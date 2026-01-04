Η Καρδίτσα αποδείχθηκε σκληρό καρύδι για τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να φτάνουν στην τελική επικράτηση με 92-85 χάρη στον επιθετικό οίστρο του Κέντρικ Ναν.

Ήταν λόγω της ήττας από τον Ολυμπιακό η οποία είχε «χαλάσει» την ψυχολογία των παικτών του Παναθηναϊκού;

Ήταν λόγω του ότι ακολουθεί διπλή αγωνιστική στην Euroleague και ήθελαν οι «πράσινοι» να κρατήσουν δυνάμεις ενόψει των back to back αγώνων που έρχονται στο Telekom Center Athens απέναντι σε Αρμάνι Μιλάνο (6/1) και Βίρτους Μπολόνια (8/1);

Το σίγουρο είναι ότι ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε εντελώς εκτός κλίματος και έδωσε το δικαίωμα στην Καρδίτσα να φανεί ανταγωνιστική στο ματς της 13ης αγωνιστικής έως και το τελικό 92-85 στο κλείσιμο του α' γύρου.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν εκείνος που έδιωξε τα σύννεφα που είχαν αρχίσει να απλώνονται πάνω από το γήπεδο καθώς «καθάρισε» για λογαριασμό του Παναθηναϊκού έχοντας 27 πόντους με 7/10 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 3 λάθη σε 30:57 λεπτά συμμετοχής.

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα: Ο αγώνας

Ιδιαίτερα νωθρό και άχρωμο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα από πλευράς Παναθηναϊκού, κάτι που φρόντισε να εκμεταλλευτεί η Καρδίτσα και με μπροστάρη τον Έλις να βρει λύσεις στην επίθεση και να εκμεταλλευτεί την αρχική αστοχία των γηπεδούχων έξω από τα 6.75 μέτρα με 1/6 τρίποντα. Μάλιστα ένα λεπτό πριν από το τέλος της 1ης περιόδου βρέθηκε να προηγείται με και με +5 (16-21) αλλά ένα 6-0 των «πρασίνων» από διαδοχικά τρίποντα των Καλαϊτζάκη και Τολιόπουλο έφεραν τους γηπεδούχους με το προβάδισμα στο σκορ (22-21).

Το καλό ξεκίνημα του Δίπλαρου στο 2ο δεκάλεπτο έφερε τους Θεσσαλούς εκ νέου με το προβάδισμα στο σκορ (28-32 στο 12’) και για δεύτερη φορά με διαφορά πέντε πόντων (33-38) έχοντας 6/11 τρίποντα έως και εκείνο το χρονικό σημείο του αγώνα. Ο Μπράντον Τζέφερσον (11π.) οδηγούσε τους φιλοξενούμενους, την ώρα που το «τριφύλλι» αντιμετώπιζε αρκετά αμυντικά προβλήματα. Παρόλα αυτά επέστρεψε στο ματς και με τους Ναν (17π., 5/7διπ., 2/2τρ., 3ασ.), Σορτς (7π., 2ασ.) πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 18-7 και προηγήθηκε με +6 πόντους (51-45) λίγο πριν από το ημίχρονο (54-49).

Στο πρώτο μισό του αγώνα, οι «πράσινοι» είχαν 11/19 δίποντα, 8/17 τρίποντα, 8/13 βολές, 10-6 ριμπάουντ και 15 ασίστ για 3 λάθη, ενώ αντίστοιχα η Καρδίτσα (Μπράντον Τζέφερσον 14π., Έλις 12π.) ήταν εξίσου εύστοχη με 12/18 δίποντα, 7/15 τρίποντα, 4/6 βολές, 12-4 ριμπάουντ και 13 ασίστ για 6 λάθη.

Μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός έδειξε να… απλοποιεί το έργο του και να παίρνει διψήφια διαφορά στο σκορ (63-51 στο 23’) έχοντας αυξήσει την επιθετικότητά του στην άμυνα. Και πάλι. Η Καρδίτσα αντέδρασε και με σερί 7-0 μείωσε εκ νέου το σκορ (63-58 στο 25’) αλλά οι Ναν (24π, 6ασ.) και Σορτς (15π., 5ασ.) είχαν πολλά κέφια (και) στην 3η περίοδο δίνοντας προβάδισμα 12 πόντους (80-68) λίγο πριν από τη λήξη του δεκαλέπτου (80-70).

