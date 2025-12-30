Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Μαρούσι

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Αμαρουσίου στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το κλειστό του Αγίου Θωμά, επικρατώντας του Αμαρουσίου με 89-99, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Οι «πράσινοι» ξεπέρασαν το εμπόδιο της ομάδας των Βορείων Προαστίων, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 10-1, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» έπεσαν στο 2-9.

Αποτελέσματα-12η αγωνιστική

Σάββατο 27/12

Κυριακή 28/12

Τρίτη 30/12

Κατάταξη

Ολυμπιακός 11-0 Παναθηναϊκός 10-1 ΠΑΟΚ 9-2 ΑΕΚ 7-4 Προμηθέας 6-5 Άρης 5-6 Μύκονος 5-6 Περιστέρι 5-6 Ηρακλής 5-6 Καρδίτσα 4-7 Μαρούσι 2-9 Κολοσσός 2-9 Πανιώνιος 1-11

Επόμενη αγωνιστική (13η)

Σάββατο 3/1

15:45 Μύκονος-ΠΑΟΚ

18:15 Προμηθέας-ΑΕΚ

18:15 Ηρακλής-Περιστέρι

Κυριακή 4/1