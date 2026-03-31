Κασσελάκης για το αίτημα Παναθηναϊκού για Γουόκαπ: «Ακραία ενέργεια»

Yπέρ του Τόμας Γουόκαπ τάχθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης σχετικά με το αίτημα του Παναθηναϊκού για ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίο του παίκτη του Ολυμπιακού.

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου, η διοίκηση των «πρασίνων» έστειλε αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να ανακληθεί το ελληνικό διαβατήριο του Τόμας Γουόκαπ.

O Τεξανός γκαρντ είχε πολιτογραφηθεί Έλληνας πριν από τρία χρόνια αποκτώντας το δικαίωμα να ενισχύσει την Εθνική Ελλάδας. Η τελευταία παρουσία του Γουόκαπ με την «γαλανόλευκη» ήταν στις 6 Αυγούστου 2024 και δη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Θέση για το θέμα πήρε και ο Στέφανος Κασσελάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «πρόκειται για μια ακραία ενέργεια η οποία υπονομεύει το υπόβαθρο της ίδιας της τιμητικής πολιτογράφησης».

Αναλυτικά όσα έγραψε

«Η κατάθεση αίτησης ανάκλησης της ελληνικής ιθαγένειας εκ μέρους της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά του καλαθοσφαιριστή Τόμας Γουόκαπ, τρία χρόνια μετά την τιμητική πολιτογράφησή του ως Έλληνα, ο οποίος μάλιστα έχει φορέσει την φανέλα της Εθνικής Ομάδας και της Ολυμπιακής Ομάδας μπάσκετ και έχει υπηρετήσει και στις ένοπλες δυνάμεις, στερείται κάθε λογικής και νομικής βάσης.

Πρόκειται για μια ακραία ενέργεια, η οποία υπονομεύει το υπόβαθρο της ίδιας της τιμητικής πολιτογράφησης και, εν προκειμένω, για έναν αθλητή που είναι ενεργός και μπορεί να συμβάλει περαιτέρω σε υψηλές διακρίσεις της Εθνικής Ομάδας τα επόμενα χρόνια»