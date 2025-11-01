Περιστέρι - ΑΕΚ 79-66: Της έσπασε το αήττητο, ο μαθητής νίκησε τον δάσκαλο

Νίκος Καρφής

Το Περιστέρι ήταν εξαιρετικό κόντρα στην ΑΕΚ και την ανάγκασε στην πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα για φέτος με 79-66. Κορυφαίος ο Νίκολς με 21 πόντους.

Έσπασε το αήττητο της ΑΕΚ. Το Περιστέρι εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και κατάφερε να επικρατήσει με 79-66, πιάνοντας την Ένωση στο 4-1 στη βαθμολογία. Ο... μαθητής Ξανθόπουλος νίκησε τον... δάσκαλο Σάκοτα, αφού ο Σάλε τον είχε παίκτη στην ΑΕΚ παλιότερα και παρέα πανηγύρισαν BCL και Κύπελλο Ελλάδος το 2018.

Για τους νικητές ο Νίκολς ήταν κορυφαίος με 21 πόντους. Από την πλευρά της Βασίλισσας ο Μπάρτλεϊ με τον Κουζμίνσκας είχαν από 11 πόντους. Κακό τέταρτο δεκάλεπτο για την Ένωση που το έχασε με επιμέρους 22-12.

Περιστέρι - ΑΕΚ: Το ματς

Το Περιστέρι μπήκε καλύτερα στο ματς και με τον Φαν Τούμπεργκεν προηγήθηκε με 8-2. Ο Φλιώνης έκανε το 10-9 με σουτάκι μέσης απόστασης στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Χάρις δημιούργησε θέματα στην ΑΕΚ με τις διεισδύσεις του και έγραψε το 23-16 χάρη σε δύο βολές.

 

Ο Νίκολς έκανε το 27-24 στο 13'. Ο Κατσίβελης έδωσε προβάδισμα στην ΑΕΚ για το 30-31, 4:30 λεπτά για το ημίχρονο. Ο Λεκαβίτσιους μείωσε σε 34-33, φτάνοντας στους 7 πόντους, ενώ Κακλαμανάκης και Κουζμίνσκας έγραψαν το 36-38 στο 19'. Ο Καρντένας διαμόρφωσε το 43-40 στο ημίχρονο, με το Περιστέρι να σουτάρει με 1/8 τρίποντα.

Ο Σίλβα τραυματίστηκε στο δεξί πόδι και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ, σε μια άτυχη στιγμή για τον ψηλό της Ένωσης. Όμως μετά από λίγα λεπτά επέστρεψε. Με το τρίποντο του Αμπερκρόμπι το Περιστέρι προηγήθηκε με 10 πόντους για το 51-41. Η ΑΕΚ απάντησε και με τον Σίλβα μείωσε σε 51-48 στο 26'.

Το τρίποντο του Νίκολς έκανε το 72-61, ενώ ο Καρντένας έκανε το 75-61 στο 38΄' και κλείδωσε τη νίκη των γηπεδούχων και την πρώτη ήττα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 43-40, 57-54, 79-66

Ο MVP... ήταν ο Χάρις που σταμάτησε στους 21 πόντους με μεγάλα καλάθια στο 4ο δεκάλεπτο.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Κουζμίνσκας και ο Μπάρτλεϊ με 11 πόντους. Αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν τα 17 λάθη της ΑΕΚ.

Peristeri BCCoach: V. XANTHOPOULOS Assistants: C. STEFANIDIS, K. ILIADIS
#PlayerMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTTOSTLBLKPF+/-EFF
0T. Nichols *30:46217/1450%6/785%1/714%6/966%022501241421
1A. Cardenas *25:1971/520%1/1100%0/40%5/771%0113320124
2J. Van Tubbergen *27:43136/1060%5/771%1/333%0/00%01010111011120
4O. Payne *16:5321/1100%1/1100%0/00%0/00%1230001396
33V. Jankovic (C) *13:3372/540%2/366%0/20%3/475%11202204-25
3J. Petrakis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
5J. Ittounas7:3800/10%0/00%0/10%0/00%1010000100
7V. Mouratos9:1000/30%0/20%0/10%0/00%01101100-1-2
11R. Abercrombie30:07104/850%2/2100%2/633%0/00%055023011412
14D. Kaklamanakis23:0782/450%2/450%0/00%4/666%0110111246
22C. Harris15:45112/450%0/20%2/2100%5/5100%022310021413
77D. Papageorgiou0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team / Coaches3251
TOTAL2007925/5545%19/2965%6/2623%23/3174%627331212114
AEK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: D. SAKOTA | Asst: M. SAKOTA, S. MIJOVICMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-EFF
#Players
0R. Gray23:5131/425%1/425%0/00%1/250%12342003-74
7D. Flionis (C)15:1094/757%4/580%0/20%1/1100%02201203-29
24F. Bartley25:58113/1225%1/520%2/728%3/3100%01110002-254
25A. Arms11:1521/250%1/1100%0/10%0/00%05503201-105
30C. Silva29:3382/450%2/450%0/00%4/4100%03313115-99
1G. Skordilis2:3700/00%0/00%0/00%0/00%0110100200
4D. Katsivelis18:2783/837%1/520%2/366%0/00%0000210332
9L. Lekavicius23:2594/757%3/560%1/250%0/00%12331002-1311
11N. Arsenopoulos0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
15M. Pecarski0:2200/00%0/00%0/00%0/00%00000000-20
19M. Kuzminskas22:60113/742%2/366%1/425%4/4100%05513003-910
33V. Charalampopoulos25:4552/540%1/1100%1/425%0/00%1341120288
Team / Coaches42602
TOTAL6623/5641%16/3348%7/2330%13/1492%726331117814
     

