Η βαθμολογία της GBL μετά τις νίκες του ΠΑΟΚ και του Προμηθέα
Ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 9-2 ρεκόρ μετά τη νίκη του στην Καρδίτσα, ενώ ο Προμηθέας Πάτρας σκαρφάλωσε στην 5η θέση με ρεκόρ 6-5.
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε το νικηφόρο του σερί καθώς επικράτησε και της Καρδίτσα μέσα στη Θεσσαλική πόλη με 72-68..
Μεγάλη νίκη σημείωσε και ο Προμηθέας Πάτρας κερδίζοντας μέσα στα δυτικά προάστια της Αθήνας το Περιστέρι με 92-80.
Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται την Τρίτη (30/12, 18:30) με την αναμέτρηση του Αμαρουσίου με τον Παναθηναϊκό στο κλειστό του Αγίου Θωμά.
Tα αποτελέσματα (12η αγωνιστική)
27/12
28/12
30/12
- Μαρούσι - Παναθηναϊκός (18:30)
Ρεπό: Ολυμπιακός
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 11-0
- Παναθηναϊκός 9-1
- ΠΑΟΚ 9-2
- ΑΕΚ 7-4
- Προμηθέας 6-5
- Άρης 5-6
- Ηρακλής 5-6
- Μύκονος 5-6
- Περιστέρι 5-6
- Καρδίτσα 4-7
- Μαρούσι 2-8
- Κολοσσός 2-9
- Πανιώνιος 1-11
Η επόμενη αγωνιστική (13η)
3/1
- 15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ
- 18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ
- 18:15 Ηρακλής - Περιστέρι
4/1
- 13:00 Κολοσσός - Μαρούσι
- 13:00 Άρης - Ολυμπιακός
- 16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα
Ρεπό: Πανιώνιος
@Photo credits: INTIME
