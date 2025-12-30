Ο Παναθηναϊκός έπαιξε όσο χρειάστηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά μέχρι να επιβληθεί του Αμαρουσίου με 89-99 και να αποκτήσει ρυθμό ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η γρίπη Α που είχε καταβάλλει τους παίκτες του Παναθηναϊκού την τελευταία εβδομάδα έπρεπε να αντιμετωπιστεί στο κλειστό του Αγίου Θωμά με... συντήρηση ενόψει και του μεγάλου ντέρμπι για την Euroleague με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens την ερχόμενη Παρασκευή (2/1, 21:15).

Παράλληλα βέβαια έπρεπε να αποκτήσουν και ρυθμό και ο Άταμαν μοίρασε τόσο...όσο τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες της ομάδας του. Ουσιαστικά δεν χρειάστηκε να φορτσάρουν ιδιαίτερα απέναντι στο Μαρούσι μέχρι να φτάσουν στο... ρελαντί στην τελική επικράτηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων (Γιούρτσεβεν 15π., Χολμς 14π., Ρογκαβόπουλος 14π., Ναν 14π., Μήτογλου 14π., Σορτς 15π.) δείγμα και του πόσο πολύ μοιράστηκε το παιχνίδι της ομάδας.

Μαρούσι - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Το ματς των εκατέρωθεν σερί ήταν το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά καθώς ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να ανοίξει την ψαλίδα της διαφοράς (8-16 στο 5’) και το Μαρούσι έβρισκε τρόπο να επιστρέψει (15-16) απαντώντας στο 7-0 των «πρασίνων». Όμως οι Κέντρικ Ναν (12π.) και Ρισόν Χολμς (10π.) είχαν ξεκινήσει εντυπωσιακά το παιχνίδι και μπόρεσαν να δώσουν διψήφια διαφορά στην ομάδα τους (22-33) στο δεκάλεπτο έχοντας πετύχει τους 22 από τους 33 πόντους του Παναθηναϊκού στην 1η περίοδο.

Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +18 για λογαριασμό της ομάδας του Εργκίν Άταμαν μετά το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου (28-46 στο 14’) με τους Τολιόπουλο, Γιούρτσεβεν και Σορτς να είχαν μπει στην εξίσωση του ματς. Το Μαρούσι από την άλλη όχι μόνο δεν παράτησε το παιχνίδι αλλά στηρίχθηκε στους Σάλας (10π.), Τζακόρι Γουίλιαμς (10π.) και Κινγκ (8π.) προκειμένου να «ψαλιδίσει» την διαφορά έχοντας εκμεταλλευτεί τα κενά διαστήματα των φιλοξενούμενων.

Αποτέλεσμα; Να βρεθεί από το -18 στο -8 (43-51 στο 18’) δίνοντας ενδιαφέρον στο ματς (45-55 το ημίχρονο). Στο πρώτο μισό του αγώνα το Μαρούσι είχε 14/22 δίποντα, 4/14 τρίποντα, 5/5 βολές, 10-4 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 9 λάθη, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε μετρήσει αντίστοιχα 16/24 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 14/17 βολές, 13-7 ριμπάουντ και 12 τελικές πάσες για 6 λάθη.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ήταν ο κύριος εκφραστής των πράσινων επιθέσεων μετά το ξεκίνημα του β' ημιχρόνου και βοήθησε τον Παναθηναϊκό ώστε να επαναφέρει τον δείκτη του σκορ στο +18 (50-68 στο 25') έχοντας γεμίσει έως εκείνο το σημείο τις ρακέτες έχοντας συγκομιδή 15 πόντους και 6 ριμπάουντ όντας ο καλύτερος του παρκέ στον Άγιο Θωμά. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν δύσκολο για το Μαρούσι να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Ντίνος Μήτογλου (12π.) είχε ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του και ήταν εκείνος που ξεχώρισε προκειμένου να φτάσει η διαφορά και στο +20 (58-78) δύο λεπτά πριν από το τέλος της 3ης περιόδου (68-83).

Όπως ήταν λογικό και επόμενο η συνέχεια ήταν τυπική διαδικασία με την διαφορά να φτάνει και στους 21 πόντους (70-91) πριν κατεβάσει ταχύτητα ο Παναθηναϊκός και μειώσει το Μαρούσι έως το τέλος. Ο Άταμαν μοίραζε τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες της ομάδας προκειμένου να αποκτήσουν όλοι ρυθμό ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εξαίρεση οι Όσμαν, Φαρίντ, Σλούκας οι οποίοι έμειναν εκτός, όπως επίσης και ο Γκριγκόνις ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στο ρόστερ της Stoiximan GBL.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… όσο και αν ήθελε το Μαρούσι να φανεί ανταγωνιστικό, ο Παναθηναϊκός είχε το βάθος και την ποιότητα να «χαϊδέψει» το γκάζι και να πάρει μεγάλες διαφορές. Συν το γεγονός ότι οι πράσινοι είχαν πλουραλισμό και εξαιρετική αναλογία ασίστ λαθών με 28 τελικές πάσες για 13 λάθη.

όσο και αν ήθελε το Μαρούσι να φανεί ανταγωνιστικό, ο Παναθηναϊκός είχε το βάθος και την ποιότητα να «χαϊδέψει» το γκάζι και να πάρει μεγάλες διαφορές. Συν το γεγονός ότι οι πράσινοι είχαν πλουραλισμό και εξαιρετική αναλογία ασίστ λαθών με 28 τελικές πάσες για 13 λάθη. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τι Τζέι Σορτς ήταν και πάλι ο πιο σταθερός παίκτης του Παναθηναϊκού με 15 πόντους και 7 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Τι Τζέι Σορτς ήταν και πάλι ο πιο σταθερός παίκτης του Παναθηναϊκού με 15 πόντους και 7 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ομέρ Γιούρτσεβεν (15π., 5ριμπ.), Νίκος Ρογκαβόπουλος (14π., 7ριμπ.) συμπλήρωσαν ιδανικά τον Σορτς.

Ομέρ Γιούρτσεβεν (15π., 5ριμπ.), Νίκος Ρογκαβόπουλος (14π., 7ριμπ.) συμπλήρωσαν ιδανικά τον Σορτς. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μέικον ο οποίος είχε μόλις 9 πόντους και 4 λάθη.

Μέικον ο οποίος είχε μόλις 9 πόντους και 4 λάθη. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ο Μαξίμ Σαλας ήταν εντυπωσιακός με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 45-55, 68-83, 89-99.

Maroussi CHERY MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 3 G. Karakostas 14:35 2 1/5 20% 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 1 2 1 0 0 -4 -2 4 D. Macon 28:16 9 4/9 44% 3/5 60% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 4 3 0 0 0 -7 5 5 C. Reynolds 19:15 5 2/3 66% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 4 4 3 4 1 0 0 -6 10 7 M. Salash 32:10 23 9/12 75% 6/8 75% 3/4 75% 2/2 100% 2 5 7 0 1 1 0 0 -12 28 22 J. Williams 25:60 20 7/13 53% 7/13 53% 0/0 0% 6/6 100% 2 3 5 2 2 0 0 2 -6 23 11 J. King 25:51 18 7/10 70% 3/3 100% 4/7 57% 0/0 0% 0 1 1 6 1 2 0 0 -4 22 TOTAL 200 89 34/64 53% 24/38 63% 10/26 38% 11/11 100% 6 20 26 20 20 17 9 0 97