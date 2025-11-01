Ο Προμηθέας Πάτρας επικράτησε εύκολα της Καρδίτσας με 91-62 για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL έχοντας ως κορυφαίο τον Ρομπ Γκρέι.

Την δεύτερη νίκη στη φετινή Stoiximan GBL σημείωσε ο Προμηθέας Πάτρας και μάλιστα με... χαρακτηριστική ευκολία.

Με επίθεση... φωτιά, η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη πραγματοποίησε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο καθώς είχε στείλει τον δείκτη της διαφοράς στο +25 (57-32)! Δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στο παρκέ του «Δ. Τόφαλος» και το πόσο κυριαρχικοί ήταν οι γηπεδούχοι μέσα στο ματς.

Ο Ρομπ Γκρέι ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά στο ματς για λογαριασμό των γηπεδούχων έχοντας 28 πόντους με 11/20 εντός παιδιάς, ενώ ο Χάμοντς πρόσθεσε άλλους 21 πόντους με 4/7 τρίποντα. Στον αντίποδα η ομάδα της Καρδίτσας να ήταν πολύ άστοχη έξω από τα 6.75 μέτρα (23% με 4/17 τρίποντα) ενώ είχε υποπέσει και σε πολλά λάθη (21 στο σύνολο).

Προμηθέας - Καρδίτσα: Ο αγώνας

Οι Πατρινοί δεν έδειξαν με το... καλημέρα του αγώνα τις προθέσεις τους! Κάτι που έκαναν μετά τα επτά πρώτα λεπτά του αγώνα, όταν και η Καρδίτσα είχε προηγηθεί με 14-16! Έκτοτε ωστόσο οι παίκτες του Προμηθέα άρχισαν να πατάνε το πόδι στο γκάζι και να εξαφανίζονται στον ορίζοντα! Με επιμέρους 14-2 έκλεισαν την 1η περίοδο στο +10 (28-18) ενώ ακόμα πιο επιθετικοί ήταν στην 2η περίοδο! Με αρχικό 11-1 η διαφορά έφτασε στο +20 (39-19) και έκτοτε άρχισαν να μπαίνουν και οι τίτλοι τέλους του αγώνα.

Το ημίχρονο έκλεισε με τον Προμηθέα στο +25 (57-32), έχοντας ως κορυφαίο τον Ρομπ Γκρέι. Έκτοτε οι γηπεδούχοι κατέβασαν κάπως ταχύτητα ωστόσο είχαν σταθερά το προβάδισμα στο σκορ. Όταν μάλιστα και η Καρδίτσα παρέδωσε πνεύμα και σώμα, η διαφορά πήρε και πάλι μεγάλες διαστάσεις φτάνοντας και στο +30 (85-55) τρία λεπτά πριν από το τέλος.

Ο MVP... ο Ρομπ Γκρέι ο οποίος 32:26 λεπτά συμμετοχής είχε 28 πόντους με 8/10 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Αλεξάντερ Μάντσεν ο μοναδικός που ίσως διασώθηκε από την Κκαρδίτσα έχοντας 11 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... το 60% στα δίποντα του Προμηθέα και τα 21 λάθη της Καρδίτσας.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 57-32, 70-48, 91-62.

Promitheas Patras VIKOS COLA FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: G. LIMNIATIS Assistant: T. KONSTANTAKOPOULOS, N. ARVANITIS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 L. HAMMONDS * 30:52 21 7/14 50% 3/7 42% 4/7 57% 3/4 75% 1 2 3 0 3 1 2 0 24 17 4 K. COLEMAN * 27:31 18 7/12 58% 6/9 66% 1/3 33% 3/3 100% 2 8 10 1 2 3 1 0 10 23 10 K. McCULLUM * 27:17 2 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2/4 50% 0 0 0 3 3 5 3 0 14 0 12 A. LAGIOS * 11:17 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 2 4 0 3 0 0 0 5 7 32 R. GRAY * 32:26 28 11/20 55% 8/10 80% 3/10 30% 3/4 75% 1 3 4 5 1 1 2 0 26 28 5 N. PLOTAS 5:59 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 3 1 0 0 0 5 4 7 T. BAZINAS (C) 22:51 9 3/6 50% 2/3 66% 1/3 33% 2/2 100% 0 5 5 5 3 2 1 0 30 15 8 E. KAPETAKIS 2:56 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 1 19 I. KOMNIANIDIS 2:07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 29 A. KARAGIANNIDIS 12:29 7 3/5 60% 3/4 75% 0/1 0% 1/2 50% 3 1 4 0 1 0 0 0 19 8 55 J. MACURA 20:30 2 1/5 20% 1/4 25% 0/1 0% 0/1 0% 0 1 1 0 2 1 3 0 12 0 77 S. STAVRAKOPOULOS 3:45 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 Team/Coaches 2 2 4 0 TOTAL 200 91 33/65 50% 23/38 60% 10/27 37% 15/22 68% 11 26 37 18 20 14 12 1 106