Stoiximan GBL: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή.
Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τον Ηρακλή για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL και επικράτησε με 103-87 για να συνεχίσει αήττητος στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Βαθμολογία
- Ολυμπιακός 5-0
- ΑΕΚ 4-1
- ΠΑΟΚ 4-1
- Παναθηναϊκός 3-1
- Περιστέρι 3-1
- Καρδίτσα 2-2
- Προμηθέας 2-3
- Κολοσσός 2-3
- Μαρούσι 1-2
- Μύκονος 1-2
- Άρης 1-4
- Ηρακλής 1-4
- Πανιώνιος 0-5
Τα αποτελέσματα
1/11
2/11
Μύκονος - Μαρούσι 16:00
*ρεπό Παναθηναϊκός
Επόμενη αγωνιστική
8/11
Άρης - Μύκονος 16:00
Περίστερι - Παναθηναϊκός 16:00
Πανιώνιος - Μαρούσι 18:15
9/11
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 13:00
Ολυμπιακός - Καρδίτσα 13:00
Κολοσσός - Προμηθέας 16:00
*ρεπό Ηρακλής
@Photo credits: eurokinissi