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η Καρδίτσα αποδείχθηκε... πολύ σκληρή για να πεθάνει αμαχητί στο «Telekom Center Athens» και προσπάθησε να γίνει... στενός κορσές στους γηπεδούχους. Στο 35' ήταν ακόμα μέσα στο παιχνίδι (85-80) καθώς δεν άφηνε την ομάδα του Άταμαν να ανοίξει το σκορ και να πάρει διαφορά ασφαλείας. Μάλιστα είχε την ευκαιρία να πάει το ματς στο καλάθι αλλά τα τρίποντα των Τζέφερσον και Χόρχλερ δεν βρήκαν στόχο για να ακολουθήσει τρίποντο του Ναν στα 2:31 για το τέλος για το 88-80 και κάρφωμα του Χολμς για το νέο +10 (90-80) με το οποίο κλείδωσε και η πράσινη νίκη.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… είχε τον Κέντρικ Ναν ο οποίος τον αποσόβησε από τα χειρότερα. Ουσιαστικά ο Αμερικανός γκαρντ ήταν η... διαφορά στο παιχνίδι, όπως επίσης και δύο κρίσιμα άστοχα τρίποντα από τους Μπράντον Τζέφερσον και Νόα Χόρχλερ με το σκορ στο 85-80, τα οποία θα μπορούσαν να φέρουν την Καρδίτσα σε απόσταση δύο πόντων, όπερ και σημαίνει ότι θα υπήρχε... άλλο ματς στη συνέχεια.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Κέντρικ Ναν ο οποίος μετά την 32άρα με τον Ολυμπιακό πρόσθεσε άλλους 27 πόντους στην προσωπική του στατιστική έχοντας 7/10 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 3 λάθη σε 30:57 λεπτά συμμετοχής.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 15 πόντους και 6 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ντέιμιεν Τζέφερσον καθώς βρέθηκε μακριά από τον καλό του εαυτό μένοντας στο «μηδέν» με 0/8 εντός παιδιάς.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Μπράντον Τζέφερσον ήταν «μπελάς» για την πράσινη άμυνα καθώς σημείωσε 20 πόντους με 2/4 δίποντα, 5/8 τρίποντα και 1/2 βολές.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 54-49, 80-70, 92-85.

Panathinaikos BC AKTOR MIN PTS FG 2PT 3PT FT REB AST TO STL BLK PF +/- EFF # Player M/A % M/A % M/A % M/A % O D T 0 T. Shorts 24:13 15 6/12 50% 5/9 55% 1/3 33% 2/2 100% 0 1 1 6 0 1 0 3 9 17 6 C. Osman 27:33 6 2/6 33% 2/3 66% 0/3 0% 2/2 100% 0 1 1 2 0 0 0 2 7 5 8 R. Holmes 24:19 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 3/4 75% 0 5 5 0 1 2 0 5 8 10 25 K. Nunn 30:57 27 11/14 78% 7/10 70% 4/4 100% 1/1 100% 0 2 2 6 3 0 0 0 7 29 41 J. Hernangomez 28:35 9 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 3/6 50% 1 9 10 1 0 0 1 0 6 14 5 P. Kalaitzakis 15:30 5 2/4 50% 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 2 -1 5 10 K. Sloukas 16:33 5 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 4 4 6 6 0 0 1 1 9 20 A. Samontourov 12:28 5 2/3 66% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 1 0 0 1 1 1 9 27 V. Toliopoulos 5:15 6 2/3 66% 0/1 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 2 1 0 0 1 -2 6 77 O. Yurtseven 14:38 9 4/8 50% 4/8 50% 0/0 0% 1/2 50% 1 1 2 1 2 0 0 1 -1 5 TEAM TOTALS 92 34/59 57% 22/35 62% 12/24 50% 12/17 70% 6 26 32 26 13 3 2 16 21 112