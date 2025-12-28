Η βαθμολογία της GBL μετά τις νίκες του ΠΑΟΚ και του Προμηθέα

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 9-2 ρεκόρ μετά τη νίκη του στην Καρδίτσα, ενώ ο Προμηθέας Πάτρας σκαρφάλωσε στην 5η θέση με ρεκόρ 6-5.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε το νικηφόρο του σερί καθώς επικράτησε και της Καρδίτσα μέσα στη Θεσσαλική πόλη με 72-68..

Μεγάλη νίκη σημείωσε και ο Προμηθέας Πάτρας κερδίζοντας μέσα στα δυτικά προάστια της Αθήνας το Περιστέρι με 92-80.

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται την Τρίτη (30/12, 18:30) με την αναμέτρηση του Αμαρουσίου με τον Παναθηναϊκό στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Tα αποτελέσματα (12η αγωνιστική)

27/12

28/12

30/12

Μαρούσι - Παναθηναϊκός (18:30)

Ρεπό: Ολυμπιακός

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 11-0 Παναθηναϊκός 9-1 ΠΑΟΚ 9-2 ΑΕΚ 7-4 Προμηθέας 6-5 Άρης 5-6 Ηρακλής 5-6 Μύκονος 5-6 Περιστέρι 5-6 Καρδίτσα 4-7 Μαρούσι 2-8 Κολοσσός 2-9 Πανιώνιος 1-11

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

3/1

15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ

18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ

18:15 Ηρακλής - Περιστέρι

4/1

13:00 Κολοσσός - Μαρούσι

13:00 Άρης - Ολυμπιακός

16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα

Ρεπό: Πανιώνιος