Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Μαρούσι

Stoiximan GBL: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Μαρούσι
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Αμαρουσίου στο κλειστό του Αγίου Θωμά.
Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το κλειστό του Αγίου Θωμά, επικρατώντας του Αμαρουσίου με 89-99, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Οι «πράσινοι» ξεπέρασαν το εμπόδιο της ομάδας των Βορείων Προαστίων, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 10-1, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» έπεσαν στο 2-9.
Αποτελέσματα-12η αγωνιστική
Σάββατο 27/12
Κυριακή 28/12
Τρίτη 30/12
Κατάταξη
- Ολυμπιακός 11-0
- Παναθηναϊκός 10-1
- ΠΑΟΚ 9-2
- ΑΕΚ 7-4
- Προμηθέας 6-5
- Άρης 5-6
- Μύκονος 5-6
- Περιστέρι 5-6
- Ηρακλής 5-6
- Καρδίτσα 4-7
- Μαρούσι 2-9
- Κολοσσός 2-9
- Πανιώνιος 1-11
Επόμενη αγωνιστική (13η)
Σάββατο 3/1
- 15:45 Μύκονος-ΠΑΟΚ
- 18:15 Προμηθέας-ΑΕΚ
- 18:15 Ηρακλής-Περιστέρι
Κυριακή 4/1
- 13:00 Κολοσσός-Μαρούσι
- 13:00 Άρης-Ολυμπιακός
- 16:00 Παναθηναϊκός-Καρδίτσα
