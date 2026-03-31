Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε από τη Euroleague για τις δηλώσεις του για τη διαιτησία στο ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι διοργανωτές τιμώρησαν με πρόστιμο τον διοικητικό ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η Εuroleague επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 50.000 στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο εξαιτίας των δηλώσεων του για την διαιτησία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική. Τρία πρόστιμα, τα δύο αξίας 20.000 ευρώ και το άλλο 10.000

Αναλυτικά

Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κύριος μέτοχος του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με τα ακόλουθα μέτρα ως συνέπεια των δημόσιων δηλώσεών του με αφορμή τον αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός :

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για τις δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη διαιτησία, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για τις υποτιμητικές παρατηρήσεις του προς πρόσωπα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των διοργανώσεων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο 20.000 ευρώ για άτομα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της διοργάνωσης των αγώνων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.