Η Μύκονος ήταν κυριαρχική (97-83) απέναντι στον Κολοσσό στο κλειστό της Καλλιθέας φτάνοντας στην 5η νίκη στο πρωτάθλημα, βάζοντας σε περιπέτειες τους Ροδίτες.

Η Μύκονος κυριάρχησε απόλυτα του Κολοσσού φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη (97-83) στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο, για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Κέντρικ Ρέι να αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή και άλλους τέσσερις παίκτες να συνθέτουν μια πεντάδα με διψήφιους σε αριθμό σκόρερ για τους φιλοξενούμενους. Την ίδια στιγμή ο Άντριου Γκάουντλοκ με 18 πόντους και ο Τέβιν Μακ με 17 ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

