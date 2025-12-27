Ο Ηρακλής έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον ανήμπορο να αντιδράσει Πανιώνιο και επικράτησε εύκολα στο κατάμεστο «Ιβανώφειο» με 80-66.

Τα... κάλαντα έψαλλαν οι παίκτες του Ηρακλή στον Πανιώνιο για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι παίκτες του Ζόραν Λούκιτς έστησαν πραγματικό πάρτι... Χριστουγέννων στο «Ιβανώφειο» κάνοντας φύλλο και φτερό την ομάδα της Νέας Σμύρνης.

Συγκεκριμένα είχαν κυριαρχήσει απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και έκτοτε κατέβασαν ταχύτητα αλλά παρόλα αυτά κατάφεραν να επικρατήσουν με χαρακτηριστική άνεση του Πανιωνίου, τον οποίο και άφησε στη μία νίκη ύστερα από 11 παιχνίδια του πρωταθλήματος. Το τελικό σκορ είναι πλασματικό καθώς ο «Γηραιός» είχε σταθερά την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους αγγίζοντας και τους 30 (66-37) δύο λεπτά πριν από το τέλος της 3ης περιόδου.

Ο συνήθης ύποπτος Ράιτ-Φόρμαν ήταν ο καλύτερος των γηπεδούχων με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Σμιθ (13π.), Έλντερ-Ντέιβις (12π.), Φάντερμπερκ (10π., 7ριμπ.).

Ηρακλής - Πανιώνιος: Ο αγώνας

Ο Ηρακλής έδειξε από το ξεκίνημα του αγώνα τις διαθέσεις του και βάλθηκε να γίνει το απόλυτο αφεντικό του αγώνα! Μετά την 1η περίοδο είχε πάρει διαφορά οκτώ πόντων (20-12) αλλά το μεγάλο ξέσπασμα ήρθε μετά την έναρξη του β' δεκαλέπτου, όταν και σμπαράλιασε τον Πανιώνιο προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στο κατάμεστο «Ιβανώφειο». Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαφορά εκτοξεύθηκε στο +28 (45-17) δύο λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου (48-22).

Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στις παρυφές των 30 πόντων κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου (66-37) αλλά έκτοτε οι γηπεδούχοι κατέβασαν ταχύτητα και έδωσαν την ευκαιρία στους «κυανέρυθρους» να ψαλιδίσουν το σκορ και να φέρουν την διαφορά σε... λογικά επίπεδα. Αν και το τελικό σκορ δεν αντικατοπτρίζει καθόλου τη γενική εικόνα του αγώνα και την απόλυτη κυριαρχία του Ηρακλή.

Ο MVP: Ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν ήταν και πάλι ο καλύτερος για την ομάδα του Ηρακλή έχοντας 21 πόντους με 3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Προσπάθησε όσο μπορούσε ο Γιώργος Τσαλμπούρης με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα +19 ριμπάουντ του Ηρακλή καθώς είχε 47 έναντι 28 του Πανιωνίου.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 48-22, 67-42, 80-66.

Iraklis BC FG 2PT 3PT FT REB Coach: Z. Lukic | Assistants: S. Karapostolou, S. Evgeniadis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % O D T AST PF TO STL BLK EFF # Player 0 D. Funderburk 28:52 10 4/9 44% 3/7 42% 1/2 50% 1/2 50% 1 6 7 2 4 3 1 0 11 3 J. Wright-Foreman 27:12 21 6/12 50% 3/5 60% 3/7 42% 6/6 100% 0 7 7 3 0 3 1 0 23 10 D. Moraitis (C) 20:07 8 2/5 40% 0/1 0% 2/4 50% 2/2 100% 1 2 3 3 3 4 2 0 9 11 L. Ware 21:17 4 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 2/4 50% 2 2 4 0 4 2 0 1 2 16 C. Syllas 23:22 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 2 4 1 2 1 0 1 6 4 K. Foster 12:01 6 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 3/3 100% 1 2 3 1 1 1 0 0 7 5 C. Smith 18:11 13 4/9 44% 4/8 50% 0/1 0% 5/6 83% 1 4 5 2 4 2 1 0 13 7 N. Tsiakmas 20:40 0 0/5 0% 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 1 1 3 2 1 1 0 -1 12 K. Kabouridis 11:40 3 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 1/1 100% 2 2 4 1 2 1 1 0 7 19 J. Edler-Davis 15:54 12 4/6 66% 4/4 100% 0/2 0% 4/6 66% 3 5 8 1 3 2 0 0 15 TOTAL 80 24/58 41% 16/32 50% 8/26 30% 24/30 80% 14 33 47 17 25 22 7 2 91