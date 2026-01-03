Η Μύκονος επικράτησε στην παράταση με 101-94 (κ.α. 85-85) του ΠΑΟΚ με τον Κέντρικ Ρέι να σημειώνει 30 πόντους.

Με τον Κέντρικ Ρέι να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση η Μύκονος επιβλήθηκε στην παράταση με 101-94 (κ.α. 85-85) του ΠΑΟΚ στο κλειστό της Άνω Μεράς, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 30 πόντους και ήταν συγκλονιστικός, ενώ ο Ταϊρί Άπλμπι είχε 19 πόντους.

Από τον «δικέφαλο» ο Μπριν Ταϊρί και ο Τίμι Άλεν σημείωσαν από 23 πόντους, ενώ ο Νίκος Χουγκάζ έπαιξε 5 λεπτά και είχε 3 πόντους με ένα τρίποντο.

Η Μύκονος έχει πλέον ρεκόρ 6-6, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει 9 νίκες και 3 ήττες στη Stoiximan GBL.

Μύκονος-ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο με τις δυο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ (11-11 στο 5.40’’ και 16-16 στο 8’) με τους Κέντρικ Ρέι και Ταϊρί Άπλμπι να σηκώνουν το βάρος επιθετικά για τους γηπεδούχους. Από την άλλη πλευρά ο Μπριν Ταϊρί και ο Κλίβελαντ Μέλβιν ήταν εκείνοι στους οποίους «ακουμπούσε» τη μπάλα ο Γιούρι Ζντοβτς.

Το 26-21 (στο 10’) στο τέλος της πρώτης περιόδου επέτρεψε στους παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου να ελέγξουν τον ρυθμό πιέζοντας τον αντίπαλο τους και να έχουν το «πάνω χέρι» μέχρι το 16’ (37-31). Στη συνέχεια τα καλάθια των Ταϊρί, Κόνιαρη και Μέλβιν επέτρεψαν στον ΠΑΟΚ να περάσει μπροστά (39-40 στο 18’) πριν ολοκληρώσει η Μύκονος το πρώτο ημίχρονο μ’ ένα ισχνό προβάδισμα (46-44 στο 20’). Οι γηπεδούχοι σούταραν με 36% στα τρίποντα (4/11) και είχαν 11 ασίστ για 7 λάθη, ενώ οι φιλοξενούμενοι σούταραν με το χαμηλό 23% (4/17 τρίποντα) και είχαν 7 ασίστ για 6 λάθη.