Κολοσσός - Μαρούσι 90-76: Νίκη - ανάσα για τους Ροδίτες
Μεγάλη βαθμολογική ανάσα για τον Κολοσσό, ο οποίος σε ένα σπουδαίο παιχνίδι πήρε τη νίκη απέναντι στο Μαρούσι με 90-76.
Με αυτό τον τρόπο ο Κολοσσός έβαλε τέλος στις 6 σερί ήττες, με τους Ροδίτες να ανεβαίνουν στο 3-9 και να αφήνουν πίσω τους το Μαρούσι του 2-10.
Γκαλβανίνι και Μακ είχαν από 16 πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε ο Χρυσικόπουλος.
Ο Γουίλιαμς με 17, ο Κινγκ με 12 και ο Πάπας με 10 ξεχώρισαν για το Μαρούσι.
Κολοσσός - Μαρούσι: Το ματς
Το Μαρούσι μπήκε με ενέργεια στο παιχνίδι και κατάφερε να πάρει μικρό προβάδισμα στο τέλος της πρώτης περιόδου (18-20), παρά τις προσπάθειες του Κολοσσού Ρόδου να επιβάλει τον ρυθμό του. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους, εκμεταλλεύτηκαν τα επιθετικά τους ξεσπάσματα και ξέφυγαν ακόμη και με +8, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 44-39.
Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο Κολοσσός κυριάρχησε και στις δύο πλευρές του παρκέ, «έτρεξε» το σκορ και ανέβασε τη διαφορά μέχρι τους 15 πόντους (69-54), βάζοντας ισχυρές βάσεις για τη νίκη. Το Μαρούσι προσπάθησε να αντιδράσει στο τελευταίο δεκάλεπτο, μειώνοντας τη διαφορά ακόμη και στους πέντε πόντους, ωστόσο οι Ροδίτες διατήρησαν την ψυχραιμία τους, βρήκαν κρίσιμα καλάθια και «καθάρισαν» το παιχνίδι, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 90-76.
- Ο MVP: Ο Γκαλβανίνι με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ ήταν ό,τι καλύτερο είχε στο ματς ο Κολοσσός.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Γουίλιαμς των 17 πόντων και των 8/10 σουτ εντός παιδιάς δεν ήταν αρκετός.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Κολοσσός πήρε 24 πόντους από τα λάθη του Αμαρουσίου.
Τα δεκάλεπτα: 18-20, 44-39, 69-56, 90-76
|Kolossos H Hotels Collection
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|C. Goodwin
|11:24
|8
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|2
|4
|0
|3
|2
|0
|0
|7
|10
|7
|T. Mack
|27:33
|16
|5/12
|41%
|4/8
|50%
|1/4
|25%
|5/10
|50%
|1
|6
|7
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|13
|10
|M. Barbitich
|27:02
|6
|3/8
|37%
|3/8
|37%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|6
|3
|1
|0
|0
|8
|8
|11
|D. Nichols
|30:43
|10
|4/11
|36%
|3/6
|50%
|1/5
|20%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|6
|3
|1
|0
|0
|12
|8
|15
|L. Chrisikopoulos
|13:02
|14
|5/7
|71%
|2/3
|66%
|3/4
|75%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|6
|12
|4
|Z. Karampelas
|11:02
|6
|2/3
|66%
|0/0
|0%
|2/3
|66%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|12
|5
|6
|I. Koloveros
|10:45
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|9
|A. Petropoulos (C)
|22:11
|8
|2/7
|28%
|0/2
|0%
|2/5
|40%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|1
|4
|1
|2
|0
|15
|6
|19
|A. Kalaitzakis
|1:12
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-6
|0
|21
|P. Kouroupakis
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|G. Galvanini
|26:58
|16
|4/8
|50%
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|7/10
|70%
|3
|3
|6
|0
|1
|2
|4
|1
|8
|18
|30
|N. Akin
|18:08
|6
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|2
|2
|4
|0
|2
|0
|1
|0
|8
|8
|Team / Coach
|4
|4
|8
|1
|TOTAL
|200
|90
|31/65
|47%
|21/42
|50%
|10/23
|43%
|18/30
|60%
|14
|22
|36
|18
|23
|9
|8
|1
|98
|Maroussi CHERY
|MIN
|PTS
|FG
|2P
|3P
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|INDEX
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OFF
|DEF
|REB
|STARTERS
|0
|O. Ogundiran
|17:18
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|2
|0
|1
|0
|4
|0
|5
|4
|D. Macon
|25:56
|8
|2/7
|28%
|2/5
|40%
|0/2
|0%
|4/6
|66%
|0
|3
|3
|4
|5
|0
|0
|3
|1
|3
|7
|M. Salash
|11:15
|7
|2/3
|66%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|-10
|9
|16
|G. Kalaitzakis
|19:06
|8
|3/5
|60%
|2/3
|66%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|1
|3
|4
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|11
|22
|J. Williams
|22:20
|17
|8/10
|80%
|8/10
|80%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|2
|4
|6
|0
|3
|0
|0
|5
|-3
|17
|BENCH
|1
|G. Papathanasiou (Papas)
|20:54
|10
|3/7
|42%
|1/3
|33%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|2
|1
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|-14
|11
|3
|G. Karakostas
|5:41
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-2
|10
|M. Chatzidakis
|11:44
|4
|2/3
|66%
|2/3
|66%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|-18
|3
|11
|J. King
|34:58
|12
|2/7
|28%
|0/1
|0%
|2/6
|33%
|6/8
|75%
|1
|1
|2
|6
|5
|0
|0
|2
|-11
|8
|24
|G. Kouzeloglou
|24:13
|8
|4/9
|44%
|4/9
|44%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|4
|7
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|13
|32
|L. Perrantes
|6:35
|2
|0/3
|0%
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|-17
|1
|TOTAL
|200
|76
|26/59
|44%
|20/38
|52%
|6/21
|28%
|18/23
|78%
|12
|26
|38
|17
|17
|3
|0
|28
|79
