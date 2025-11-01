Την δεύτερη νίκη στη φετινή Stoiximan GBL σημείωσε ο Προμηθέας Πάτρας και μάλιστα με... χαρακτηριστική ευκολία.
Με επίθεση... φωτιά, η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη πραγματοποίησε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο καθώς είχε στείλει τον δείκτη της διαφοράς στο +25 (57-32)! Δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στο παρκέ του «Δ. Τόφαλος» και το πόσο κυριαρχικοί ήταν οι γηπεδούχοι μέσα στο ματς.
Ο Ρομπ Γκρέι ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά στο ματς για λογαριασμό των γηπεδούχων έχοντας 28 πόντους με 11/20 εντός παιδιάς, ενώ ο Χάμοντς πρόσθεσε άλλους 21 πόντους με 4/7 τρίποντα. Στον αντίποδα η ομάδα της Καρδίτσας να ήταν πολύ άστοχη έξω από τα 6.75 μέτρα (23% με 4/17 τρίποντα) ενώ είχε υποπέσει και σε πολλά λάθη (21 στο σύνολο).
Προμηθέας - Καρδίτσα: Ο αγώνας
Οι Πατρινοί δεν έδειξαν με το... καλημέρα του αγώνα τις προθέσεις τους! Κάτι που έκαναν μετά τα επτά πρώτα λεπτά του αγώνα, όταν και η Καρδίτσα είχε προηγηθεί με 14-16! Έκτοτε ωστόσο οι παίκτες του Προμηθέα άρχισαν να πατάνε το πόδι στο γκάζι και να εξαφανίζονται στον ορίζοντα! Με επιμέρους 14-2 έκλεισαν την 1η περίοδο στο +10 (28-18) ενώ ακόμα πιο επιθετικοί ήταν στην 2η περίοδο! Με αρχικό 11-1 η διαφορά έφτασε στο +20 (39-19) και έκτοτε άρχισαν να μπαίνουν και οι τίτλοι τέλους του αγώνα.
Το ημίχρονο έκλεισε με τον Προμηθέα στο +25 (57-32), έχοντας ως κορυφαίο τον Ρομπ Γκρέι. Έκτοτε οι γηπεδούχοι κατέβασαν κάπως ταχύτητα ωστόσο είχαν σταθερά το προβάδισμα στο σκορ. Όταν μάλιστα και η Καρδίτσα παρέδωσε πνεύμα και σώμα, η διαφορά πήρε και πάλι μεγάλες διαστάσεις φτάνοντας και στο +30 (85-55) τρία λεπτά πριν από το τέλος.
Ο MVP... ο Ρομπ Γκρέι ο οποίος 32:26 λεπτά συμμετοχής είχε 28 πόντους με 8/10 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Αλεξάντερ Μάντσεν ο μοναδικός που ίσως διασώθηκε από την Κκαρδίτσα έχοντας 11 πόντους και 7 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... το 60% στα δίποντα του Προμηθέα και τα 21 λάθη της Καρδίτσας.
Τα δεκάλεπτα: 28-18, 57-32, 70-48, 91-62.
|Promitheas Patras VIKOS COLA
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: G. LIMNIATIS Assistant: T. KONSTANTAKOPOULOS, N. ARVANITIS
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|L. HAMMONDS *
|30:52
|21
|7/14
|50%
|3/7
|42%
|4/7
|57%
|3/4
|75%
|1
|2
|3
|0
|3
|1
|2
|0
|24
|17
|4
|K. COLEMAN *
|27:31
|18
|7/12
|58%
|6/9
|66%
|1/3
|33%
|3/3
|100%
|2
|8
|10
|1
|2
|3
|1
|0
|10
|23
|10
|K. McCULLUM *
|27:17
|2
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|0
|0
|0
|3
|3
|5
|3
|0
|14
|0
|12
|A. LAGIOS *
|11:17
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|0
|3
|0
|0
|0
|5
|7
|32
|R. GRAY *
|32:26
|28
|11/20
|55%
|8/10
|80%
|3/10
|30%
|3/4
|75%
|1
|3
|4
|5
|1
|1
|2
|0
|26
|28
|5
|N. PLOTAS
|5:59
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|0
|5
|4
|7
|T. BAZINAS (C)
|22:51
|9
|3/6
|50%
|2/3
|66%
|1/3
|33%
|2/2
|100%
|0
|5
|5
|5
|3
|2
|1
|0
|30
|15
|8
|E. KAPETAKIS
|2:56
|1
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-1
|1
|19
|I. KOMNIANIDIS
|2:07
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|29
|A. KARAGIANNIDIS
|12:29
|7
|3/5
|60%
|3/4
|75%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|3
|1
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|19
|8
|55
|J. MACURA
|20:30
|2
|1/5
|20%
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|3
|0
|12
|0
|77
|S. STAVRAKOPOULOS
|3:45
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-2
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|0
|TOTAL
|200
|91
|33/65
|50%
|23/38
|60%
|10/27
|37%
|15/22
|68%
|11
|26
|37
|18
|20
|14
|12
|1
|106
|ASK Karditsa IAPONIKI
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|B. Jefferson
|27:53
|5
|2/6
|33%
|1/2
|50%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|3
|2
|3
|2
|0
|-18
|4
|4
|E. Ellis
|23:24
|5
|2/9
|22%
|2/6
|33%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|3
|4
|1
|0
|1
|-23
|-1
|14
|L. Kaselakis
|27:05
|9
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|-17
|13
|23
|D. Jefferson
|21:17
|8
|3/5
|60%
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|1
|3
|4
|0
|4
|1
|0
|0
|-13
|6
|24
|A. Madsen
|27:33
|11
|5/11
|45%
|5/11
|45%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|4
|3
|7
|0
|1
|2
|1
|0
|-21
|14
|3
|N. Horchler
|15:42
|2
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|0
|2
|1
|0
|0
|-20
|4
|5
|M. Liapis
|4:56
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|10
|M. Bothwell
|12:28
|10
|4/6
|66%
|4/6
|66%
|0/0
|0%
|2/3
|66%
|1
|0
|1
|1
|3
|0
|0
|0
|-10
|6
|11
|T. Zevgaras
|1:48
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|12
|N. Diplarios (C)
|15:55
|7
|1/5
|20%
|0/1
|0%
|1/4
|25%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|-22
|2
|21
|G. Kamberidis
|21:59
|3
|1/4
|25%
|1/1
|100%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|0
|4
|4
|1
|0
|4
|0
|0
|-3
|8
|33
|R. Chougkaz
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coach
|0
|2
|2
|1
|2
|TOTAL
|200
|62
|23/57
|40%
|19/40
|47%
|4/17
|23%
|12/16
|75%
|10
|22
|32
|11
|29
|21
|13
|1
|60
