Ο Κολοσσός έκανε σπουδαία δουλειά κόντρα στο Μαρούσι και πήρε μια σπουδαία νίκη με 90-76, βάζοντας τέλος στο σερί των 6 ηττών και παίρνοντας σημαντική βαθμολογική ανάσα.

Με αυτό τον τρόπο ο Κολοσσός έβαλε τέλος στις 6 σερί ήττες, με τους Ροδίτες να ανεβαίνουν στο 3-9 και να αφήνουν πίσω τους το Μαρούσι του 2-10.

Γκαλβανίνι και Μακ είχαν από 16 πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε ο Χρυσικόπουλος.

Ο Γουίλιαμς με 17, ο Κινγκ με 12 και ο Πάπας με 10 ξεχώρισαν για το Μαρούσι.

Κολοσσός - Μαρούσι: Το ματς

Το Μαρούσι μπήκε με ενέργεια στο παιχνίδι και κατάφερε να πάρει μικρό προβάδισμα στο τέλος της πρώτης περιόδου (18-20), παρά τις προσπάθειες του Κολοσσού Ρόδου να επιβάλει τον ρυθμό του. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους, εκμεταλλεύτηκαν τα επιθετικά τους ξεσπάσματα και ξέφυγαν ακόμη και με +8, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 44-39.

Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο Κολοσσός κυριάρχησε και στις δύο πλευρές του παρκέ, «έτρεξε» το σκορ και ανέβασε τη διαφορά μέχρι τους 15 πόντους (69-54), βάζοντας ισχυρές βάσεις για τη νίκη. Το Μαρούσι προσπάθησε να αντιδράσει στο τελευταίο δεκάλεπτο, μειώνοντας τη διαφορά ακόμη και στους πέντε πόντους, ωστόσο οι Ροδίτες διατήρησαν την ψυχραιμία τους, βρήκαν κρίσιμα καλάθια και «καθάρισαν» το παιχνίδι, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 90-76.

Ο MVP : Ο Γκαλβανίνι με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ ήταν ό,τι καλύτερο είχε στο ματς ο Κολοσσός.

: Ο Γκαλβανίνι με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ ήταν ό,τι καλύτερο είχε στο ματς ο Κολοσσός. Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ : Ο Γουίλιαμς των 17 πόντων και των 8/10 σουτ εντός παιδιάς δεν ήταν αρκετός.

: Ο Γουίλιαμς των 17 πόντων και των 8/10 σουτ εντός παιδιάς δεν ήταν αρκετός. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Κολοσσός πήρε 24 πόντους από τα λάθη του Αμαρουσίου.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 44-39, 69-56, 90-76

Kolossos H Hotels Collection FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 C. Goodwin 11:24 8 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 2/2 100% 2 2 4 0 3 2 0 0 7 10 7 T. Mack 27:33 16 5/12 41% 4/8 50% 1/4 25% 5/10 50% 1 6 7 3 2 1 0 0 0 13 10 M. Barbitich 27:02 6 3/8 37% 3/8 37% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 6 3 1 0 0 8 8 11 D. Nichols 30:43 10 4/11 36% 3/6 50% 1/5 20% 1/2 50% 1 0 1 6 3 1 0 0 12 8 15 L. Chrisikopoulos 13:02 14 5/7 71% 2/3 66% 3/4 75% 1/2 50% 0 1 1 0 2 0 0 0 6 12 4 Z. Karampelas 11:02 6 2/3 66% 0/0 0% 2/3 66% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 12 5 6 I. Koloveros 10:45 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 2 9 A. Petropoulos (C) 22:11 8 2/7 28% 0/2 0% 2/5 40% 2/2 100% 0 1 1 1 4 1 2 0 15 6 19 A. Kalaitzakis 1:12 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 0 21 P. Kouroupakis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 G. Galvanini 26:58 16 4/8 50% 3/6 50% 1/2 50% 7/10 70% 3 3 6 0 1 2 4 1 8 18 30 N. Akin 18:08 6 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0/2 0% 2 2 4 0 2 0 1 0 8 8 Team / Coach 4 4 8 1 TOTAL 200 90 31/65 47% 21/42 50% 10/23 43% 18/30 60% 14 22 36 18 23 9 8 1 98