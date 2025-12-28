Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 68-72: Ο μαγικός Ταϊρί υπέγραψε το «διπλό»

Δημήτρης Οικονόμου

Την έκτη του σερί νίκη σε όλες τις διοργανώσεις πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ στην έδρα της μαχητικής Καρδίτσας, από όπου και πέρασε με 72-68 έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Μπριν Ταϊρί.

Ο Μπριν Ταϊρί ήταν ασταμάτητος και ο ΠΑΟΚ... έσπασε το μπλόκο της Καρδίτσας, επικρατώντας με 72-68 στη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αυτήν για τους Θεσσαλονικείς ήταν η έκτη διαδοχική νίκη σε όλες τις διοργανώσεις και η πέμπτη στο ελληνικό πρωτάθλημα, κάτι που δείχνει ότι δύσκολα θα χάσει την 3η θέση στην κανονική περίοδο.

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Με τους Θεσσαλονικείς να παρουσιάζουν αρκετά θέματα στην άμυνά τους στο πρώτο ημίχρονο, η Καρδίτσα πήρε τα ηνία του αγώνα. Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν από το αρχικό 6-11 (5') και έκτοτε διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους.

Ο Ντέμιεν Τζέφερσον ήταν μπροστάρης επιθετικά και η Καρδίτσα πήρε προβάδισμα με 28-23, την ώρα που για τον ΠΑΟΚ μονάχα ο Μπριν Ταϊρί προσπαθούσε. Με δικούς του επτά σερί, ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 31-30, αλλά οι Καρδιτσιώτες απάντησαν με σερί 9-1 (40-32, 20').

 

Ωστόσο ο Ταϊρί συνέχισε να δίνει λύσεις και στο δεύτερο μέρος. Εκεί όπου η εικόνα του ΠΑΟΚ στην άμυνα βελτιώθηκε και το 48-41 του 26ου λεπτού, μετατράπηκε σε 48-48 (30'). Με τον Ταϊρί από σκόρερ να γίνεται και δημιουργός, για να δώσει στον ΠΑΟΚ μικρά προβαδίσματα (56-60, 34') απόστασης μεγαλύτερης του ενός σουτ.

Τα μεγάλα σουτ από Μέλβιν και Καμπερίδη έφεραν τις ομάδες ισόπαλες στο τελευταίο τρίλεπτο. Ένα ακόμα τέτοιο από τον Κόνιαρη έδωσε πλεονέκτημα στην ομάδα του Ζντοβντς (65-66, 38'), με τον Γουόρεν Ουάσινγκτον να χάνει τέσσερις βολές και τον Ταϊρί να εκτελεί ξανά για τρεις, βάζοντας φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του στη νίκη του ΠΑΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-32, 48-48, 68-72

  • MVP: Ο εκπληκτικός Μπριν Ταϊρί των 28 πόντων σε 35'17'' με 5/7 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Πολύ καλός ο Μπράντον Τζέφερσον με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ, αλλά 4/12 δίποντα. Στους 16 με 8 ριμπάουντ ο Γουόρεν Ουάσινγκτον αλλά και με τέσσερις κρίσιμες χαμένες βολές στο φινάλε.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 11/21 βολές της Καρδίτσας.
ASK Karditsa IaponikiFG2PT3PTFTREB
#PlayerMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%ODTASTTOSTLBLK+/-EFF
2B. Jefferson30:4241/911%1/425%0/50%2/2100%0224000-12
14L. Kaselakis21:1021/616%1/425%0/20%0/00%033110103
21G. Kamberidis24:4593/560%0/00%3/560%0/00%1340320010
22W. Washington29:03166/785%6/785%0/00%4/944%5380011520
23D. Jefferson32:23166/1735%4/1233%2/540%2/2100%2462320-1012
3N. Horchler19:0784/580%4/580%0/00%0/00%2350000-412
4E. Ellis9:3841/1100%0/00%1/1100%1/250%0000200-11
5M. Liapis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
11T. Zevgaras0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
12N. Diplaros22:5883/837%2/450%1/425%1/250%0554110-711
24A. Madsen10:1410/00%0/00%0/00%1/425%0110000-8-1
33R. Chougkaz0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
TOTAL2006825/5843%18/3650%7/2231%11/2152%10253513117170
PAOK BCFG2PT3PTFTREB
#PlayerMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%ODTASTTOSTLBLK+/-EFF
2C. Melvin28:2073/1127%2/825%1/333%0/00%2793201110
5B. Tyree35:172810/1662%5/771%5/955%3/475%0663200328
6A. Koniaris22:1331/250%0/00%1/250%0/00%022521008
18N. Persidis18:0383/3100%1/1100%2/2100%0/00%022120079
26B. Moore25:29114/666%4/666%0/00%3/3100%3361311415
0T. Allen26:1721/714%1/520%0/20%0/00%011201101
10D. Slaftsakis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
13T. Zaras0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
17M. Jones26:11105/1145%5/1050%0/10%0/20%3251010-29
21P. Beverley18:1031/333%1/250%0/10%1/425%022020220
25G. Fillios0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
31C. Manthopoulos0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
TOTAL2007228/5947%19/3948%9/2045%7/1353%9253416134581
@Photo credits: INTIME
     

