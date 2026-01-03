Ηρακλής - Περιστέρι 73-59: Περίπατος για τον Γηραιό

Σμιθ
Ο Ηρακλής ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης απέναντι στο Περιστέρι, παίρνοντας τη νίκη με 73-59.

Ο Ηρακλής θριάμβευσε απέναντι στο Περιστέρι!

Ο Γηραιός, έχοντας από την αρχή τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και τον κράτησε μέχρι το φινάλε, παίρνοντας τη νίκη με 73-59.

Με αυτό το αποτέλεσμα ο Ηλρακλής ανέβηκε στο 6-6, την ώρα που το Περιστέρι υποχώρησε στο 5-7.

Ο Ράιτ-Φόρμαν με 18 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ τη Ηρακλή, με τον Γουέρ, τον Σμιθ και τον Φάντερμπερκ να ακολουθούν με 14 πόντους έκαστος.

 

Ο Καρντένας είχε 16 πόντους για το Περιστέρι.

Δυναμικό ξεκίνημα είχε η αναμέτρηση, με τον Ηρακλή να επιβάλλει από νωρίς τον ρυθμό του και να βρίσκει σκορ από τους Γουέρ, Φόρμαν-Ράιτ και Φάντεμπεργκ, χτίζοντας σταδιακά διαφορά. Το Περιστέρι προσπάθησε να απαντήσει με Βαν Τούμπεργκεν και Νίκολς, όμως οι κυανόλευκοι, στηριζόμενοι στην πιεστική άμυνα και τις σωστές επιλογές στην επίθεση, έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +10 (21-11). Στη δεύτερη περίοδο ο Ηρακλής ανέβασε ακόμη περισσότερο την ένταση, με τους Γουέρ, Τσιακμά και Σμιθ να εκτελούν, φτάνοντας τη διαφορά έως και τους 19 πόντους στο ημίχρονο (44-25). Το Περιστέρι αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο, μειώνοντας με Καρδένας και Βαν Τούμπεργκεν, όμως οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν τον έλεγχο (60-44). Στην τελευταία περίοδο ο Φόρμαν-Ράιτ και ο Σμιθ «καθάρισαν» το παιχνίδι, με τον Ηρακλή να φτάνει δίκαια στη νίκη με 73-59.

  • Ο MVP: Ο Γουέρ 4 πόντους και 12 ριμπάουντ.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Καρντένας ελίχε 16 πόντους, μοιάζοντας να παλεύει μόνος του.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Ο Ηρακλής είχε 7(!) μπλόκ στο ματς.

Δεκάλεπτα: 21-11, 44-25, 60-44, 73-59

Iraklis BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0D. Funderburk24:10144/580%4/4100%0/10%6/6100%13424120018
3J. Wright-Foreman32:17188/1361%7/1070%1/333%1/1100%23534201719
10D. Moraitis (C)19:5141/520%1/425%0/10%2/2100%0225320205
11L. Ware27:10143/560%3/560%0/00%8/1266%4812231201422
16C. Syllas16:1900/10%0/10%0/00%0/00%11202301-14
4K. Foster23:1110/70%0/30%0/40%1/250%1451100010-1
5C. Smith19:25146/1060%6/875%0/20%2/2100%257121301921
7N. Tsiakmas19:5582/825%0/30%2/540%2/2100%01133100256
12K. Kabouridis2:5400/00%0/00%0/00%0/00%0000200060
14V. Christidis2:2100/00%0/00%0/00%0/00%00000000-40
19J. Edler-Davis8:2700/10%0/10%0/00%0/00%0110200010
95A. Komnianidis4:0000/10%0/00%0/10%0/00%00001000-7-1
TOTAL2007324/5642%21/3953%3/1717%22/2781%1331441723117498

Peristeri Betsson
#PlayersMINPTSFGFG%2P2P%3P3P%FTFT%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-EFF
0T. Nichols26:5473/1816%2/1020%1/812%0/20%04413302-16-5
1A. Cardenas31:58166/1346%4/757%2/633%2/2100%31442301-518
2J. Van Tubbergen20:60114/850%3/742%1/1100%2/2100%0330520007
4O. Payne6:5400/10%0/10%0/00%0/00%00013021-8-1
33V. Jankovic (C)24:0341/425%1/250%0/20%2/2100%34720000-2010
3J. Petrakis7:4431/1100%1/1100%0/00%1/250%04400010-37
5J. Ittounas13:2662/450%0/00%2/450%0/00%00000100-35
7V. Mouratos13:0000/20%0/00%0/20%0/00%00012000-5-3
8A. Thomakos3:1000/00%0/00%0/00%0/00%0000000050
14D. Kaklamanakis28:1162/540%2/540%0/00%2/633%52712211-78
22C. Harris23:4062/825%0/40%2/450%0/20%02220102-83
23K. Papadakis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team / Coach4150
TOTAL5921/6432%13/3735%8/2729%9/1850%1521361217124754

     

