Η ΑΕΚ πήρε τη ματσάρα κόντρα στον Άρη με 82-76, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Κατσίβελη. Παράπονα οι φιλοξενούμενοι για τη διαιτησία.

Σπουδαίο ματς στη SUNEL Αrena, με την ΑΕΚ τελικά να είναι εκείνη που χαμογέλασε στο τέλος. Η Ένωση επικράτησε του Άρη με 82-76 και έτσι πήγε στο 7-4, ρίχνοντας στο 5-6 τους ηττημένους. Μεγάλο ματς ο Κατσίβελης με 17 πόντους, ενώ 15 είχε και ο Γκρέι. Ο Σίλβα έκανε double double με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Τζόουνς ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους, ενώ ο Νουά μέτρησε 17.

Δεν αγωνίστηκαν για τη Βασίλισσα οι Κουζμίνσκας, Κλαβέλ και Μπράουν.

Έντονος εκνευρισμός επικράτησε στους ανθρώπους του Άρη για τις αποφάσεις των διαιτητών στον αγώνα με την ΑΕΚ και μάλιστα οι «κίτρινοι» κοινοποίησαν συγκεκριμένη φάση από την αναμέτρηση. Στη διαρροή τους αναφέρθηκαν στα διαφορετικά κριτήριά τα οποία οδήγησαν στα 1-8 φάουλ της πρώτης περιόδου και στις 12-0 βολές. Κοινοποίησαν ένα βίντεο στο οποίο ο Γκρέι χρησιμοποιεί τον αγκώνα του και απωθεί τον Νούα, με τους διαιτητές να δίνουν flopping εις βάρος του παίκτη του Άρη.

Ο κόσμος της ΑΕΚ δημιούργησε όμορφη ατμόσφαιρα στο ματς. Στο κάτω διάζωμα οι κεντρικές κερκίδες ήταν σχεδόν γεμάτες, ενώ ήταν και λίγοι φίλαθλοι και στο πάνω διάζωμα. Περίπου 3.000 κόσμος βρέθηκαν στη SUNEL Arena. Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ αποθέωσαν τον Σάκοτα.

ΑΕΚ - Άρης: Το ματς

Ο Γκρέι δημιουργούσε θέματα στην άμυνα του Άρη στο ξεκίνημα και με 5 πόντους του έγινε το 8-3 στο 2'. Ο Σίλβα πήρε τη... σκυτάλη από τον Γκρέι και έκανε το 11-3. Ο Άντζουσιτς με τρίποντο έδωσε ανάσα στον Άρη για το 11-6. Ο Ίνοχ μείωσε σε 18-14 μετά από καλάθι του Ίνοχ, δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Ίνοχ έφερε το ματς στην ισοπαλία για το 18-18 στο 10΄'.

Ο Κατσίβελης πήγε μέχρι μέσα, έφτασε τους 5 πόντους και έκανε το 26-23 για την Ένωση. Ο Τζόουνς έκανε καλό δεύτερο δεκάλεπτο και έγραψε το 28-27, τρία λεπτα πριν το ημιχρονο. Ο Φλιώνης με δύο τρίποντα έγραψε το 34-29 στο 18'. Ο Τζόουνς έφτασε τους 15 πόντους στο ημίχρονο, το οποίο τελείωσε στο 37-36 και την Ένωση να έχει 5/12 τρίποντα.

Με γκολ φάουλ του Γκρέι η ΑΕΚ έκανε το 48-41 στο 23', όμως ο Νουά με δύο σερί τρίποντα μείωσε σε 48-44. Ο Μήτρου Λονγκ με τρίποντο μείωσε σε 58-55 στο 28'. Ο Σίλβα έγραψε το 60-55, ενώ ο Ίνοχ ισοφάρισε σε 60-60.

Ο Κατσίβελης σκόραρε για τρεις και έκανε το 67-60 φτάνοντας τους 13 πόντους. Ο Ίνοχ κάρφωσε εντυπωσιακά για το 67-62 και συνέχισε να δίνει λύσεις στον Άρη. Ο Τζόουνς έφτασε τους 19 πόντους και μείωσε σε 68-66 στο 33'. Ο Μπάρτλεϊ σκόραρε για το 72-69, ενώ ο Κατσίβελης έκανε το 78-69 στο 38'. Ο Νουά με τρίποντο έγραψε το 78-74 στο 39' και ανάγκασε τον Σάκοτα να πάρει timeout. Ο Άντζουσιτς έκανε το 80-76 στα 40 δευτερόλεπτα. Ο Τζόουνς έκανε λάθος στα 15 δευτερόλεπτα και η ΑΕΚ πανηγύρισε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 37-36, 62-60, 82-76

Ο MVP: Ο Κατσίβελης ήταν εξαιρετικός με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Τζόουνς με 19 πόντους ήταν ο κορυφαίος. Καλό ματς και ο Νουά με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 3/3 τρίποντα του Νουά.

AEK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 R. Gray * 30:25 15 5/7 71% 5/6 83% 0/1 0% 5/6 83% 1 3 4 3 2 1 0 1 1 18 7 D. Flionis * 26:29 11 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 2/2 100% 1 1 2 7 2 2 1 0 12 19 24 F. Bartley * 33:05 9 4/10 40% 3/5 60% 1/5 20% 0/0 0% 0 2 2 5 2 0 0 0 3 12 25 A. Arms * 15:02 10 3/6 50% 2/2 100% 1/4 25% 3/5 60% 0 1 1 1 1 0 0 0 8 7 30 C. Silva * 28:42 14 2/6 33% 2/6 33% 0/0 0% 10/14 71% 3 8 11 0 5 3 0 1 9 15 1 G. Skordilis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 D. Katsivelis 28:08 17 7/14 50% 5/9 55% 2/5 40% 1/2 50% 1 0 1 3 4 2 0 0 -6 11 9 L. Lekavicius 16:04 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 3 1 1 0 0 0 4 11 N. Arsenopoulos 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 M. Pecarski 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 V. Ioannou 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 V. Charalampopoulos 22:05 6 1/7 14% 1/5 20% 0/2 0% 4/4 100% 2 4 6 0 1 0 5 2 3 13 Team / Coaches 1 1 2 0 TEAM TOTALS 82 25/55 45% 18/33 54% 7/22 31% 25/33 75% 9 22 31 22 17 13 4 3 101