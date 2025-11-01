Προμηθέας - Καρδίτσα 91-62: Επιβλητική επιστροφή στις νίκες!

Ο Προμηθέας Πάτρας επικράτησε εύκολα της Καρδίτσας με 91-62 για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL έχοντας ως κορυφαίο τον Ρομπ Γκρέι.

Την δεύτερη νίκη στη φετινή Stoiximan GBL σημείωσε ο Προμηθέας Πάτρας και μάλιστα με... χαρακτηριστική ευκολία.

Με επίθεση... φωτιά, η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη πραγματοποίησε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο καθώς είχε στείλει τον δείκτη της διαφοράς στο +25 (57-32)! Δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στο παρκέ του «Δ. Τόφαλος» και το πόσο κυριαρχικοί ήταν οι γηπεδούχοι μέσα στο ματς.

Ο Ρομπ Γκρέι ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά στο ματς για λογαριασμό των γηπεδούχων έχοντας 28 πόντους με 11/20 εντός παιδιάς, ενώ ο Χάμοντς πρόσθεσε άλλους 21 πόντους με 4/7 τρίποντα. Στον αντίποδα η ομάδα της Καρδίτσας να ήταν πολύ άστοχη έξω από τα 6.75 μέτρα (23% με 4/17 τρίποντα) ενώ είχε υποπέσει και σε πολλά λάθη (21 στο σύνολο).

Προμηθέας - Καρδίτσα: Ο αγώνας

Οι Πατρινοί δεν έδειξαν με το... καλημέρα του αγώνα τις προθέσεις τους! Κάτι που έκαναν μετά τα επτά πρώτα λεπτά του αγώνα, όταν και η Καρδίτσα είχε προηγηθεί με 14-16! Έκτοτε ωστόσο οι παίκτες του Προμηθέα άρχισαν να πατάνε το πόδι στο γκάζι και να εξαφανίζονται στον ορίζοντα! Με επιμέρους 14-2 έκλεισαν την 1η περίοδο στο +10 (28-18) ενώ ακόμα πιο επιθετικοί ήταν στην 2η περίοδο! Με αρχικό 11-1 η διαφορά έφτασε στο +20 (39-19) και έκτοτε άρχισαν να μπαίνουν και οι τίτλοι τέλους του αγώνα.

 

Το ημίχρονο έκλεισε με τον Προμηθέα στο +25 (57-32), έχοντας ως κορυφαίο τον Ρομπ Γκρέι. Έκτοτε οι γηπεδούχοι κατέβασαν κάπως ταχύτητα ωστόσο είχαν σταθερά το προβάδισμα στο σκορ. Όταν μάλιστα και η Καρδίτσα παρέδωσε πνεύμα και σώμα, η διαφορά πήρε και πάλι μεγάλες διαστάσεις φτάνοντας και στο +30 (85-55) τρία λεπτά πριν από το τέλος.

Ο MVP... ο Ρομπ Γκρέι ο οποίος 32:26 λεπτά συμμετοχής είχε 28 πόντους με 8/10 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ο Αλεξάντερ Μάντσεν ο μοναδικός που ίσως διασώθηκε από την Κκαρδίτσα έχοντας 11 πόντους και 7 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... το 60% στα δίποντα του Προμηθέα και τα 21 λάθη της Καρδίτσας.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 57-32, 70-48, 91-62.

Promitheas Patras VIKOS COLAFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: G. LIMNIATIS Assistant: T. KONSTANTAKOPOULOS, N. ARVANITISMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2L. HAMMONDS *30:52217/1450%3/742%4/757%3/475%123031202417
4K. COLEMAN *27:31187/1258%6/966%1/333%3/3100%2810123101023
10K. McCULLUM *27:1720/10%0/10%0/00%2/450%00033530140
12A. LAGIOS *11:1731/1100%0/00%1/1100%0/00%2240300057
32R. GRAY *32:262811/2055%8/1080%3/1030%3/475%134511202628
5N. PLOTAS5:5900/00%0/00%0/00%0/00%0113100054
7T. BAZINAS (C)22:5193/650%2/366%1/333%2/2100%055532103015
8E. KAPETAKIS2:5610/00%0/00%0/00%1/250%01101000-11
19I. KOMNIANIDIS2:0700/00%0/00%0/00%0/00%0001010011
29A. KARAGIANNIDIS12:2973/560%3/475%0/10%1/250%31401000198
55J. MACURA20:3021/520%1/425%0/10%0/10%01102130120
77S. STAVRAKOPOULOS3:4500/10%0/00%0/10%0/00%000010000-2
Team/Coaches2240
TOTAL2009133/6550%23/3860%10/2737%15/2268%112637182014121106

ASK Karditsa IAPONIKIFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2B. Jefferson27:5352/633%1/250%1/425%0/00%01132320-184
4E. Ellis23:2452/922%2/633%0/30%1/250%11234101-23-1
14L. Kaselakis27:0593/650%2/450%1/250%2/2100%13431100-1713
23D. Jefferson21:1783/560%2/450%1/1100%1/250%13404100-136
24A. Madsen27:33115/1145%5/1145%0/00%1/1100%43701210-2114
3N. Horchler15:4221/425%1/425%0/00%0/00%24602100-204
5M. Liapis4:5621/1100%1/1100%0/00%0/00%0000010003
10M. Bothwell12:28104/666%4/666%0/00%2/366%10113000-106
11T. Zevgaras1:4800/00%0/00%0/00%0/00%0000000020
12N. Diplarios (C)15:5571/520%0/10%1/425%4/4100%01102000-222
21G. Kamberidis21:5931/425%1/1100%0/30%1/250%04410400-38
33R. Chougkaz0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team/Coach02212
TOTAL2006223/5740%19/4047%4/1723%12/1675%10223211292113160
@Photo credits: eurokinissi
     

