10
|8
|7
|D. Flionis (C)
|PG
|17:27
|0
|0-2
|0%
|0-1
|0%
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|1
|3
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|2
|16
|5
|24
|F. Bartley
|SG
|35:09
|22
|5-12
|41%
|2-4
|50%
|3-8
|37%
|9-10
|90%
|0
|4
|4
|7
|2
|1
|0
|0
|2
|8
|8
|24
|25
|A. Arms
|SF
|24:43
|15
|5-9
|55%
|2-6
|33%
|3-3
|100%
|2-2
|100%
|2
|5
|7
|2
|2
|0
|0
|0
|2
|3
|6
|18
|BENCH
|4
|D. Katsivelis
|SG
|24:57
|10
|3-6
|50%
|2-3
|66%
|1-3
|33%
|3-4
|75%
|2
|4
|6
|3
|3
|1
|1
|0
|2
|4
|-1
|14
|9
|L. Lekavicius
|PG
|9:20
|4
|2-4
|50%
|2-3
|66%
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|0
|1
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|1
|-1
|6
|11
|N. Arsenopoulos
|SG
|5:08
|0
|0-2
|0%
|0-1
|0%
|0-1
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-7
|-1
|15
|M. Pecarski
|PF
|12:13
|6
|2-2
|100%
|0-0
|0%
|2-2
|100%
|0-0
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|-6
|9
|22
|V. Ioannou
|SG
|0:00
|0
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0-0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|33
|V. Charalampopoulos
|SF
|22:42
|14
|5-7
|71%
|4-6
|66%
|1-1
|100%
|3-4
|75%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|8
|13
|Team / Coach
|TEAM TOTALS
|94
|31-60
|51%
|21-39
|53%
|10-21
|47%
|22-27
|81%
|12
|26
|38
|21
|15
|6
|2
|0
