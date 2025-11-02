Stoiximan GBL: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή

Newsroom
Ολυμπιακός - Ηρακλής
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή.

Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τον Ηρακλή για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL και επικράτησε με 103-87 για να συνεχίσει αήττητος στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 5-0
  2. ΑΕΚ 4-1
  3. ΠΑΟΚ 4-1
  4. Παναθηναϊκός 3-1
  5. Περιστέρι 3-1
  6. Καρδίτσα 2-2
  7. Προμηθέας 2-3
  8. Κολοσσός 2-3
  9. Μαρούσι 1-2
  10. Μύκονος 1-2
  11. Άρης 1-4
  12. Ηρακλής 1-4
  13. Πανιώνιος 0-5

Τα αποτελέσματα

1/11

Κολοσσός - Πανιώνιος 78-76

Περιστέρι - ΑΕΚ 79-66

 

Προμηθέας - Καρδίτσα 91-62

Άρης - ΠΑΟΚ 73-78

2/11

Ολυμπιακός - Ηρακλής 103-87

Μύκονος - Μαρούσι 16:00

*ρεπό Παναθηναϊκός

Επόμενη αγωνιστική

8/11

Άρης - Μύκονος 16:00

Περίστερι - Παναθηναϊκός 16:00

Πανιώνιος - Μαρούσι 18:15

9/11

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 13:00

Ολυμπιακός - Καρδίτσα 13:00

Κολοσσός - Προμηθέας 16:00

*ρεπό Ηρακλής

@Photo credits: eurokinissi
     

