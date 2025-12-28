Ο Προμηθέας πέρασε με νίκη από την έδρα του Περιστερίου με ένα ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο για να επικρατήσει με 80-92.

Το Περιστέρι υποδέχθηκε τον Προμηθέα για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL και παρά το ανταγωνιστικό πρόσωπο δεν κατάφερε να αντέξει απέναντι στους Πατρινούς που με ένα ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο ουσιαστικά «καθάρισαν» το ματς (80-92).

Περιστέρι - Προμηθέας: Το ματς

H αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα, ωστόσο οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό κλείνοντας το δεκάλεπτο με προβάδισμα 5 πόντων (18-13). Στη συνέχια με πέντε γρήγορους πόντους, οι Πατρινοί έφεραν εκ νέου σε ισορροπία το ματς, ενώ ο Ιτούνας πρωταγωνιστούσε για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου δίνοντάς της το προβάδισμα (24-20). Ο Χάρις είχε τις απαντήσεις για τον Προμηθέα και μαζί με τον Κόλμαν διατήρησαν ανταγωνιστική την ομάδα τους για το 31-31. Με 5 σερί πόντους οι Περιστεριώτες άρχισαν να παίρνουν προβάδισμα ξανά (36-31) και με τον Πέιν την ανέβασαν στους 7 πόντους για το 42-35. Με... τετράποντο ο Χάρις μείωσε στο τρίποντο όμως πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, ο Προμηθέας ροκάνισε τη διαφορά και με ένα σερί 14 αναπάντητων πόντων έφερε το ματς στα μέτρα του με ευστοχία από την περιφέρεια γράφοντας το 53-67. Πέντε ήταν τα εύστοχα τρίποντα των Πατρινών σε αυτό το δεκάλεπτο που κυριάρχησαν κλείνοντας την περίοδο με 59-72. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Καρντένας βγήκε μπροστά και με 10 δικούς του πόντους έριξε τη διαφορά στους 7 (69-76). Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λύσεις στον Γκρέι αυξάνοντας τη διαφορά στο +13 (69-82).

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 42-39, 59-72, 90-92

Ο MVP... Ο Κλοντέλ Χάρις με 25 πόντους και 5/10 τρίποντα, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζέικ Βαν-Τουμπεργκεν με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα πέντε τρίποντα του Προμηθέα στο τρίτο δεκάλεπτο.

Peristeri Betsson FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS POS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF 1 A. Cardenas 21:00 12 PG 3/8 37% 1/4 25% 2/4 50% 4/4 100% 0 3 3 4 4 1 0 4 -18 11 2 J. Van Tubbergen 30:24 15 SF 6/12 50% 4/8 50% 2/4 50% 1/1 100% 0 6 6 2 3 1 0 1 -5 15 4 O. Payne 19:11 6 C 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0 5 5 0 1 1 2 3 -11 13 22 C. Harris 28:46 13 SG 2/12 16% 2/8 25% 0/4 0% 9/10 90% 1 3 4 5 2 3 0 2 -12 12 33 V. Jankovic (C) 18:33 8 PF 4/6 66% 4/5 80% 0/1 0% 0/1 0% 1 4 5 3 2 0 0 4 -7 11 TEAM TOTALS 200 80 27/61 44% 20/38 52% 7/23 30% 19/24 79% 9 28 37 17 16 7 2 27 88