Κολοσσός - Μαρούσι 90-76: Νίκη - ανάσα για τους Ροδίτες

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Χρυσικόπουλος

Ο Κολοσσός έκανε σπουδαία δουλειά κόντρα στο Μαρούσι και πήρε μια σπουδαία νίκη με 90-76, βάζοντας τέλος στο σερί των 6 ηττών και παίρνοντας σημαντική βαθμολογική ανάσα.

Μεγάλη βαθμολογική ανάσα για τον Κολοσσό, ο οποίος σε ένα σπουδαίο παιχνίδι πήρε τη νίκη απέναντι στο Μαρούσι με 90-76.

Με αυτό τον τρόπο ο Κολοσσός έβαλε τέλος στις 6 σερί ήττες, με τους Ροδίτες να ανεβαίνουν στο 3-9 και να αφήνουν πίσω τους το Μαρούσι του 2-10.

Γκαλβανίνι και Μακ είχαν από 16 πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε ο Χρυσικόπουλος.

Ο Γουίλιαμς με 17, ο Κινγκ με 12 και ο Πάπας με 10 ξεχώρισαν για το Μαρούσι.

 

Κολοσσός - Μαρούσι: Το ματς

Το Μαρούσι μπήκε με ενέργεια στο παιχνίδι και κατάφερε να πάρει μικρό προβάδισμα στο τέλος της πρώτης περιόδου (18-20), παρά τις προσπάθειες του Κολοσσού Ρόδου να επιβάλει τον ρυθμό του. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους, εκμεταλλεύτηκαν τα επιθετικά τους ξεσπάσματα και ξέφυγαν ακόμη και με +8, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 44-39.

Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο Κολοσσός κυριάρχησε και στις δύο πλευρές του παρκέ, «έτρεξε» το σκορ και ανέβασε τη διαφορά μέχρι τους 15 πόντους (69-54), βάζοντας ισχυρές βάσεις για τη νίκη. Το Μαρούσι προσπάθησε να αντιδράσει στο τελευταίο δεκάλεπτο, μειώνοντας τη διαφορά ακόμη και στους πέντε πόντους, ωστόσο οι Ροδίτες διατήρησαν την ψυχραιμία τους, βρήκαν κρίσιμα καλάθια και «καθάρισαν» το παιχνίδι, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 90-76.

  • Ο MVP: Ο Γκαλβανίνι με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ ήταν ό,τι καλύτερο είχε στο ματς ο Κολοσσός.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γουίλιαμς των 17 πόντων και των 8/10 σουτ εντός παιδιάς δεν ήταν αρκετός.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Κολοσσός πήρε 24 πόντους από τα λάθη του Αμαρουσίου.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 44-39, 69-56, 90-76

Kolossos H Hotels CollectionFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1C. Goodwin11:2483/3100%3/3100%0/00%2/2100%22403200710
7T. Mack27:33165/1241%4/850%1/425%5/1050%16732100013
10M. Barbitich27:0263/837%3/837%0/00%0/00%1016310088
11D. Nichols30:43104/1136%3/650%1/520%1/250%10163100128
15L. Chrisikopoulos13:02145/771%2/366%3/475%1/250%01102000612
4Z. Karampelas11:0262/366%0/00%2/366%0/00%00010100125
6I. Koloveros10:4500/20%0/20%0/00%0/00%0331100002
9A. Petropoulos (C)22:1182/728%0/20%2/540%2/2100%01114120156
19A. Kalaitzakis1:1200/00%0/00%0/00%0/00%00001000-60
21P. Kouroupakis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
25G. Galvanini26:58164/850%3/650%1/250%7/1070%33601241818
30N. Akin18:0863/475%3/475%0/00%0/20%2240201088
Team / Coach4481
TOTAL2009031/6547%21/4250%10/2343%18/3060%142236182398198

Maroussi CHERYMINPTSFG2P3PFTREBASTTOSTLBLKPF+/-INDEX
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OFFDEFREB
STARTERS
0O. Ogundiran17:1800/30%0/10%0/20%0/00%0552010405
4D. Macon25:5682/728%2/540%0/20%4/666%0334500313
7M. Salash11:1572/366%1/1100%1/250%2/2100%12300002-109
16G. Kalaitzakis19:0683/560%2/366%1/250%1/1100%13400103011
22J. Williams22:20178/1080%8/1080%0/00%1/250%24603005-317
BENCH
1G. Papathanasiou (Papas)20:54103/742%1/333%2/450%2/2100%21320001-1411
3G. Karakostas5:4100/20%0/00%0/20%0/00%000000010-2
10M. Chatzidakis11:4442/366%2/366%0/00%0/00%10101003-183
11J. King34:58122/728%0/10%2/633%6/875%11265002-118
24G. Kouzeloglou24:1384/944%4/944%0/00%0/00%34731103213
32L. Perrantes6:3520/30%0/20%0/10%2/2100%11200000-171
TOTAL2007626/5944%20/3852%6/2128%18/2378%1226381717302879

     

