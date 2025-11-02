Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή.

Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τον Ηρακλή για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL και επικράτησε με 103-87 για να συνεχίσει αήττητος στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Βαθμολογία

Ολυμπιακός 5-0 ΑΕΚ 4-1 ΠΑΟΚ 4-1 Παναθηναϊκός 3-1 Περιστέρι 3-1 Καρδίτσα 2-2 Προμηθέας 2-3 Κολοσσός 2-3 Μαρούσι 1-2 Μύκονος 1-2 Άρης 1-4 Ηρακλής 1-4 Πανιώνιος 0-5

Τα αποτελέσματα

1/11

Κολοσσός - Πανιώνιος 78-76

Περιστέρι - ΑΕΚ 79-66

Προμηθέας - Καρδίτσα 91-62

Άρης - ΠΑΟΚ 73-78

2/11

Ολυμπιακός - Ηρακλής 103-87

Μύκονος - Μαρούσι 16:00

*ρεπό Παναθηναϊκός

Επόμενη αγωνιστική

8/11

Άρης - Μύκονος 16:00

Περίστερι - Παναθηναϊκός 16:00

Πανιώνιος - Μαρούσι 18:15

9/11

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 13:00

Ολυμπιακός - Καρδίτσα 13:00

Κολοσσός - Προμηθέας 16:00